UnionPay rozšiřuje akceptaci napříč Evropou, její karty nyní přijímá přes 90?% evropských zemí a regionů

Evropské působení společnosti UnionPay pokrývá klíčové platební situace: více než 80 procent obchodníků přijímá její karty na platebních terminálech a přes šest milionů prodejních míst podporuje bezkontaktní platby UnionPay QuickPass. Tyto platby jsou dostupné například v otevřených systémech veřejné dopravy, restauracích, hotelech, supermarketech či při nákupu vstupenek na turistické atrakce. Od roku 2025 se objem transakcí přes QuickPass v několika evropských zemích více než zdvojnásobil, což odráží rostoucí oblibu této služby mezi uživateli i obchodníky.
Významní hráči v oblasti maloobchodu a pohostinství v Evropě začlenili UnionPay do svých platebních služeb. Karty UnionPay přijímají bezcelní prodejny na evropských letištích, francouzské Galeries Lafayette, britský Harrods, španělský El Corte Inglés i devět prémiových outletových center Value Retail. Většina z nich navíc podporuje i mobilní platby UnionPay. Značku akceptují také podniky v gastronomii – od luxusních restaurací přes fastfoodové řetězce až po kavárny. Platby UnionPay umožňují i přední hotelové skupiny, jako jsou Four Seasons, Shangri-La a Park Hyatt, a to ve svých klíčových evropských lokalitách. Ve Spojeném království mohou držitelé karet UnionPay díky partnerství se společností Dojo platit u více než 110 000 obchodníků , především v pohostinství.
V oblasti cestování a turismu se UnionPay stala běžnou součástí služeb: je integrována do městských i meziměstských dopravních systémů a také do služeb půjčoven aut v Německu, Španělsku a Itálii. Oblíbené turistické atrakce, jako je London Eye, Disneyland Paris nebo barcelonská Sagrada Família, umožňují návštěvníkům zakoupit vstupenky online prostřednictvím karet UnionPay. Platby prostřednictvím UnionPay umožňuje rovněž přibližně 40 000 prodejních automatů Selecta po celé Evropě.
Lokální vydávání karet UnionPay v Evropě dále posiluje přítomnost značky na trhu: v 13 zemích, včetně Srbska, Itálie a Španělska, bylo vydáno více než jeden milion karet. Obyvatelé Španělska, Francie, Německa a dalších zemí Evropského hospodářského prostoru si mohou prostřednictvím aplikace Yi An zažádat o kartu PecunPay UnionPay. Tu lze využívat v celé evropské síti UnionPay a ve 183 zemích a regionech po celém světě. Karta je zároveň kompatibilní s Weixin Pay (mezinárodně známou jako WeChat Pay) a Alipay pro QR kódové platby, což výrazně usnadňuje placení evropským cestovatelům do Číny.
Čína se (díky rostoucímu počtu bezvízových dohod a přímých letů) stává jednou z hlavních destinací evropských turistů a UPI na to reaguje projektem „Project Excellence", který usnadňuje platby příchozím návštěvníkům. Široká akceptace karet UnionPay v Číně spolu se službami vracení DPH přímo na UnionPay karty v hlavních příletových městech, jako jsou Peking, Kanton, Čcheng-tu či Nanking, zajišťují evropským cestovatelům bezproblémové placení.
Tato rozsáhlá infrastruktura přináší výhody oběma stranám – slouží každodenním i cestovním potřebám evropských obyvatel a zároveň přivádí do evropských obchodů držitele karet UnionPay z celého světa, včetně rychle rostoucího počtu čínských turistů. UnionPay navíc stále připravuje exkluzivní nabídky ve spolupráci s místními obchodníky a čínskými vydavateli karet s cílem podpořit útraty.
UnionPay rozšířila své působení i mimo Evropu: v 83 zemích a regionech bylo vydáno několik set milionů karet, které podporují mezinárodní cestování a obchod.
KONTAKT: oushuting@unionpayintl.com