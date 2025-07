Unikátní kulturní večer rozzářil Náprstkovo muzeum: Kniha Přes překážky ke hvězdám slavnostně pokřtěna

„Chtěly jsme vytvořit něco víc než jen křest. Chtěly jsme vytvořit prostor, kde se lidé potkají v lidskosti, inspiraci a naději - hodnotách, které naleznete v samotné knize,“ uvedla autorka projektu a vydavatelka knihy Kamila Paličková, která letos zvítězila v kategorii Global Coach of the Year na světové soutěži The Women Changing the World a magazín MSN ji zařadil mezi Top 10 Women Disruptors to Watch in 2025.

Za účasti desítek hostů z řad čtenářek, novinářů, diplomatického sboru i akademické obce se představily autorky knihy a odehrál unikátní večer oslavující kulturní barevnost, ale i hodnoty jako spolupráce nebo respekt. Večerem provázela Magdalena Joy, moderátorka rádia Relax, o hudební doprovod se postarala s africkou hudbou NOZIZWE a sbor UBUNTU nebo Rita, Yaka, Shane a Bixku z brazilského indiánského kmene Huni Kuin. Hosty okouzlila dvojnásobná britská šampionka ve vzdušné akrobacii Ivana Kolcunová. Umělecká díla prezentovaly April POPKO, americká malířka jejíž obraz zdobí stěny prezidenta Petra Pavla, Tereza Janíková Gondková nebo Rita a Yaka Huni Kuin.

Kniha Přes překážky ke hvězdám vychází ve dvou verzích – běžné a limitované exkluzivní edici o 300 kusech s certifikátem pravosti.

Kniha je k dispozici na webu: https://zijsveposlani.cz/rise-and-shine

Pro více informací kontaktujte:

Kamila Paličková

e-mail: kamila@zijsveposlani.cz

tel.: 775 897 950