Unikátní galerie dřevěných koulí NOVATOP vzdává hold partnerům, kteří stojí za jeho úspěchem

  10:28
Praha 17. prosince 2025 (PROTEXT) - Třicet ručně vyrobených dřevěných koulí, třicet osobností a třicet jedinečných příběhů. Tak vznikl v roce 2022 neobvyklý projekt, který měl být poděkováním těm, kteří pomohli NOVATOPu vyrůst v respektovanou značku mezinárodního dřevařského oboru. Po třech letech se koule postupně vracejí zpět – jako originální artefakty nesoucí hlubokou symboliku partnerství, které překračuje běžné obchodní hranice.

Každá z koulí prošla jedinečným tvůrčím procesem. Některé získaly minimalistické linie, jiné výrazné barvy, rytiny či osobní symboly. A jsou i takové, které se staly důkazem hravosti a odvahy experimentovat. Z původně hladké dřevěné sféry se stala galerie přístupů, osobních vzkazů i pohledů na dřevo jako materiál s emocí. Projekt, který vznikl jako projev uznání partnerům, se tak přirozeně proměnil v unikátní sbírku, která nabízí pestrý průřez kreativním světem osobností dřevařského oboru v Česku i Evropě.

„Návrat koulí má pro nás silnou symboliku. Připomíná, že architektura není jen technická disciplína, ale odvaha tvořit ze dřeva nevšední věci. A že dlouhodobé partnerství není fráze, ale základ všeho, co nás posouvá ke skutečně udržitelné budoucnosti,“ říká Jiří Oslizlo, CEO společnosti AGROP NOVA, která je výrobcem systému NOVATOP.

Impuls, který proměnil dřevo v galerii

Projekt začal v roce 2022, kdy firma slavila třicet let od zahájení výroby vícevrstvých desek v Ptení – materiálu, který se stal základem systému NOVATOP používaného architekty a stavebníky po celém světě. Oslava výročí neměla být formální. Od počátku šlo o gesto respektu k lidem, kteří se systémem pracují, a k oboru, který společně posouvají vpřed.

Vznikla limitovaná edice třiceti dřevěných koulí o průměru třicet centimetrů, vytvořených tak, aby vynikla struktura křížem lepeného dřeva – podstata všech výrobků NOVATOP. Koule byly poprvé vystaveny na veletrhu v Praze, kde svou jednoduchostí a čistotou přitahovaly pozornost laické i odborné veřejnosti. Krátce poté se „rozkutálely“ k vybraným osobnostem, které byly vyzvány vytvořit na jejich povrchu vlastní autorské dílo – mohli malovat, psát, vyřezávat, tvořit.

„Dřevěná koule je pro architekta zvláštní objekt – nemá hrany, které bychom rýsovali, ani roviny, které bychom konstruovali. Je to čistá esence materiálu, která vás nutí přemýšlet jinak. Když na ní začnete tvořit, pochopíte, že práce se dřevem není jen technika, ale dialog s živým materiálem,“ zdůrazňuje francouzský architekt Nicola Spinetto. Myšlenku dialogu s materiálem rozvíjí ve svém vzkazu k autorské kouli i architekt Pavel Horák: „Odhaluji do hloubky, co jsme mohli na cestě k dokonalosti přehlédnout – a dozajista i přehlédli. Technologie sama nemůže být filozofií. Byla by pak jako člověk bez duše.“ 

Koule jako nositelky příběhů

Koule se postupně vracejí zpět – nikoli jako obyčejné objekty, ale jako nositelky příběhů. Každá z nich odráží přístup svého autora, jeho vztah ke dřevu i k samotné spolupráci.

„Vztahy jsou to, co dělá náš obor výjimečným. Stejně jako dřevo je i naše spolupráce živá a autentická. To nejcennější, co mohu předat další generaci, nejsou stroje ani výrobní haly, ale obchodní partneři, s nimiž nás často spojuje víc než samotný byznys – skutečné, dlouhodobé přátelství,“ uzavírá Jiří Oslizlo, který dnes vede českou rodinnou firmu společně se svými dvěma syny.

V galerii jsou zastoupena autorská díla významných osobností dřevařského oboru, mezi něž patří Hermann Blumer, Katharina Lehmann a Franz Tschümperlin, stejně jako dlouholetí domácí i zahraniční obchodní partneři – Kuratle Group, J. u. A. Frischeis, Carl Götz, A2 Timber, 3AE, Dřevostavby MC, Domesi či Taros Nova. Součástí sbírky jsou rovněž díla renomovaných architektů a architektonických studií, jako jsou Helen & Hard, Snorre Stinessen Architecture, Studio Perspektiv, Marek Pavlas, Pascal Flammer, Nicola Spinetto Architectes, Atelier Ordinaire a řada dalších.

Co bude dál? Pět koulí každých pět let

Projekt návratu koulí se uzavírá, ale jeho idea žije dál. NOVATOP plánuje každých pět let vytvořit a vyslat do světa dalších pět koulí – jako připomínku hodnot, na nichž stojí dřevařský obor: úcty k materiálu, řemeslu, spolupráci a partnerství.

 

AGROP NOVA a.s. je česká výrobní společnost, specializující se na produkci třívrstvých desek a komplexního stavebního systému pod značkou NOVATOP. Historie výroby třívrstvých desek v Ptení sahá až do roku 1992 a tento produkt stále tvoří základní pilíř produkce. Strategie společnosti se zaměřuje na vysokou kvalitu, která se dlouhodobě osvědčuje jako klíčový argument v obchodních vztazích, čímž AGROP NOVA zaujímá pozici respektovaného partnera nejen v Česku, ale i na globálním trhu.

Roční tržby firmy dosahují přibližně tří čtvrtin miliardy korun. Mezi klíčové exportní destinace patří vyspělé trhy, jako jsou Švýcarsko, Rakousko, Německo, Itálie, Francie, Norsko, USA, Kanada a Japonsko. Významná část produkce zůstává v Česku. Ve výrobním závodě v Ptení aktuálně pracuje více než 230 zaměstnanců, kteří přispívají k udržení vysokého standardu společnosti a jejímu dalšímu rozvoji.

Za úspěchem tohoto silného rodinného podniku dnes stojí tři muži – otec a jeho dva synové, Jiří (CEO), Jiří ml. (COO) a Radek Oslizlovi (CTO). Více na www.novatop-system.cz

 

Zdroj: NOVATOP

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

