UnionPay International a pobočka Bank of China ve Frankfurtu uvádějí na trh debetní kartu SplendorPlus v Německu, takže se tato karta poprvé objevuje v Evropě

  16:35
Frankfurt (Německo) 25. září 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - UnionPay International („UPI" nebo „společnost") a pobočka Bank of China ve Frankfurtu oznámily uvedení debetní karty SplendorPlus na trh, čímž se tato karta poprvé objevuje v Evropě. Karta je přizpůsobena potřebám místních obyvatel v Německu, kteří cestují do Číny, a reaguje na nárůst cestování do této země. Nabízí nákladově efektivní a pohodlné řešení pro přeshraniční platby, které umožňuje hladké transakce na cestách. Tato iniciativa také posiluje přeshraniční a dlouhodobou institucionální spolupráci.

Karta SplendorPlus kombinuje sílu značky Bank of China s dosahem globální sítě UnionPay a nabízí zákazníkům pohodlné nákupy jak na místní, tak na mezinárodní úrovni, s hladkým platebním provozem v Číně. Klíčovým bodem pro držitele karet je cashbacková pobídka: je to 1 % cashbacku (odměny za nákup) z transakcí provedených prostřednictvím sítě UnionPay v pevninské Číně.

V Německu jsou služby UnionPay široce dostupné v klíčových turistických oblastech, včetně letišť, nákupních čtvrtí a outletových vesnic (komplexů s velkým množstvím obchodů prodávajících značkové zboží s výraznými slevami), a pokrývají obchodní zařízení, jako jsou obchodní domy, bezcelní obchody, restaurace, hotely a autopůjčovny. Díky partnerství se společností Epay jsou platby pomocí QR kódu od UnionPay přijímány také ve velkých maloobchodních řetězcích, jako jsou Müller, Galeria a bezcelních obchodů Heinemann.

V rámci iniciativy Project Excellence je karta široce přijímána v Číně, kde pokrývá více než 1,31 milionu obchodních zařízení v oblasti dopravy, stravování, nakupování a zábavy. UnionPay dále zvyšuje svou užitečnost tím, že uzavřela partnerství s 213 offline provozovateli platebních služeb, kteří sdružují více menších obchodníků pod jeden společný, a 166 významnými online platformami, aby podpořila přijímání mezinárodních karet a pomohla uživatelům využívat hladký postup jak v kamenných, tak digitálních maloobchodních scénářích.

Díky této spolupráci začleňují UnionPay a pobočka Bank of China ve Frankfurtu výhody SplendorPlus do stávajících karetních produktů. Takto posilují konkurenceschopnost debetních karet Bank of China UnionPay s dvojí měnou. Od 1. října 2025 budou současné debetní karty v dvou měnách povýšeny na kartu SplendorPlus, přičemž budou cashbackové odměny propagovány a dostupné prostřednictvím mobilní platformy U Rewards společnosti UnionPay. Očekává se, že tato iniciativa zlepší platební provoz držitelů karet a podpoří růst objemu vydávaných karet i transakční aktivity.

Společnost UnionPay International zahájila v roce 2024 projekt Excellence s cílem vyvinout víceúrovňové, diverzifikované platební služby. Na počátku roku 2025 se program rozšířil o tři klíčové oblasti: vylepšení scénářů přijímání plateb, zkvalitnění produktů a rozšíření mezinárodního dosahu – to vše s cílem zjednodušit platby v Číně zahraničním zákazníkům. Údaje o transakcích odrážejí účinnost programu: objem zahraničních a přeshraničních karet UnionPay vzrostl meziročně o 103 % a hodnota transakcí se zvýšila o 31 %.

Aby společnost UnionPay vyhověla různorodým potřebám uživatelů, uvedla na trh cílené produkty. Karta SplendorPlus, určená pro dlouhodobé návštěvníky a místní obyvatele s požadavky na přeshraniční platby, slučuje globální akceptaci s optimalizovanými funkcemi zaměřenými na Čínu. Nyní je nabízena prostřednictvím 56 institucí na 20 trzích. Tím se rozšiřuje globální působnost UnionPay, která nyní zahrnuje stovky milionů karet vydaných v 84 zemích a regionech. Pro uživatele, kteří upřednostňují mobilní zařízení, je k dispozici více než 200 standardních digitálních peněženek UnionPay pro použití na 37 trzích.

UnionPay také rozšířila služby v oblasti vrácení daní a nabízí možnosti okamžitého vrácení daní na letištích i v centrech měst. Aktivně také prosazuje přeshraniční interoperabilitu QR kódů a uzavřela dohody se sítěmi v 19 zemích a regionech, aby mohli zahraniční zákazníci v Číně používat známé platební nástroje. Současně pokračuje ve zlepšování pohodlí a dostupnosti plateb pro zahraniční turisty a obchodníky.

 

KONTAKT: oushuting@unionpayintl.com

 

 

