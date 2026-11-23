Občanským jménem Erik Duong je unikátním ztělesněním druhé vietnamské generace: doktor práv, který začal svou vášeň pro gastronomii přetvářet v obsah na sociálních sítích. Za pouhý rok si získal přízeň statisíců lidí, se kterými sdílí tipy, kde sehnat dobré ingredience, jak poznat správnou omáčku, která přidá vašemu jídlu tu dokonalou chuť nebo jak uvařit pravé Ph?. Jeho obsah je unikátní – snoubí Erikovu schopnost hluboké rešerše, kterou ovládá díky svému povolání, a lásku k jídlu a surovinám.
“Když jsem poprvé viděl Erikovo video, musel jsem se hned podívat na dalších dvacet. Bylo to tak nové a unikátní, že mi padla brada. A když jsem zjistil, že mu mohu pomoci s křtem jeho knížky, hned jsem věděl, že u toho chci být,” říká kmotr knihy Čtyři země, jedna řeka Lukáš Hejlík.
Materiálu už měl Erik tolik, že se přestal do krátkých videí vejít, a tak vznikla Čtyři země, jedna řeka, kniha o kuchyni čtyř zemí, které spojuje řeka Mekong. První část knihy klade důraz na suroviny od omáček, koření, přes bylinky po rýži nebo nudle. U každé suroviny vysvětluje, jak ji vybrat a koupit v českých asijských obchodech a čím nahradit to, co se u nás sehnat nedá. Na suroviny navazují základní techniky – práce s hmoždířem, vaření ve woku nebo příprava lepkavé rýže. Druhou část tvoří sto sedmnáct receptů řazených podle zemí, od známých jídel, jako je ph? nebo pad thai, po regionální speciality.
„Vím, jaké to je stát poprvé nad surovinou, jejíž jméno neumím ani přečíst. A proto vznikla tahle kniha: aby předala všechno, co jsem se naučil, tak aby to pochopil i úplný začátečník," říká autor knihy. Knihu si už nyní můžete pořídit, a to přes e-shop autora knihy. Erik se totiž rozhodl vyzkoušet sílu svých profilů na sociálních sítích a knihu vydat bez pomoci velkého vydavatelství.
Zdroj: Martina Kolská/Erik Duong
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60189.