Unikátní fotbalový stadion pro Ostravu

„Vítězný návrh jsme vybrali jednomyslně. Reflektuje zásadní body, které byly pro město nosné. Elegantní architektonické řešení nabízí jednoduchou, kompaktní formu. Respektuje silné poselství místa a je vhodně situován v krajině. Má ambici stát se novou dominantou Ostravy, která nabídne zázemí jak fotbalu, tak laické veřejnosti. Vítězný návrh se zrodil ve studiu s takřka šedesátiletou historií, které má na kontě víc jak 200 realizací na čtyřech kontinentech a jehož multidisciplinární tým čítá přes 200 odborníků. Mezi jeho realizace náleží například rekonstrukce stadionu Santiago Bernabéu nebo projekty stadionů v La Paz a Dubaji,“ konstatuje primátor statutárního města Jan Dohnal.
Vítězné L35 Arquitectos je urbanistické, architektonické a designové studio se zastoupením v Barceloně, Madridu, Paříži, Miláně, Miami, Mexiku, Bogotě, Santiagu, Istanbulu a Abú Dhabí. V jeho portfoliu nalezneme široké spektrum projektů. Vítězný architektonický návrh předcházely nezbytné průzkumy a ověřovací studie ke zvětšení kapacity stadionu a příprava architektonické soutěže. Nyní bude zapotřebí dopracovat vítězný návrh stavby, následovat budou projekty pro povolení stavby a pro její realizaci. Stavět by se mělo začít v ideálním případě v roce 2029.
Nový fotbalový stadion umožní konání mezinárodních utkání, včetně české fotbalové reprezentace. Jeho situování zpět na Bazaly, kde klub působil 56 let od roku 1959, znamená jeho návrat „domů.“ Nový stadion by měl být certifikován dle standardu BREEAM. Objekt obsáhne nejnovější technologie v oblasti udržitelnosti a energetické účinnosti. Stadion nabídne muzeum fotbalového klubu i další služby. V současnosti jsou náklady odhadovány na 2,5 miliardy korun a v dalších stupních projektové přípravy budou zpřesňovány. Kapacita stadionu je zamýšlena v počtu zhruba 19 500 - 20 000 sedících diváků.
„Kvalitní architektura je pro Ostravu klíčová, proto také vítězný návrh nového stadionu vzešel z architektonické soutěže s mezinárodní účastí. Navrhnout Nové Bazaly pro Ostravu chtěli naši architekti i odborníci z různých koutů světa, celkem se přihlásilo 30 zájemců. Vítězný návrh se vyznačuje silnou identitou a nese jasné a sebevědomé vyjádření směrem k městu s elegantní architektonickou reakcí a jednoduchou, kompaktní formou. Částečné zapuštění objektu do terénu jej přirozeně integruje a dodává mu objem a přítomnost. Na straně přiléhající k obytné zástavbě se stadion stává klidnějším a více ukotveným v krajině, zatímco směrem k městu sebevědomě vystupuje a vytváří novou dominantu, která na své okolí reaguje a zároveň jej nově definuje. Dovolte mi poděkovat všem týmům za jejich odvedenou práci a nasazení při přípravě soutěžních návrhů. Velmi si toho zaujetí pro věc a desítek a desítek hodin práce vážíme. Výsledkem je návrh ikonické stavby v blízkosti centra města, která se stane i turistickým cílem. Chystáme také výstavu soutěžních prací, na kterou se veřejnost může těšit v lednu příštího roku,“ uzavírá Jan Dohnal, primátor města. Další informace viz https://1url.cz/WJgdD. Video https://1url.cz/kJgdU.
Zdroj: Ostrava