Unikátní projekt v Peci pod Sněžkou představuje technologie virtuální reality

Nenápadná hala na kraji pražských Počernic v sobě ukrývá unikátní technologii. Díky ní a práci špičkových programátorů si můžete nasadit speciální brýle a projít s nimi luxusní horský designový resort včetně jeho exteriéru, apartmánů, společných prostor, a hlavně nádherného wellness, které bude s rozlohou přes 2100 m2 největší v Krkonoších.
V hale společnosti Virtuplex v Horních Počernicích se uskutečnil večírek, v jehož rámci za účasti známých tváří české umělecké scény představil developer Martin Kubík virtuální prohlídku svého aktuálního projektu.
Brýle pro virtuální prohlídku si nasadil i Jiří Langmajer, který po skončení prohlídky neskrýval své nadšení. "Je to skvělý projekt a těším se, až bude v Peci pod Sněžkou doopravdy stát," prohlásil a dodal: "Ovšem i ta prezentace projektu ve virtuální realitě je úžasná. Vše vypadá tak věrně, že jsem si chtěl dokonce v průběhu prohlídky na ten virtuální gauč i sednout," smál se.
"Do našich projektů se snažíme přinášet neustále něco nového," říká developer Martin Kubík. V roce 2018 stejný developer vybudoval v centru Pece Aparthotel Svatý Vavřinec. Jedná se o úspěšný a oceňovaný projekt, který získal mimo jiné hlavní cenu v soutěži Krkonošská cenu za architekturu. Poprvé tak přinesl do českých hor koncept "aparthotelu", kdy je zákazník ubytován v apartmánu a užívá přitom komplexních služeb na úrovni čtyřhvězdičkového hotelu.
"U nynějšího projektu Wellness & Spa resort Svatá Barbora jdeme dál a opět přinášíme něco nového. Reagujeme na potřeby návštěvníků hor, kteří navštěvují alpská horská střediska a využívají tamější rozlehlé wellness areály. Lidé milují Krkonoše, mají to sem blízko, ale chtějí mít veliké wellness a obdobné služby, jak je znají z Alp. Toto náš nový projekt splňuje. Ve spojení s komerčním úspěchem Svatého Vavřince je to sázka na jistotu a zájem budoucích vlastníků apartmánů to jenom potvrzuje," doplňuje Martin Kubík. "Kupující apartmánu získává chytrou investici, kdy může ve vybraných termínech užívat apartmán pro sebe a ve zbývajícím času mu apartmán vydělává formou pronájmu přes naši provozní společnost se zajímavou návratností."
Svojí podobou a rozsahem ojedinělý projekt představuje developer zcela unikátním způsobem – prohlídkou ve virtuální realitě, kde si mohou zákazníci prohlédnout nejenom exteriér celého projektu, ale také interiéry jednotlivých apartmánů a mimo jiné i interiér jedinečného wellness.
"Chceme přiblížit našim zákazníkům autentický pocit prohlídky celým objektem ještě před jeho dokončením," říká Lenka Hrubá, která má u developera na starosti prodej apartmánů zákazníkům. "Stavba Svaté Barbory začala letos a potrvá další dva roky. Již dnes však mohou všichni zájemci o apartmán ve Svaté Barboře takříkajíc cestovat v čase a díky tomu se tak projektem mohou projít a Svatou Barboru na vlastní kůži zažít již nyní," doplňuje.
"Běžně předvádíme modely objektů ve virtuální realitě investorům, architektům a projektantům," zdůrazňuje Pavel Novák, obchodní ředitel společnosti Virtuplex, která se virtuální realitou zabývá již řadu let. "Není však zcela obvyklé, aby developer prováděl takto podrobném modelem své koncové zákazníky. Tam, kde ostatní prodávají pomocí vizualizací, firma Kubík zapojuje emoce – prostřednictvím VR vtáhne zákazníka do příběhu, představí génia loci místa i detaily exteriérů a interiérů. Nevylučuji, že v budoucnu se může stát prodej bytů prostřednictvím VR ze strany developerů standardem – a pro nás i obchodně zajímavým use casem."
O tom, že je virtuální realita při prodeji důležitá, nepochybuje ani Lenka Hrubá. "Zákazníci se možná před prohlídkou někdy ostýchají. Ale všichni jsou po virtuální prohlídce nadšeni a prohlídka jim jednoznačně pomůže utvrdit se v rozhodnutí koupit si apartmán v našem projektu. Každý zájemce si s námi domluví termín a má možnost prohlídku zažít přímo v Praze."
Zdá se tedy, že si moderní technologie našla cestu do dalšího segmentu našich životů a pomáhá nám představit si svět, který reálně vznikne teprve v budoucnu.
Investorem stavby je společnost Fantastico s.r.o., Praha.
Architektem je atelier OVA.
Design interiéru navrhlo studio Formafatal.
Stavba byla zahájena v roce 2025, dokončení je plánováno na rok 2028.
Video: Svatá Barbora Wellness & SPA resort v Peci pod Sněžkou
Foto: archiv Svatá Barbora
Ing. Martin Kubík, předseda představenstva Kubík a.s.