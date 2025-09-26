Unikátní projekt v Peci pod Sněžkou představuje technologie virtuální reality

Autor:
  8:27
Praha/Pec pod Sněžkou (Trutnovsko) 26. září 2025 (PROTEXT) - Wellness & Spa resort Svatá Barbora v Peci pod Sněžkou, jehož výstavba započala letos v Peci pod Sněžkou, bude dokončen až v roce 2028. Projít se jím a zažít jeho atmosféru můžete však už nyní a nemusíte přitom opustit ani Prahu. Jak je to možné?

Nenápadná hala na kraji pražských Počernic v sobě ukrývá unikátní technologii. Díky ní a práci špičkových programátorů si můžete nasadit speciální brýle a projít s nimi luxusní horský designový resort včetně jeho exteriéru, apartmánů, společných prostor, a hlavně nádherného wellness, které bude s rozlohou přes 2100 m2 největší v Krkonoších.

V hale společnosti Virtuplex v Horních Počernicích se uskutečnil večírek, v jehož rámci za účasti známých tváří české umělecké scény představil developer Martin Kubík virtuální prohlídku svého aktuálního projektu.

Brýle pro virtuální prohlídku si nasadil i Jiří Langmajer, který po skončení prohlídky neskrýval své nadšení. "Je to skvělý projekt a těším se, až bude v Peci pod Sněžkou doopravdy stát," prohlásil a dodal: "Ovšem i ta prezentace projektu ve virtuální realitě je úžasná. Vše vypadá tak věrně, že jsem si chtěl dokonce v průběhu prohlídky na ten virtuální gauč i sednout," smál se.

"Do našich projektů se snažíme přinášet neustále něco nového," říká developer Martin Kubík. V roce 2018 stejný developer vybudoval v centru Pece Aparthotel Svatý Vavřinec. Jedná se o úspěšný a oceňovaný projekt, který získal mimo jiné hlavní cenu v soutěži Krkonošská cenu za architekturu. Poprvé tak přinesl do českých hor koncept "aparthotelu", kdy je zákazník ubytován v apartmánu a užívá přitom komplexních služeb na úrovni čtyřhvězdičkového hotelu.

"U nynějšího projektu Wellness & Spa resort Svatá Barbora jdeme dál a opět přinášíme něco nového. Reagujeme na potřeby návštěvníků hor, kteří navštěvují alpská horská střediska a využívají tamější rozlehlé wellness areály. Lidé milují Krkonoše, mají to sem blízko, ale chtějí mít veliké wellness a obdobné služby, jak je znají z Alp. Toto náš nový projekt splňuje. Ve spojení s komerčním úspěchem Svatého Vavřince je to sázka na jistotu a zájem budoucích vlastníků apartmánů to jenom potvrzuje," doplňuje Martin Kubík. "Kupující apartmánu získává chytrou investici, kdy může ve vybraných termínech užívat apartmán pro sebe a ve zbývajícím času mu apartmán vydělává formou pronájmu přes naši provozní společnost se zajímavou návratností."

Svojí podobou a rozsahem ojedinělý projekt představuje developer zcela unikátním způsobem – prohlídkou ve virtuální realitě, kde si mohou zákazníci prohlédnout nejenom exteriér celého projektu, ale také interiéry jednotlivých apartmánů a mimo jiné i interiér jedinečného wellness.

"Chceme přiblížit našim zákazníkům autentický pocit prohlídky celým objektem ještě před jeho dokončením," říká Lenka Hrubá, která má u developera na starosti prodej apartmánů zákazníkům. "Stavba Svaté Barbory začala letos a potrvá další dva roky. Již dnes však mohou všichni zájemci o apartmán ve Svaté Barboře takříkajíc cestovat v čase a díky tomu se tak projektem mohou projít a Svatou Barboru na vlastní kůži zažít již nyní," doplňuje.

"Běžně předvádíme modely objektů ve virtuální realitě investorům, architektům a projektantům," zdůrazňuje Pavel Novák, obchodní ředitel společnosti Virtuplex, která se virtuální realitou zabývá již řadu let. "Není však zcela obvyklé, aby developer prováděl takto podrobném modelem své koncové zákazníky. Tam, kde ostatní prodávají pomocí vizualizací, firma Kubík zapojuje emoce – prostřednictvím VR vtáhne zákazníka do příběhu, představí génia loci místa i detaily exteriérů a interiérů. Nevylučuji, že v budoucnu se může stát prodej bytů prostřednictvím VR ze strany developerů standardem – a pro nás i obchodně zajímavým use casem."

O tom, že je virtuální realita při prodeji důležitá, nepochybuje ani Lenka Hrubá. "Zákazníci se možná před prohlídkou někdy ostýchají. Ale všichni jsou po virtuální prohlídce nadšeni a prohlídka jim jednoznačně pomůže utvrdit se v rozhodnutí koupit si apartmán v našem projektu. Každý zájemce si s námi domluví termín a má možnost prohlídku zažít přímo v Praze."

Zdá se tedy, že si moderní technologie našla cestu do dalšího segmentu našich životů a pomáhá nám představit si svět, který reálně vznikne teprve v budoucnu.

 

Investorem stavby je společnost Fantastico s.r.o., Praha.

Architektem je atelier OVA.

Design interiéru navrhlo studio Formafatal.

Stavba byla zahájena v roce 2025, dokončení je plánováno na rok 2028.

Video: Svatá Barbora Wellness & SPA resort v Peci pod Sněžkou

Foto: archiv Svatá Barbora

 

Ing. Martin Kubík, předseda představenstva Kubík a.s.

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

Pilsner Fest se letos vrací do centra Plzně na náměstí a do Šafaříkových sadů

Plzeňské oslavy piva Pilsner Fest se letos vrátí do centra města, na náměstí Republiky a do Šafaříkových sadů. Festival, který se v minulých letech konala v...

Děti z Mateřské školy Vejvanovského slaví zlatý hattrick! Potřetí za sebou jasně ovládly soutěž Pražských služeb ve sběru papíru

26. září 2025  8:20

Na místě kostela u Blšan na Lounsku vzniklo poutní místo z chmelových sloupů

Na místě zaniklého kostela sv. Václava v Blšanech u Podbořan na Lounsku vzniklo poutní místo z chmelových sloupů. Jejich vztyčení předcházel podrobný...

26. září 2025  6:25,  aktualizováno  6:25

Víkend láká na oslavy svatého Václava, do přírody či na Feldküche Fest s polními kuchyněmi

Poslední týden v září láká na svatováclavské oslavy, zajít si ale můžete také do přírody, na zámek, anebo se něco dozvědět o vojenských polních kuchyních.

26. září 2025

Za vínem a burčákem do Velkých Žernosek

Tradiční oslavu sklizně vinné révy spojenou s ochutnávkou vín a burčáku hostí v sobotu 27. září Velké Žernoseky u Litoměřic.

26. září 2025  6:59

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jezeří ozdobí květy

Zámek Jezeří na Mostecku se o víkendu 27. a 28. září představí v netradiční podobě.

26. září 2025  6:59

Antikoncepce. Ženy mají desítky různých možností, muži však jenom dvě

Právě dnes, 26. září, si připomínáme Světový den antikoncepce. Má upozornit nejen na širokou škálu možností ochrany před neplánovaným těhotenstvím, ale i na význam otevřené debaty o partnerské...

26. září 2025

Kadaň zve na Svatováclavské vinobraní

Ochutnat burčák, vinný mošt i víno vypěstované na vinici obnovené roku 1998, aby znovu oživila proslulost zdejšího vinařství z dob Karla IV., můžete v sobotu 27. září od 10 do 17 hodin na...

26. září 2025  5:59

Lidí s HIV stále přibývá, někteří o tom roky nevědí. Před infekcí ochrání i pilulka

Funguje teprve necelých devět měsíců, přesto už lékaři od ledna otevřeného HIV centra ve Fakultní nemocnici Olomouc (FNOL) diagnostikovali 13 nových případů této velmi nebezpečné nákazy. V péči nyní...

26. září 2025  5:02,  aktualizováno  5:02

V Plzni začíná 38. ročník festivalu českých filmů Finále, promítne stovku snímků

V Plzni začíná 38. ročník festivalu českých filmů Finále. Během šesti dnů promítne stovku celovečerních snímků, dokumentů a televizních a internetových...

26. září 2025,  aktualizováno 

Hasiči v Prostějově bojují s požárem ve spalovně odpadu, dva lidé zraněni

Dva zaměstnanci se dnes vpodvečer zranili při požáru vzduchotechniky ve spalovně odpadu v průmyslové zóně v Prostějově. Na místě zasahuje devět jednotek, které...

25. září 2025  20:01,  aktualizováno  20:17

Vyšší hladina ve Slapské přehradě o víkendu usnadní zimování lodí

Majitelé plavidel na Slapské přehradě budou moci o nadcházejícím víkendu využít zvýšené hladiny pro zazimování svých lodí. Voda v přehradě bude nad úrovní 270...

25. září 2025  19:28,  aktualizováno  19:28

V galerii českobudějovického Domu umění vznikl dům v domě, začala nová výstava

Dům umění v Českých Budějovicích ode dneška hostí výstavu Dům v domě Ateliéru Malý Chmel. Název odkazuje k tomu, že v galerii vznikl nový prostor a zároveň...

25. září 2025  19:25,  aktualizováno  19:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.