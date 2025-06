Unikátní Picassova olejomalba v Českém Krumlově

Autor:

Český Krumlov 4. června 2025 (PROTEXT) - Dne 4. června 2025 proběhlo slavnostní odhalení nově zapůjčených děl na výstavě Picasso Life v historických prostorách Galerie Klášterů v Českém Krumlově. Jedním z nejočekávanějších děl, které byly odhaleny na výstavě Picasso Life, je olejomalba unikátního kubistického zátiší (1912–1914). Tato olejomalba byla zapůjčena ze soukromé sbírky pod skupinou sběratelů The World of Picasso a dílo je k vidění na dobu tří měsíců. Zajímavostí je, že je na výstavě olejomalba umístěna v bezpečnostním trezoru, který je speciálně navrhnut tak, aby byla nejen zajištěna ta nejvyšší bezpečnost, ale také aby návštěvníci mohli vidět olejomalbu co nejblíže.