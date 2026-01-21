Unikátní výstava Body Worlds bude v OC Westfield Chodov pouze do 12. dubna 2026. Komentovanou prohlídku si tentokrát nenechala ujít Andrea Sestini Hlaváčková, Hanka Kynychová nebo Ivana Jirešová.

- 33 % návštěvníků začalo zdravěji jíst
- 9 % návštěvníků pije méně alkoholu
- 25 % návštěvníků začalo více sportovat
- 68 % návštěvníků se začalo více zabývat svým životním stylem.
Výlet pod kůži pro malé i velké návštěvníky
Výstava prostřednictvím autentických exponátů, detailních plastinátů skutečných lidských těl názorně ukazuje, jak fungují jednotlivé orgány i celé jejich skupiny. Expozice obsahuje 15 celotělových a více jak 100 dalších exponátů. BODY WORLDS tak nabízí fascinující pohled od kůže přes svalstvo a kostru až po nervový systém, dýchací soustavu či oběhový systém. Srozumitelnou a poutavou formou přibližuje témata jako je zdraví, pohyb, životní styl a dlouhověkost. Stává se tak ideálním cílem nejen pro školní výpravy, odborníky z oblasti péče o tělo, fitness a zdraví, ale i pro naprosté laiky nebo rodiny s dětmi. Pro ty je navíc připravena dětská stezka, která reflektuje témata jednotlivých galerií a srozumitelným a hravým způsobem dětem vše vysvětluje.
Prevence kouření a obezity
Výstava klade důraz na prevenci a péči o zdraví. Návštěvníci se zde dozvídají, proč je důležitý pohyb, vyvážená strava nebo jaké dopady mají nezdravé návyky. Zčernalé plíce kuřáka nebo řez tělem obézního člověka jsou tou nejlepší prevencí, a tak trochu i odstrašujícím příkladem. Výstava je tak nejen nejlepší učebnicí anatomie, ale i praktickou ukázkou dopadu životního stylu na lidské zdraví.
Audio průvodce ZDARMA
Nově od konce ledna 2026 bude pro dětské i dospělé návštěvníky audio průvodce zdarma v aplikaci v telefonu, který ke každému z celotělových exponátů dodá pohled odborníka a přidá doporučení, jak tu či onu orgánovou skupinu nebo svalstvo procvičit a zaměřit na něj pozornost. Audio průvodce je v aplikaci SmartGuide ZDARMA ke stažení na výstavě nebo na webu výstavy.
Medici v každé galerii i soukromé komentované prohlídky
Výstava BODY WORLDS nabízí oproti ostatním výstavám tohoto typu jedinečnou možnost nechat se výstavou provést medikem. Medici provádějí nejen školní skupiny, ale jsou k dispozici každý den i všem návštěvníkům výstavy. Navíc od středy do pátku vždy v 16:00 a v 17:00 čeká na návštěvníky s VIP vstupenkou medik, který má pro malou skupinu návštěvníků připravenou komentovanou prohlídku výstavy.
Otevřeno denně v OC Westfield Chodov, Praha do 12. 4. 2026.
Vstupenky a další informace naleznete na www.bodyworlds.cz
Zdroj: JVS Group
