Unikátní festival autorů od 4 let Pražský filmový kufr se koná již tuto sobotu

Cílem akce je umožnit dětem, aby se projevily, navzájem se inspirovaly a byly ve svém projevu viděny. Proto se jim otvírá stále více, absolventi předešlých ročníků nyní dostávají příležitost podílet se na tvorbě festivalu. Stále stoupá i počet zahraničních děl ze zemí, kde takto svobodná platforma chybí.
Letošní volné téma Kořeny koresponduje s výjimečnou situací, již festival zažívá v kulturní stanici Galaxie, která nabízí programové propojení s řadou dalších institucí, které tam na rok zapustily kořeny.
Vše o festivalu a FestDni na www.prazskyfilmovykufr.cz
Zdroj: Dům dětí a mládeže Praha 6