UnionPay International podporuje globální interoperabilitu prostřednictvím čínské platební brány pro přeshraniční propojení

Autor:
  11:12
Šanghaj 1. října 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Dne 16. září bylo oznámeno, že čínská platební brána pro přeshraniční propojení (CPG) koncem července oficiálně zahájila zkušební provoz. UnionPay International se během šesti měsíců podílela na vývoji klíčových prvků CPG. CPG, která se řídí principy inkluzivity a přístupnosti orientované na veřejnost, umožňuje institucím v Číně i mimo ni dosáhnout přeshraniční interoperability QR kódů s jedním přístupovým bodem. CPG poskytuje služby, jako jsou jednotná technická rozhraní, přepínání a distribuce informací o přeshraničních transakcích a monitorování a analýza transakcí v reálném čase. Také podporuje zúčastněné subjekty v zefektivnění, zjednodušení a zabezpečení přeshraničních plateb pomocí QR kódů pro uživatele po celém světě.

Pilotní spuštění CPG nabízí snadný přístup jak čínským, tak zahraničním partnerům. Instituce na čínské pevnině mohou integraci dokončit přímo pomocí standardizovaných rozhraní UnionPay, zatímco zahraniční partneři se mohou připojit k CPG prostřednictvím UnionPay International. Toto uspořádání nejen usnadňuje přeshraniční platby pomocí QR kódů mezi čínskou pevninou a zbytkem světa, ale také umožňuje místní platby pomocí QR kódů na trzích mimo čínskou pevninu a přeshraniční platby pomocí QR kódů mezi těmito trhy.

Začlenění CPG s jedním přístupovým bodem prostřednictvím UnionPay přináší partnerům při zavádění přeshraničních propojení QR kódů čtyři výhody. Za prvé, snižuje náklady na integraci systémů a plýtvání zdroji v důsledku opakovaných změn systémů. Za druhé, podporuje jednotné standardy pro spolupráci se zahraničními poskytovateli peněženek, poskytuje jim vyšší efektivitu a lepší zkušenosti při přístupu na čínský platební trh a podporuje spravedlivou soutěž a zdravý rozvoj v globálním ekosystému přeshraničních plateb QR kódy. Za třetí, zahraniční peněženky mohou mít širší pokrytí přijímáním na čínské pevnině. Kromě sítě UnionPay budou obchodníci s QR kódy WeChat Pay na pevnině také moci přijímat platby z těchto peněženek. Za čtvrté, CPG používá jednotné informační rozhraní jak pro příchozí platby ze zahraničních peněženek, tak pro odchozí transakce z čínských peněženek, což umožňuje centralizovanou správu přeshraničních plateb pomocí QR kódů. To pomůže zúčastněným institucím poskytovat globálním uživatelům bezpečnější a spolehlivější služby.

Díky spolupráci s UnionPay mohou zahraniční provozovatelé peněženek využít výhody ve dvou ohledech. Na jedné straně mohou nabídnout možnosti mobilních plateb u více případů použití díky integrovanému řešení plateb peněženkou UnionPay, které podporuje platby výrobce originálního vybavení (OEM), platby pomocí QR kódů a platby v aplikacích. Mohou také sáhnout po globální partnerské síti UnionPay. Na druhé straně mohou využít výhod karet UnionPay a služeb s přidanou hodnotou založených na konkrétních případech použití, aby zvýšili zapojení uživatelů.

Jako klíčový vývojář CPG prosazuje společnost UnionPay v posledních letech interoperabilitu QR kódů prostřednictvím komplexních služeb a rozvoje ekosystému. Na čínské pevnině UnionPay zintenzivnila úsilí o podporu projektu Excelence a pokračovala ve zlepšování platebních služeb pro zahraniční návštěvníky Číny. K srpnu letošního roku tato iniciativa pokrývá 1,35 milionu obchodníků v klíčových případech použití, 232 agregovaných produktů QR kódů přijímá platby ze zahraničních peněženek a 168 významných online obchodníků přijímá karty UnionPay vydané mimo čínskou pevninu. Byly položeny pevné základy pro jednotný a pohodlnější platební ekosystém v Číně. Data ukazují, že transakce provedené v pevninské Číně pomocí karet UnionPay vydaných mimo pevninskou Čínu nebo mezinárodních peněženek partnerů UnionPay vzrostly meziročně o 111 % u počtu a o 29 % u hodnoty.

Na mezinárodní úrovni podporuje UnionPay přeshraniční interoperabilitu QR kódů prostřednictvím dvou paralelně fungujících modelů partnerství: modelů vláda-vládě (G2G) a síť-síti (N2N). Dosud UnionPay zahájila nebo pracuje na 19 projektech interoperability s partnery v 19 zemích, včetně Vietnamu, Indonésie, Kambodže a Argentiny. V důsledku toho přijímá platby pomocí QR kódů UnionPay více než 11 milionů zahraničních obchodníků; do konce tohoto roku se tento počet zvýší na desítky milionů. Na straně účtů bylo do sítě UnionPay začleněno více než 170 zahraničních peněženek pro platby pomocí QR kódů, které pokrývají 30 zemí a regionů mimo čínskou pevninu.

Oficiální údaje potvrzují rychle rostoucí využívání CPG: do 11. září bylo zpracováno 1,981 milionu transakcí v hodnotě 427 milionů jüanů. V souvislosti s rozšiřováním bezvízového styku v Číně budou neustálé snahy společnosti UnionPay o zlepšení infrastruktury CPG hrát klíčovou roli při uvolňování potenciálu růstu spotřeby zahraničních turistů, usnadňování globálního cestování a obchodních výměn a upevňování pozice CPG jako základního kamene mezinárodní interoperability plateb.

 

KONTAKT: oushuting@unionpayintl.com

 

 

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
