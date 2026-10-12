Unikátní počin v Záblatí. Má první zásilkový box pro cyklisty v Česku

„V Záblatí se místní nově mohou spolehnout na komplexní box, který slouží k doručování a odesílání zásilek, stejně jako k úschově věcí. Navíc funguje i jako obecní hotspot. Naprostou novinkou je možnost nabíjení elektrokol pomocí boxu. Cyklisté určitě ocení, že součástí boxu je i servisní sada, která pomáhá udržovat jejich kola v perfektním technickém stavu,“ říká obchodní ředitel OX Point Jiří Kaleta.
Box OX Point v Záblatí disponuje i příslušenstvím, které je k nabíjení elektrokol zapotřebí. Cyklisté se tak mohou spolehnout, že z obce na Prachaticku odjedou s potřebnou energií důležitou pro výkon jejich elektrokol.
„Pro nás je víceúčelový box OX Point vítaným pomocníkem. Slouží prakticky všem, díky němu může mnoho dopravců doručovat balíky do naší obce. Stále více lidí využívá elektrokola, pro které je nabíjecí stanice v naší obci předpokladem pro větší komfort na jejich cyklotoulkách po jižních Čechách,“ říká starosta Záblatí Jan Poliček.
Další obcí, kde cyklobox poslouží lidem, jsou moravské Lechotice. I na Kroměřížsku je cykloturistika oblíbená a nabíječky pro elektrokola jsou vhodným pomocníkem.
OX Point tak úspěšně pokračuje v rozšiřování sítě už 200 obecních boxů po celém Česku. Pomáhají snižovat i v těch nejmenších obcích rozdíl mezi centrem a periferií. Cyklobox je dalším z řady vychytávek OX Pointu. Boxy české společnosti vyráběné v Pelhřimově mohou sloužit také jako prostor pro defibrilátory nebo hasicí přístroje.
Zdroj: OX Point
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59563.