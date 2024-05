Unikátní herní princip zapojí celou rodinu a učí děti, jak se chovat v silničním provozu

Znáte městečko Střeštěnov? Je plné motoristů, cyklistů, chodců ale i bruslařů a koloběžkářů. Někteří pravidla silničního provozu ctí, jiní se jimi až tak moc neřídí. A projít městem z jednoho konce na druhý, nemusí být jednoduché. I tak by se dala stručně charakterizovat nová desková hra „Dopravka aneb Markétino dobrodružství se Zebrou“, která vznikla díky spolupráci Týmu silniční bezpečnosti, Policie České republiky a společnosti DINO TOYS a propojila projekty Markétina dopravní výchova a Zebra se za tebe nerozhlédne. „Ústřední postavou Markétiny dopravní výchovy je kromě Markéty, také superhrdina Nehoďáček a napadlo nás, že by bylo fajn, kdyby se tyto dvě postavičky potkaly s ústřední postavou projektu Policie České republiky Zebra se za tebe nerozhlédne,“ říká Markéta Novotná z Týmu silniční bezpečnosti a dodává: „K propojení těchto dvou projektů se nabízela desková hra. A do karet hrálo, že oba projekty mají stejnou grafiku.“

„Cílem preventivního projektu Zebra se za tebe nerozhlédne, který realizujeme od roku 2007, je vždy na začátku školního roku preventivně působit primárně na dětské účastníky silničního provozu. Prostřednictvím pracovních sešitů i kontaktní prevence přímo u přechodů pro chodce předáváme informace, jak se chovat bezpečně v silničním provozu, ale i ve vztahu k cizím osobám. Snažíme se odbourávat například mýtus o absolutní přednosti na přechodech a po prázdninách opět zorientovat děti v silničním provozu při jejich každodenních cestách do školy," vysvětluje Zuzana Pidrmanová z Policejního prezidia ČR.

Deskových her, které se věnují dopravní výchově, na trhu příliš není a ty, které existují, jsou většinou zejména edukativní. „My jsme chtěli vytvořit něco více zábavného. Chtěli jsme přitáhnout nejen děti, ale celý koncept systému dopravní výchovy skutečně posunout do rodin. Na druhou stranu jsme si přáli, aby policie mohla hru využít například na letních táborech, aby prezentace jejich projektu mohla být zas o něco zábavnější,“ upozorňuje Markéta Novotná. Vznikla zábavná i edukativní desková hra pro hráče od 6 let věku, kterou odehrajete do půl hodiny a hráči musí prokázat nejen bystrost a nápaditost, ale i znalosti pravidel bezpečného chování v silničním provozu.

S vymýšlením hry Tým silniční bezpečnosti oslovil několik subjektů. „Nakonec jsme se domluvili s rodinnou firmou DINO TOYS, která pomohla s unikátním herním principem, který firma testovala prostřednictvím hráčů deskových her, dětí ve školkách a školách i rodin zaměstnanců,“ doplňuje ředitel Týmu silniční bezpečnosti Jan Polák. Vyrobených her jsou stovky kusů a Tým silniční bezpečnosti ji bude například distribuovat na akcích pro veřejnost, „deskovka“ nebude chybět ani Policii ČR, která ji využije na vlastních preventivních akcích a programech a hra se dostane také na pulty prodejen právě prostřednictvím výrobce. Mimořádný je zájem Libereckého kraje, který si nechal vyrobit stovky kusů, které bude zdarma dodávat do škol i rodin v kraji. Desková hra byla vyrobena díky prostředkům České kanceláře pojistitelů z Fondu zábrany škod a prostředků Libereckého kraje.

Základem je herní plán s mapou Střeštěnova a karty s úkoly a otázkami v několika kategoriích - „Odpověz“, „Hledej“, „Předveď“. Hra je pro 2 až 12 hráčů nebo týmů a úkolem je dostat svou figurku na druhé pole téže barvy jako první. Posunout figurku je možné po splnění úkolu z vybrané kartičky. Na jeho splnění je limit 40 vteřin, který odměřují přesýpací hodiny. Herní plán je plný kreslených účastníků silničního provozu – řidičů aut, motorkářů, cyklistů, koloběžkářů, bruslařů i pěších chodců. A městečko Střeštěnov zaplněné postavami není jen výmysl výtvarníka, souvisí totiž s úkoly ze sady karet „Hledej“. Hráč musí například odhalit postavy, které porušují pravidla silničního provozu, nebo třeba najít tři druhy vozidel IZS. Druhý balíček karet „Odpověz“ nabízí otázky s možnostmi odpovědí. Otázky jsou určené nejen dětem ale i dospělým. Hru si užijí ale také děti předškolní. S kartou ze třetí hromádky označené "Předveď" čeká hráče pantomima. Nevyhnou se třeba tomu, aby předvedli cyklistu odbočujícího vlevo nebo letní pneumatiku. Hra obsahuje celkem 120 karet tří kategorií, každá karta obsahuje minimálně 3 otázky. Celkem tak na hráče čeká 400 úkolů, takže nuda rozhodně nehrozí.

Dopravní výchově se věnuje Tým silniční bezpečnosti v rámci projektu Markétina dopravní výchova, který je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů a podporován řadou partnerů jako Policie ČR, Platforma VIZE 0, z.ú., Liberecký kraj, ŠKODA AUTO a.s. nebo Skupina Sev.En. Veškeré materiály a výstupy jsou pedagogům, žákům i rodičům k dispozici online na portálu www.dopravnivychova.cz.

