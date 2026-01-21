Unikátní výstava Body Worlds bude v OC Westfield Chodov pouze do 12. dubna 2026. Komentovanou prohlídku si tentokrát nenechala ujít Andrea Sestini Hlaváčková, Hanka Kynychová nebo Ivana Jirešová.

Autor:
  12:17
Praha 21. ledna 2026 (PROTEXT) - Výstava Body Worlds na pražském Chodově přináší nové výzvy a jedinečný pohled do fungování lidského těla. Návštěvníci se mohou vydat na fascinující cestu do jeho nitra a získat řadu cenných poznatků jak o zdraví, tak ale i pohybu nebo zásadách zdravého životního stylu. Výstavu již po několikáté navštívily známé osobnosti, aby se zúčastnily exkluzivní komentované prohlídky vedené odborným poradcem a ambasadorem výstavy MUDr. Radovanem Hudákem. Ten Andree Sestini Hlaváčkové, Hance Kynychové a mnoha dalším přiblížil nejen anatomii lidského těla, ale i praktická fakta, jak o své tělo co nejlépe pečovat. Výstava BODY WORLDS má na celém světě miliony návštěvníků, kteří po zhlédnutí výstavy mění svůj život k lepšímu:

  • 33 % návštěvníků začalo zdravěji jíst
  • 9 % návštěvníků pije méně alkoholu
  • 25 % návštěvníků začalo více sportovat
  • 68 % návštěvníků se začalo více zabývat svým životním stylem.

Výlet pod kůži pro malé i velké návštěvníky

Výstava prostřednictvím autentických exponátů, detailních plastinátů skutečných lidských těl názorně ukazuje, jak fungují jednotlivé orgány i celé jejich skupiny. Expozice obsahuje 15 celotělových a více jak 100 dalších exponátů. BODY WORLDS tak nabízí fascinující pohled od kůže přes svalstvo a kostru až po nervový systém, dýchací soustavu či oběhový systém. Srozumitelnou a poutavou formou přibližuje témata jako je zdraví, pohyb, životní styl a dlouhověkost. Stává se tak ideálním cílem nejen pro školní výpravy, odborníky z oblasti péče o tělo, fitness a zdraví, ale i pro naprosté laiky nebo rodiny s dětmi. Pro ty je navíc připravena dětská stezka, která reflektuje témata jednotlivých galerií a srozumitelným a hravým způsobem dětem vše vysvětluje.

Prevence kouření a obezity

Výstava klade důraz na prevenci a péči o zdraví. Návštěvníci se zde dozvídají, proč je důležitý pohyb, vyvážená strava nebo jaké dopady mají nezdravé návyky. Zčernalé plíce kuřáka nebo řez tělem obézního člověka jsou tou nejlepší prevencí, a tak trochu i odstrašujícím příkladem. Výstava je tak nejen nejlepší učebnicí anatomie, ale i praktickou ukázkou dopadu životního stylu na lidské zdraví.

Audio průvodce ZDARMA

Nově od konce ledna 2026 bude pro dětské i dospělé návštěvníky audio průvodce zdarma v aplikaci v telefonu, který ke každému z celotělových exponátů dodá pohled odborníka a přidá doporučení, jak tu či onu orgánovou skupinu nebo svalstvo procvičit a zaměřit na něj pozornost. Audio průvodce je v aplikaci SmartGuide ZDARMA ke stažení na výstavě nebo na webu výstavy.

Medici v každé galerii i soukromé komentované prohlídky

Výstava BODY WORLDS nabízí oproti ostatním výstavám tohoto typu jedinečnou možnost nechat se výstavou provést medikem. Medici provádějí nejen školní skupiny, ale jsou k dispozici každý den i všem návštěvníkům výstavy. Navíc od středy do pátku vždy v 16:00 a v 17:00 čeká na návštěvníky s VIP vstupenkou medik, který má pro malou skupinu návštěvníků připravenou komentovanou prohlídku výstavy.

Otevřeno denně v OC Westfield Chodov, Praha do 12. 4. 2026.

Vstupenky a další informace naleznete na www.bodyworlds.cz

 

Zdroj: JVS Group

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?

Fredie Mercury opanoval koncert Live Aid.

Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si, jak je máte v malíku. Následujicí otázky prověří hlavně vaše znalosti hudební scény té doby - a to...

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný termín, musí na lince B opět omezit provoz. A to hned dvakrát. Od neděle nepojedou ani tramvaje od...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna U Rozvařilů před měsícem začala svoji novou éru a my vyrazili otestovat, zda má stále kouzlo...

Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?

Zatopená soupravy na Florenci po povodních roku 2002.

Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z provozu. Pod vodou skončily také dvě odstavené soupravy, do tunelů se ale po modernizaci vrátily.

Toto místo, které představuje moderní víceúčelová stavba Košířská brána a pod ní nový bytový dům modernizují Košíře v Praze 5, včetně domu U zvonu, ve kterém po rekonstrukci je nový potravinářský...

vydáno 21. ledna 2026  13:42

Toto místo, které představuje moderní víceúčelová stavba Košířská brána a pod ní nový bytový dům modernizují Košíře v Praze 5, včetně domu U zvonu, ve kterém po rekonstrukci je nový potravinářský...

vydáno 21. ledna 2026  13:42

Toto místo, které představuje moderní víceúčelová stavba Košířská brána a pod ní nový bytový dům modernizují Košíře v Praze 5, včetně domu U zvonu, ve kterém po rekonstrukci je nový potravinářský...

vydáno 21. ledna 2026  13:42

Toto místo, které představuje moderní víceúčelová stavba Košířská brána a pod ní nový bytový dům modernizují Košíře v Praze 5, včetně domu U zvonu, ve kterém po rekonstrukci je nový potravinářský...

vydáno 21. ledna 2026  13:41

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

VIDEOSTREAM ZDARMA: Léčba molekulárním vodíkem zahajuje fázi klinické studie

21. ledna 2026  13:39

Za škody způsobené chráněnými druhy vyplatil stát v Libereckém kraji 3,6 mil.Kč

ilustrační snímek

Škod způsobených hospodářům zvláště chráněnými živočichy loni v Libereckém kraji ubylo, na náhradách stát vyplatil 3,6 milionu korun, což je meziročně zhruba o...

21. ledna 2026  11:48,  aktualizováno  11:48

Prasklé potrubí v Praze. Tisíce lidí byly bez tepla, dodávky postupně obnovují

V pražské ulici Na Padesátém prasklo potrubí.2 (21. ledna 2026)

Kvůli netěsnosti na potrubí bylo ve středu dopoledne asi 5500 domácností v Praze 10 bez dodávek tepla a teplé vody. Kolem poledne se podařilo poruchu opravit a zhruba polovina domácností už teplo a...

21. ledna 2026  8:52,  aktualizováno  13:24

Uherské Hradiště usiluje o dotaci na zimní stadion, může ušetřit třetinu ceny

Vizualizace budoucí podoby nového zimního stadionu, Uherské Hradiště (červen...

Nový zimní stadion v Uherském Hradišti, který už se pomalu staví na místě původního, přijde na zhruba 357 milionů korun. Je to vůbec největší investice města za poslední roky. Jedním z klíčových...

21. ledna 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

Dětského psychologa soudí za zneužívání chlapců. Je to vydírání, tvrdí

ilustrační snímek

Proces s dětským psychologem pokračoval v úterý s vyloučením veřejnosti před českobudějovickým okresním soudem. Muž je obžalovaný ze sexuálního zneužívání nezletilých chlapců, které k němu přivedli...

21. ledna 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

Domov seniorů ukazuje budoucnost s důrazem na soukromí. Stavbu podpírá strom

Nové prostředí komunitního domova pro seniory si přijela prohlédnout také Marie...

Senioři na Svitavsku, kteří se o sebe nedokážou postarat, budou mít šanci prožít důstojné stáří. Po dvouletém úsilí byla ve Vendolí dokončena stavba nového komunitního domova pro seniory, který udává...

21. ledna 2026  13:22

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Projekt Nadaní studenti na zlínské fakultě propojuje výuku s praxí

ilustrační snímek

Své závěrečné práce dnes na Fakultě managementu a ekonomiky zlínské Univerzity Tomáše Bati obhajovali studenti, kteří se zapojili do projektu Nadaní studenti....

21. ledna 2026  11:31,  aktualizováno  11:31

Skupina SATPO zahájila prodej bytů a komerčních prostor v Rezidenci Escape na Praze 6

21. ledna 2026  13:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.