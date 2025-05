Unikátní Picasso v Českém Krumlově – 4. 6. 2025

Výstava Pablo Picasso - Picasso Life je unikátní ve formě představení Picassa jakožto umělce a člověka, který měl nejen inspirativní umělecká díla, ale také osobní život. Pablo Picasso je spolu s Leonardem da Vincim a Vincentem van Goghem jednou ze tří nejznámějších osobností výtvarného umění všech dob. A patří také k nejproduktivnějším – odhaduje se, že Picasso vytvořil asi 13 500 obrazů a skic, 100 000 rytin a tisků, 34 000 ilustrací a 300 skulptur a keramických děl. Jeho jméno se také objevuje na nejvyšších příčkách žebříčku aukčních rekordů – Picassův obraz Alžírské ženy byl v květnu 2015 v newyorské aukční síni Christie’s vydražen za 179,4 milionu dolarů (v přepočtu 4,4 miliardy korun).

Lze říci, že Picassovo dílo je vlastně deníkovým záznamem jeho života a vztahu k realitě. V Picassově tvorbě je důležitý nepřetržitý proud sebepřekonávání a momenty hledání a nalézání, což jsou také hlavní znaky avantgardy, která v něm zůstala celý život. „Já nehledám, já nalézám. Nikdo si nevšimne člověka, který s pohledem upřeným k zemi něco hledá. Ale jakmile se sehne a něco zvedne, všechny zajímá, co našel.“, říká Picasso, který se svým dílem táže a odpovídá zároveň. Z jeho díla vyzařuje napětí mezi tím, co se jeví a tím, co je ve skutečnosti. Vztah mezi různými schopnostmi vidět, chápat a tušit. Nejde o anatomii věcí, ale o jejich podstatu. Za skutečné považuje Picasso vše, co si dokážete představit a nejlepším výkladem malby je pro něj socha.

Zažijte inspirativní pohled do života a tvorby jednoho z nejvlivnějších umělců 20. století.

