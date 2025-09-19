Unikátní kulinární zážitek v SaSaZu: dvě výjimečné večeře šéfkuchaře Blakea Thornleyho

Za tímto výjimečným večerem stojí šéfkuchař Blake Thornley, osobnost, která už od dětství zasvětila svůj život gastronomii. Svou kulinární cestu začal ve věku pouhých jedenácti let v restauraci svého strýce Icon Te Papa, kde získal první zkušenosti a vybudoval si silný pracovní étos založený na autentičnosti a respektu. Už ve dvanácti letech soutěžil v prestižních kulinárních kláních a sbíral první ocenění.
Jeho kariéra ho zavedla do světoznámých podniků – od Charlie Trotter’s v Chicagu přes The Square v Londýně až po Michael Mina v Las Vegas. Působil také v legendární restauraci Pier v Sydney oceněné třemi „hat“. V roce 2010 spojil síly s šéfkuchařem Chrisem Salansem v ikonické balijské restauraci Mozaic, která patří k nejlepším na světě.
Thornleyho fascinace indonéským kořením a touha po inovaci ho přivedla i do Šanghaje, kde se podílel na vzniku konceptů OHA Eatery, Table Black a Blackbird, přičemž jeho projekty získaly mezinárodní uznání od médií jako Conde Nast Traveler či Time Out Magazine. Po návratu na Bali se stal spolumajitelem a tváří Mozaic Ubud 2.0, kde propojuje kulinární mistrovství se silným důrazem na udržitelnost a autenticitu.
Nyní se tento výjimečný šéfkuchař představí v Praze v restauraci SaSaZu, která přináší do Čech svěží vítr v podobě nových chutí, inspirací a kulinářských zážitků, a v září místnímu publiku přiblíži to nejlepší z balijské fine dining scény.
Slovo Blakea Thornleyho:
„Bali mě naučilo, že jídlo je víc než jen pokrm – je to cesta, emoce a sdílený zážitek. Do Prahy přináším kus tohoto světa a těším se, že ho s hosty SaSaZu prožijeme společně.“
Cena večeře pro dvě osoby, včetně koktejlového párování, činí 3 990 Kč. Kapacita je omezená.
Rezervace:
?? SaSaZu, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7
?? www.sasazu.com
Zdroj: SaSaZu