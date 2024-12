UnionPay International se svými oborovými partnery usnadňuje platby zahraničním návštěvníkům pevninské Číny

Společnost UnionPay International oznámila 17. prosince novou spolupráci s platformou Weixin Pay, která umožňuje uživatelům mezinárodních peněženek podporovaných společností UnionPay skenovat platební kódy Weixin Pay v pevninské Číně. Tuto funkci nyní nabízí osm peněženek, konkrétně BoC Pay od Bank of China (Hongkong), Octopus, PayMe od HSBC a Tap & Go v ZAO Hongkong, Bangkok Bank Mobile Banking a K PLUS od KASIKORNBANK v Thajsku, Naver Pay v Jižní Koreji a ICBC Mobile Banking (ICBC Pay) v Malajsii. Zahraniční návštěvníci tak budou mít během pobytu v pevninské Číně přístup k více možnostem mobilních plateb.

Díky tomuto partnerství budou moci uživatelé po spárování svých fyzických karet UnionPay nebo aktivaci digitálních karet UnionPay v zapojených peněženkách platit v pevninské Číně pomocí skenování platebních kódů Weixin Pay, přičemž jejich domácí měna bude automaticky převedena na čínské jüany. V budoucnu budou platby Weixin QR zpřístupněny také pro další peněženky s podporou UnionPay ze zvláštní administrativní oblasti Macao, dalších zemí jihovýchodní Asie, jižního Pacifiku a dalších regionů.

Společnost UnionPay od březnového spuštění projektu Project Excellence 2024 aktivně vystupuje v roli klíčového karetního systému, aby tak podpořila otevřenou spolupráci s oborovými partnery a usnadnila platby návštěvníkům pevninské Číny. Od června tak mohli uživatelé aplikace UnionPay App skenovat různé kódy Weixin Pay používané u obchodníků a provádět jejich prostřednictvím platby. Toto nové zapojení mezinárodních peněženek představuje nejnovější etapu spolupráce mezi společnostmi UnionPay a Weixin Pay, jejímž cílem je zvýšit interoperabilitu plateb.

Uzavřené partnerství odráží snahu společnosti UnionPay kolektivně rozvíjet propojení s různými hráči v platebním průmyslu a urychlit rozvoj udržitelného obchodního modelu. Zahraničním návštěvníkům pevninské Číny poskytuje více možností a lepší zkušenost při placení, čímž dále přispívá k otevření Číny na vysoké úrovni. Již v roce 2018 společnost UnionPay spolupracovala s Weixin Pay a WeChat Pay HK, elektronickou peněženkou v hongkongských dolarech, na nabídce přeshraničního platebního řešení, které podporuje přeshraniční spotřebu obyvatel Hongkongu u více než desítek milionů obchodníků v pevninské Číně.

V posledních letech, kdy společnost UnionPay stále zdokonaluje své lokalizované nabídky, využívá komfortních služeb poskytovaných platebními produkty společnosti UnionPay stále více obyvatel mimo pevninskou Čínu. Mimo čínskou pevninu tak bylo vydáno více než 250 milionů karet UnionPay v celkem 83 zemích a regionech, přičemž ve 36 zemích a regionech bylo spuštěno více než 200 peněženek s podporou UnionPay. Tyto produkty mohou uživatelé uplatnit v akceptační síti UnionPay po celém světě.

