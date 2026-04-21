Unikátní výstava Picasso LIFE je nově prodloužena do konce roku 2026

Pablo Picasso patří k nejproduktivnějším umělcům všech dob a jeho rozmanitost umělecké výtvarnosti je pro návštěvníka příležitostí vnímat více uměleckých směrů. Výstava v Českém Krumlově je neobvyklá svou formou, jakou představuje tuto osobní sbírku. Výstava především klade důraz na osobní život umělce a vliv na jeho tvorbu. Představuje tisky, litografie, kresby, dokumentární materiály a filmy odhalující Picassovu vášeň pro zvířata, věci, přírodu, ženy i mytologii. Lze říci, že Picassovo dílo je vlastně deníkovým záznamem jeho života a vztahu k realitě. V Picassově tvorbě je důležitý nepřetržitý proud sebepřekonávání a momenty hledání a nalézání, což jsou také hlavní znaky avantgardy, která v něm zůstala celý život.
„Já nehledám, já nalézám. Nikdo si nevšimne člověka, který s pohledem upřeným k zemi něco hledá. Ale jakmile se sehne a něco zvedne, všechny zajímá, co našel.“, říká Picasso, který se svým dílem táže a odpovídá zároveň.
Z jeho díla vyzařuje napětí mezi představou a skutečností. Vztah mezi rozličnými schopnostmi vidět, chápat a tušit. Nejde o anatomii věcí, ale o jejich podstatu. Za skutečné považuje Picasso vše, co si dokážete představit a nejlepším výkladem malby je pro něj socha. Součástí expozice je také kolekce keramiky a fotografií z osobního života mistra, i kolekce plakátů z galerií a výstav, které mapují, jak byla Picassova díla prezentována po celém světě.
Pablo Picasso je spolu s Leonardem da Vincim a Vincentem van Goghem jednou ze tří nejznámějších osobností výtvarného umění všech dob. A patří také k nejproduktivnějším – odhaduje se, že Picasso vytvořil asi 13.500 obrazů a skic, 100.000 rytin a tisků, 34.000 ilustrací a 300 skulptur a keramických děl. Jeho jméno se také objevuje na nejvyšších příčkách žebříčku aukčních rekordů – Picassův obraz Alžírské ženy byl v květnu 2015 v newyorské aukční síni Christie’s vydražen za 179,4 milionu dolarů (v přepočtu 4,4 miliardy korun).
Výstava Picasso Life, Galerie Klášterů v Českém Krumlově, probíhá nově do prosince 2026. V letošním roce se mohou návštěvníci těšit na modernější představení kubistického směru s vtažením návštěvníka přímo do tvorby díla. Veškeré informace a novinky k výstavě jsou k dispozici na webových stránkách a sociálních sítích výstavy a Galerie Klášterů.
