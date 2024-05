Unikátní technologie úklidu mokrých podlah: Představujeme Dyson WashG1, první speciální čistič na mokré podlahy od společnosti Dyson

Praha 15. května 2024 (PROTEXT) - Dyson WashG1 je navržen pro snadné čištění a údržbu, poradí si současně s mokrými i suchými nečistotami.

Vysoce absorpční válečky z mikrovlákna se otáčejí proti sobě a odstraňují současně rozlité tekutiny, nečistoty i zaschlé skvrny.

Nová separační technologie Dyson rozděluje mokré a suché nečistoty přímo u zdroje a zajišťuje jejich hygienickou likvidaci.

Nádržka na čistou vodu o objemu 1 litr zajistí úklid podlahy o rozloze až 290 m 2 .

. Pulzně modulované čerpadlo prostřednictvím 26 bodů přesně kontroluje a upravuje množství vody dodávané do válců z mikrovláken.

Společnost Dyson představuje svou nejnovější technologii péče o podlahy. Speciální čistič mokrých podlah je navržen tak, aby využíval kombinaci hydratační, absorpční a extrakční technologie k odstranění mokrých a suchých nečistot současně. Automaticky odděluje nečistoty od špinavé vody a tím zajišťuje snadnou údržbu. Dyson WashG1 díky nádrži na čistou vodu o objemu 1 litr zvládne uklidit podlahové plochy až do velikosti 290 m2. Důkladně proto vyčistí velké prostory.

Charlie Park

Viceprezident Dyson Home Engineering ve společnosti Dyson

"Většina z nás pravidelně vysává, ale vytírání už není tak samozřejmé. V průběhu let se objevila široká škála způsobů mokrého čištění podlah, očekávání uživatelů však zůstávalo často nenaplněné, zejména pokud jde o odstranění skvrn, výkonnost sběru nečistot a povrchovou úpravu podlahy. Inženýři společnosti Dyson vždy řeší problémy, které ostatní výrobci ignorují. Těší nás čelit výzvám a vytvářet stále lepší technologie. Dyson WashG1 je toho důkazem; jedná se o náš první specializovaný přístroj na mokré mytí tvrdých podlah, který odvede práci opravdu důkladně."

Vysoce absorpční válečky s mikrovláknem

Dva samostatné válečky se otáčejí proti sobě, zatímco čerpadlo s pulzní modulací rovnoměrně rozvádí vodu do 26 přesně umístěných bodů po celé šířce každého válečku. Každý válec je tvořen vysoce absorpčním mikrovláknem s 64.800 vlákny na cm2. Tato kombinace mikrovlákna s vysokou hustotou a důsledné aplikace čisté vody zajišťuje, že rozlitá tekutina je absorbována, zatímco miliony vláken obalí suchou špínu, nečistoty i vlasy. Díky tomu, že inženýři ze společnosti Dyson umístili dva válce v přední a zadní části přístroje, dosáhli také toho, že při každém průchodu setrvají na skvrnách delší dobu. Tím je zajištěno rychlé a výkonné odstranění nečistot.

Průkopnická separační technologie usnadňuje údržbu

Jedinečná separační technologie Dyson rozděluje nečistoty a špinavou vodu přímo u zdroje, což umožňuje hygienickou bezdotykovou likvidaci. Odolné sací desky odvádějí špinavou vodu z válců, zatímco sekundární vnitřní kartáče s nylonovými štětinami odstraňují nečistoty a zbytky z válců z mikrovlákna. Ty následně směřují přímo do vyjímatelného zásobníku na nečistoty.

Ten byl navržen tak, že síťka o velikosti 500 mikronů odděluje špinavou vodu od velkých nečistot. Špinavá voda poháněná odsávacím čerpadlem se okamžitě shromažďuje v nádržce na špinavou vodu o objemu 0,8 litru, aniž by se velké nečistoty dostaly do přístroje. Různé drobky a úlomky zůstávají v hlavě čističe a špinavá voda je oddělena v samostatné nádrži. Tento systém umožňuje snadnou a hygienickou likvidaci. Dyson WashG1 byl navíc důmyslně navržen bez ostrých vnitřních ploch nebo štěrbin. Uvnitř čistícího mechanismu se tedy usazuje méně nečistot nebo špíny. Obě nádrže na vodu mají také velké otvory. To vše umožňuje uživatelům snadnou údržbu a čištění. Novinka dále disponuje samočistícím režimem. Po úklidu oba válce nasáknou čistou vodou, nastaví se nejvyšší příkon a celý systém se propláchne. Dyson WashG1 je díky tomu připraven na další úklid.

Regulace množství vody pro optimální úklid

Dyson WashG1 byl navržen tak, aby si uživatelé mohli zvolit požadovanou úroveň množství vody podle typu nečistot, podlahové krytiny nebo osobních preferencí. Na výběr je nízký, střední nebo silný režim. Každý režim má také další tři nastavení citlivosti, aby si je majitelé mohli vyladit podle svých individuálních potřeb. Samostatné tlačítko režimu boost po stisknutí pročistí každý válec maximálním množstvím vody, aby se odstranila odolná špína a zaschlé skvrny.

"Výkon při odstraňování skvrn závisí na poměru vlhkosti podlahy a zvoleného režimu. Přístroj jsme zkonstruovali tak, aby usnadnil efektivní hloubkový úklid podlahy." Charlie Park, viceprezident Dyson Home Engineering společnosti Dyson

S přístrojem se snadno pohybuje a vyčistí důkladně kouty i nepřístupné prostory

Jelikož se válce rozprostírají po celé šířce čisticí hlavice, umožňují důkladné systematické čištění až do rohů. Dyson WashG1 byl navržen se dvěma motory, které jsou umístěny v každém válci z mikrovlákna a otáčejí se v opačných směrech. Aby se dalo s přístrojem optimálně manévrovat, vyladili inženýři společnosti Dyson každý motor tak, že se otáčí konstantní rychlostí v souladu se zvoleným režimem vytírání. Díky tomu čistič během úklidu bez námahy klouže a práce s ním je opravdu snadná. Kolečka jsou převzatá z technologie tyčového bezdrátového vysavače Dyson Omni-glide a zajišťují dodatečné vyvážení. Dokonce se s novinkou dostanete například pod nábytek.

Dyson WashG1™ určený pro mokré čištění podlah bude na našem trhu dostupný ještě letos.

www.dyson.cz

Zdroj: Dyson

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.