Unikátní trasa Tatrou přilákala téměř 1700 běžců ČEZ RunTour

Kopřivnice 18. května 2026 (PROTEXT) - Třetí závod klasické sezóny ČEZ RunTour pořadatele VML Czechia v Kopřivnici hlásí rekordní účast. V unikátním a běžně veřejnosti nepřístupném areálu Tatra závodilo na 1700 běžců. Na polygonu Tatry padl i rekordní letošní čas v rámci ČEZ Run na 10 kilometrů zásluhou Patrika Vebra.

Deštivé ráno odstartovali nejmenší účastníci na tratích Lupilu dětských běhů na 500 a 1000 metrů. Téměř 300 malých sportovců si zaběhlo okruh vedoucí v blízkosti muzea nákladních automobilů Tatra, a i přes mokro podaly úžasné výkony.

Po vyhlášení Lupilu dětských běhů následovala nejkratší dospělá trať RAJEC RUN 3 KM. První místo zde získaly známé tváře RunTour Erik Machů (9:24) a Jana Kovandová (11:42), která si v rámci této sezóny odnáší své třetí umístění na stupních vítězů.

Stejně jako v Českých Budějovicích byla i v Kopřivnici nejpočetnější distance PUMA RUN 5 KM, kterou absolvovalo více než 600 běžců. Zde zvítězili Libor Janda (17:10) a atletka Hana Homolková (18:36), která si odnáší vítězství i z tratě ČEZ RUN 10 KM (37:24). Na této distanci ji jako mužský vítěz doplnil běžec a trenér Patrik Vebr se zatím nejrychlejším časem letošní sezóny (31:32).

Celé zázemí závodu se nacházelo před muzeem nákladních automobilů Tatra a všechny trasy vedly běžně nepřístupným areálem Tatra Trucks: „Již popáté jsme připravili s organizátory RunTour unikátní trať přímo tatrováckým areálem, přičemž ani letos nechyběl průběh zkušebním polygonem, kde se běžně testují vozy značky Tatra. Trať byla po celé délce lemována vystavenými vozidly, která závodníkům zároveň vyznačovala směr trasy a dodávala závodu jedinečnou atmosféru. Naše zaměstnance jsme tradičně vybavili běžeckými dresy a čelenkami, které letos nesly symboliku oslav 40 let působení Tatry na Rallye Dakar. Velkou radost nám udělal rekordní počet téměř 80 tatrováků na startu, mezi nimiž nechyběli ani kolegové z Filipín. Jsme rádi, že jsme mohli být opět partnerem této velké sportovní události a nabídnout prostředí, které jinde běžně nezažijete.“ doplnil Michael Škorňa, marketingový specialista Tatra Trucks.

Závodníci si tak mohli užít nejen jedinečný zážitek z tratě, ale také komfortní zázemí před muzeem, kde byly k dispozici šatny, sprchy i WC, partnerské městečko a prostor pro odpočinek. Nechyběl catering Lidl s vyváženým menu od nutričního specialisty Miloslava Šindeláře. Zábavu pro nejmenší obstarala dětská zóna od společnosti Lidl a mnoho dětí zavítalo i do zmiňovaného muzea nákladních automobilů Tatra. V rámci partnerského městečka mohli běžci navštívit stánek Tatra, VIF nebo MG přívěs, případně si vyzvednout ochutnávku produktů ve stánku Staropramen Cool. O regeneraci po kopcovité trati se postarali maséři a energii mohli závodníci doplňovat průběžně na občerstvovacích stanicích podél trati i v cíli, kde na ně čekala voda Rajec, isotonické nápoje Powerade, ovoce a tyčinky Bombus.

Půlkulaté výročí ČEZ RunTour Kopřivnice se vydařilo na výbornou, a to zejména díky skvělé spolupráci s Tatra Trucks, vedením města Kopřivnice a jejími příspěvkovými organizacemi. Vážíme si toho, že jsme mohli závodníkům nabídnout unikátní zážitek v areálu, který je standartně pro veřejnost nepřístupný“ říká Tomáš Coufal z pořádající agentury VML Czechia. Nic z výše uvedeného by však nevzniklo nebýt dlouhodobé spolupráce a podpory od generálního partnera Skupiny ČEZ: „S RunTour jsme společně již od roku 2019. Těší nás, že můžeme dlouhodobě podporovat komunitu běžců a aktivní životní styl. Každý, kdo má rád zdravý pohyb, navíc může při sportu ale i obyčejné chůzi přispívat na dobročinné projekty. Stačí si při každém pohybu zapnout aplikaci EPP Pomáhej pohybem. Funguje jako klasický sport tracker, ve kterém ale navíc sbíráte body, které následně Nadace ČEZ přemění na finanční podporu vybraným projektům,“ říká ředitelka marketingu Skupiny ČEZ Michaela Ziková.

Díky Nadaci ČEZ se prostřednictvím aplikace EPP – Pomáhej pohybem v Kopřivnici pomáhalo organizaci Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Krnov, která pečuje o děti odkázané na pomoc druhých. Díky kopřivnickému závodu se podařilo vybrat úžasných 150 000 Kč, které umožní pořídit stropní zvedací systém zajišťující dětem bezpečný, šetrný a důstojný přesun při hygieně. Děkujeme!

Třetí z osmi závodů klasické ČEZ RunTour je za námi. I přes deštivé počasí vyšel závod v Kopřivnici skvěle a my už se nemůžeme dočkat další zastávky, která nás čeká za čtyři týdny, v neděli 21. 6. v Plzni. Zde se zázemí závodu přesouvá z Náměstí Republiky do Štruncových sadů, které nabídnou více prostoru pro odpočinek a komfort ve stínu, a také novou trať. Registrace jsou stále otevřené, tak si s námi přijďte zazávodit ještě před prázdninami. S ČEZ RunTour #JERADOSTBĚŽET i v Plzni – těšíme se na vás!

O ČEZ RunTour

ČEZ RunTour je největší a nejoblíbenější běžecký seriál osmi závodů pro hobíky, rodiny s dětmi a začátečníky. Na naše městské závody se běžci často a rádi vrací pro jejich přátelskou a pohodovou atmosféru, ale také pro unikátnost jednotlivých tratí. Ty jsou připraveny pro každého – 3, 5 a 10 a na vybraných závodech 21,1 kilometrů pro dospělé, 500 a 1000 metrů pro děti. Klasická ČEZ RunTour navazuje na Winter Edition, která přidává 3 závody v zimním období se zázemím v krytých a vyhřívaných pavilonech. Prostřednictvím ČEZ RunTour se navíc v rámci charity pomáhá tam, kde je to potřeba. Je radost běžet! Novinkou pro rok 2026 je rozšíření RunTour na Slovensko, kde proběhnou závody v Bratislavě a Žilině.

 

Zdroj: ČEZ RunTour

