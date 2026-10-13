Unikátní výstava v AGEL Tower: Krpálek poprvé představí všech šest medailí

Krpálek svou mimořádnou sbírku rozšířil o víkendu, kdy na světovém šampionátu v ázerbájdžánském Baku vybojoval bronzovou medaili. Ve svých 35 letech tak znovu potvrdil příslušnost k absolutní světové špičce a dokázal, že i po více než patnácti letech na vrcholné scéně dokáže soupeřit s nejlepšími judisty planety.
„Z poslední medaile mám ohromnou radost. Na mistrovství jsem neodjížděl v optimální formě, alespoň se mi to zdálo. Jak stárnu, je stále těžší prát se s mladými motivovanými kluky. Proto mě vybojovaný bronz tak těší. Prý jsem třetí nejstarší judista, který má medaili ze světového šampionátu,“ svěřil se pětatřicetiletý judista.
Všech šest cenných kovů bude vystaveno v sídle společnosti AGEL, která je dlouholetým generálním partnerem Lukáše Krpálka. Fanoušci tak dostanou mimořádnou příležitost prohlédnout si zblízka trofeje, které český reprezentant získával v průběhu své úspěšné kariéry. Kompletní kolekce dosud nebyla veřejně představena.
„Takhle pohromadě jsem medaile ještě nikdy neměl. Šest jich mám teprve dva dny, co jsem přiletěl z Ázerbájdžánu, ale ani pět jsem nikde moc neukazoval. Všichni chtěli vidět olympijská zlata, ale je pravda, že nová sbírka už je takové malé klenotnictví. Věřím, že udělá radost všem fanouškům juda a českého sportu,“ doplnil s úsměvem Krpálek.
„Lukáš je skutečná sportovní legenda, nejen judistická. Společnost AGEL s ním začala spolupráci, když bojoval o své první medaile na světových soutěžích. Těší nás, že nyní můžeme naši dosavadní spolupráci představit touto unikátní sbírkou a uděláme jako největší soukromý poskytovatel zdravotní péče vše pro to, aby Lukáš svůj plán splnil a v roce 2028 bojoval v Los Angeles na svých pátých olympijských hrách,“ uvedla k dosavadní spolupráci s fenomenálním judistou výkonná ředitelka společnosti AGEL Sport Veronika Dostálová.
Informace o výstavě
Termín: středa 14. října 2026, 10:00–17:00
Místo: AGEL Tower, Bendy Lounge
Adresa: Vrchlického 1350, Praha
Exponáty: Kompletní sbírka šesti individuálních medailí z mistrovství světa
Zdroj: AGEL
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