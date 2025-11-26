Unikátní vodní kmen probiotik z horských pramenů Bulharska získal patent a dobývá svět

Autor:
  9:19
Praha 26. listopadu 2025 (PROTEXT) - Bulharská vodní probiotika LAKTERA s Lactobacillus bulgaricus DWT1 získala další patent. Jde o vůbec první probiotika na světě patentovaná jako tzv. funkční psychobiotika s prokázaným pozitivním vlivem na psychiku. Potvrdila to dvouletá studie na účastnících expedice na Antarktidu, která konstatovala, že vodní probiotická bakterie LBB DWT1 brání vzniku duševních problémů, jako jsou deprese a úzkosti. Unikátní vodní probiotikum, izolované z vody horských pramenů v bulharských horách, tak získal další potvrzení svých již dříve prokázaných pozitivních vlastností.

Lactobacillus bulgaricus DWT1 (LBB DWT1) je dlouhodobě známá svými prospěšnými účinky na trávicí systém a celkové zdraví. V loňském roce navíc bulharští výzkumníci na odborné konferenci v Bratislavě představili výzkum o jejím pozitivním vlivu na buněčnou imunitu pacientů s Covid-19. Její pozitivní přínos potvrdil i nedávný výzkum lékařské univerzity v americké Virginii, kde vědci zkoumali její vliv na míru stresu u hlodavců. Zjistili, že přítomnost bulharských probiotik Lactobacillus bulgaricus ve střevní mikroflóře zajišťovala u hlodavců nižší míru stresu a úzkosti. „Výzkum zdůrazňuje roli střevního mikrobiomu při regulaci stresu a úzkosti a ukazuje, v jakém rozsahu výživa ovlivňuje naši duševní pohodu,“ shrnuje neurolog profesor Bankole A. Johnson z Miami.

 Drsná Antarktida prověřila účinnost vodních probiotik s LBB DWT1

Zásadní pro udělení patentu byly však výsledky dvouleté studie provedené na účastnících 150denní expedice na Antarktidu. Pozitivní účinky probiotické bakterie LBB DWT1 byly pozorovány u části posádky expediční lodě, vystavené těm nejdrsnějším myslitelným přírodním podmínkám. Standardizované psychologické studie jasně prokázaly, že u námořníků a důstojníků vystavených stresujícímu extrémnímu antarktickému počasí, kteří zároveň užívali probiotika LAKTERA se zmíněnou bakterií, se projevovala vyšší psychická stabilita, nižší míra deprese a úzkosti. Zároveň tito účastníci expedice prokazovali menší nebo žádnou tendenci k syndromu vyhoření. Pozitivní vliv byl pozorován i po návratu z expedice opět v běžných podmínkách. Výzkumný tým pod vedením profesora Nikoly Alexandrova a MUDr. Daniely Petrovové zjistil, že členové skupiny, kteří probiotickou bakterii neužívali, zaznamenávali významně vyšší míru nárůstu deprese a úzkostných stavů.

Studie prokázala účinky na pacienty s Covid-19

Již v roce 2021 provedli výzkumníci v univerzitních nemocnicích v Sofii a Plevnu otevřenou a randomizovanou studii se souhlasem 78 hospitalizovaných pacientů s onemocněním COVID-19. „K standardní léčebné terapii, která se při Covidu používá, jsme u pacientů zařadili i nutriční terapii probiotickou formulí obsahující vodní probiotika Lactobacillus bulgaricus DWT1. S pomocí high-tech imunologických výzkumů jsme následně zjistili, že modulují buněčnou imunitu,“ vysvětlila Daniela Petrovová z výzkumného týmu a dodala: „Zjistili jsme, že terapie probiotiky ovlivňuje počet buněk produkujících cytokiny, které se při infekci vyloučí. To má vliv na vznik takzvané cytokinové bouře, která je častou příčinou zhoršení stavu pacientů s Covid-19.“

Zázrak z pohoří Stará planina

Bulharská probiotická bakterie Lactobacillus bulgaricus DWT1 je tak dalším příkladem toho, jak příroda může poskytnout léčivé látky s výjimečnými vlastnostmi. Tato bakterie z bulharských hor se stala světově uznávaným probiotikem a její patentování v USA je jen dalším důkazem toho, jak výjimečná a jedinečná může příroda být. Kmeny Lactobacillus bulgaricus DWT1 a Streptococcus themophilus DWT4 se jako jediná probiotika získávají z horských vodních pramenů. Jde o symbiotické kmeny, kdy jeden bez druhého nemohou existovat. Vyskytují se pouze na některých místech v bulharském pohoří Stará planina a teprve v roce 2011 je objevil a popsal tým lékařů společnosti Daflorn pod vedením profesora MUDr. Nikoly Alexandrova, který je specialistou na toxikologii a který se probiotiky zabývá již 50 let. Při pokusech „vysadit“ tato probiotika i v jiných lokalitách na světě bohužel bakterie mutují, ztrácí schopnost reprodukce a z prostředí postupně mizí. Dané kmeny bakterií mají díky svému vodnímu původu mimořádnou odolnost při průchodu zažívacím traktem a mohou tak bez výrazných ztrát doputovat až do tlustého střeva. Zároveň těmto probiotikům nevadí ani skladování po dobu až dvou let při pokojové teplotě.

 

Video je k dispozici zde: https://www.youtube.com/watch?v=SOiyTp_A254 

 

Zdroj: Daflorn

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

ilustrační snímek

Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Okolí Otíkovy lávky. Do terasy se zakously sbíječky. Praha 11 chce proměnit nákupní zónu. Stačí 3 miliardy

Kuriozita. Schodiště, které vede z přízemí nikam. Nebo nesmíte trpět strachem z...

Konečná metra Háje. Východní výstup směrem k Hostivařské přehradě a s odbočkou na slavnou lávku pojmenovanou po Otíkovi z filmu Vesničko má středisková není dvakrát půvabným vstupem do této části...

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

Unikátní počin. Nová aplikace odhaluje, jak se Olomouc měnila po dobu čtyř set let

Kdysi a nyní. Porovnání centra Olomouce ze sedmnáctého století a teď.

Za poslední čtyři staletí prošla Olomouc značným vývojem. Centrum města se mnohonásobně zvětšilo, hranice Olomouce se rozšířily i za městské hradby. Porovnání toho, jak krajské město vypadalo před...

26. listopadu 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

Kutnohorská Mincovna představuje Svatobarborský Dukát – první novodobou českou minci s církevním požehnáním

26. listopadu 2025  10:01

OCP zná své vítězky. Podnikatelky opět potvrdily svou sílu a schopnost inovovat

26. listopadu 2025  9:50

V Roudnici vlak opět strhl trakční vedení. Provoz na trati stojí, obnoví se večer

ilustrační snímek

V Roudnici nad Labem v noci nákladní vlak opět strhl trakční vedení. Provoz na hlavním koridoru mezi Prahou, Ústím nad Labem a Německem v obou směrech stojí. Poškození je podle Správy železnic (SŽ)...

26. listopadu 2025  6:42,  aktualizováno  9:46

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Plzeňská nemocnice pečuje o rekordních 472 lidí s HIV, třetinu tvoří Ukrajinci

ilustrační snímek

Piercing a tetování přivezené ze zahraničí nebo nějaký operační výkon provedený v tamní ne úplně dobré nemocnici. I to jsou způsoby, při kterých se člověk může nakazit virem HIV. Fakultní nemocnice v...

26. listopadu 2025  9:42,  aktualizováno  9:42

Delší, než se čekalo. Železnice bude z Budějovic elektrifikovaná až na Šumavu

Stanice Volary GPS: 48.9071736N, 13.8831719E

Správa železnic (SŽ) mění plány elektrizace trati od Českých Budějovic do Volar. Prodlouží ji na více než dvojnásobek až k hranici Národního parku Šumava. Pokud záměr projektu začátkem příštího roku...

26. listopadu 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

Na silnicích v hradeckém kraji leží sníh, přes den se čeká další sněžení

ilustrační snímek

Na silnicích v Královéhradeckém kraji dnes ráno zůstával po nočním sněžení rozbředlý sníh. Na silnicích v Krkonoších a v Orlických horách byla ujetá vrstva...

26. listopadu 2025  7:57,  aktualizováno  7:57

Pohádková vesnička i Den s Rock for People. Hradec chystá vánoční trhy ve velkém stylu

Rozsvícení vánočního stromu na hradeckém Velkém náměstí (1. prosince 2024)

Hradec Králové ožije Královskými vánočními trhy v neděli 30. listopadu. Na Velkém náměstí na tři týdny vyroste pohádková vesnička, ledové kluziště i vyhlídkové kolo. Až do 23. prosince je připraven...

26. listopadu 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Unikátní vodní kmen probiotik z horských pramenů Bulharska získal patent a dobývá svět

26. listopadu 2025  9:19

Silnice v Ústeckém kraji jsou sjízdné s opatrností, místy sněží

ilustrační snímek

Silnice v Ústeckém kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Silničáři mají veškerou techniku v terénu. ČTK to řekl dispečer Správy a údržby silnic Ústeckého...

26. listopadu 2025  7:34,  aktualizováno  7:34

Pořádná zábava v Brně: Vyhrajte rodinné vstupenky do BRuNo Family Parku
Pořádná zábava v Brně: Vyhrajte rodinné vstupenky do BRuNo Family Parku

Hledáte místo, kde se zabaví celá rodina? BRuNO Family Park v Brně nabízí desítky atrakcí, spoustu zábavy a skvělé zázemí pro děti i dospělé....

Na Benešovsku se převrátil autobus na bok, hasiči zachraňovali cestující žebříkem

Autobus u Choratic na Benešovsku se na poli převrátil na bok, hasiči uvázlé...

Zbytky rozbředlého sněhu na středočeských silnicích ke středečnímu ránu nezpůsobují větší problémy. Většinou jsou po ošetření sjízdné se zvýšenou opatrností. Na Benešovsku u Choratic však havaroval...

26. listopadu 2025  9:02,  aktualizováno  9:12

Náměstí Míru

Náměstí Míru

Miluji vánoční světýlka a tu atmosféru, která na vás v těchto dnech všude dýchá.Co mi trochu vadí jsou davy lidí,a tak chodím nasávat vánočního ducha, když je brzy ráno,nikde ani noha a ještě ušetřím

vydáno 26. listopadu 2025  9:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.