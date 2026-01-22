UnionPay v Davosu: Transformace přeshraničních plateb díky konektivitě a umělé inteligenci

Podle Mezinárodního měnového fondu se očekává, že globální hospodářský růst v roce 2026 zpomalí. V situaci, kdy vyspělé ekonomiky čelí strukturálním překážkám a rozvíjející se trhy se potýkají s vyššími náklady financování a třenicemi v přeshraničních transakcích, nabývají na významu základní schopnosti umožňující mezinárodní ekonomickou aktivitu, a to zejména platební systémy.
Na pozadí tohoto globálního ekonomického přeskupování se UnionPay, jedna z největších světových organizací pro karetní platby, soustředí na propojení přeshraničních sítí jako na praktický vstupní bod. Místo aby se profilovala jen jako globální poskytovatel platebních služeb, inovuje s cílem vytvořit otevřený a inkluzivní ekosystém mezinárodních plateb založený na multilaterální spolupráci, interoperabilitě a sdílené hodnotě. Současně zkoumá odpovědnou aplikaci digitálních technologií včetně umělé inteligence v platebních systémech a hledá řešení, která přinášejí efektivitu, bezpečnost a finanční začlenění.
K dnešnímu dni jsou karty UnionPay vydávány ve 84 zemích a regionech po celém světě. Síť akceptace pokrývá 183 zemí a regionů. Prostřednictvím partnerství s více než 2600 finančními institucemi a subjekty zapojenými do plateb po celém světě zavádí UnionPay digitální platební produkty a služby přizpůsobené místním trhům, které podporují obchod a spotřebu v různých kontextech.
Dong Junfeng, předseda China UnionPay a UnionPay International, přednesl projev na kulatém stole během Světového ekonomického fóra. Více než dvacetiletý rozvoj UnionPay odráží širší trajektorii čínské ekonomiky, její odolnost a pokračující otevírání se světu. I v komplikovanějším globálním prostředí zůstává UnionPay věrná své mezinárodní strategii: podporovat kvalitní rozvoj platebního sektoru a prosazovat rámce spolupráce založené na rovnosti, vzájemném prospěchu a sdíleném růstu.
Konektivita v praxi: Rozvoj nového čtyřstranného modelu na rozvíjejících se trzích
Rozvoj přeshraničních plateb vyžaduje více než technickou integraci a závisí na modelech spolupráce, které jsou udržitelné a opakovatelné. V posledních letech UnionPay vyvinula Nový čtyřstranný model pro éru digitálních plateb prostřednictvím spolupráce síť–síť (N2N) a vláda–vláda (G2G).
Tento model vychází z tradičního čtyřstranného platebního rámce a rozšiřuje účast na obou stranách ekosystému. Na straně účtů zahrnuje digitální peněženky a výrobce mobilních zařízení. Na straně akceptace integruje poskytovatele platebních služeb, agregátory plateb a SaaS platformy. Prostřednictvím bilaterální a multilaterální spolupráce model usiluje o propojení kvalitních zdrojů, snížení nákladů přeshraniční spolupráce a urychlení rozšíření sítě.
V praxi UnionPay tuto strategii uplatnila v jihovýchodní a střední Asii, na Blízkém východě, v Africe a Latinské Americe – klíčových rozvíjejících se trzích – kde pomáhá prosazovat interoperabilitu mezi přeshraničními sítěmi plateb QR kódy. Tento model však není určen k nahrazení místních platebních systémů. Funguje v rámci existujících regulačních rámců, podporuje vzájemné uznávání standardů a koordinovaný rozvoj sítí a zároveň podporuje místní snahy o zlepšení platební infrastruktury.
Díky tomu jsou desítky milionů mikro, malých a středních obchodníků po celém světě propojeny s inkluzivní globální sítí UnionPay, čímž získávají lepší přístup k mezinárodním zákazníkům a příležitostem pro přeshraniční obchod.
Odpovědná umělá inteligence v platebních systémech: Přeměna inovací v praxi
Umělá inteligence byla v Davosu vzhledem k jejímu potenciálu přetvářet ekonomické struktury a modely růstu středem pozornosti. Platební sektor, který má vysoké požadavky na bezpečnost a dodržování předpisů, však představuje výzvu v tom, jak využít inovace a zároveň se účinně postarat o rizika.
UnionPay se profiluje jako přední subjekt využívající umělou inteligenci v finančním sektoru a vnímá AI jako nový nástroj produktivity pro inteligentní modernizaci plateb. Místo izolovaného nasazení používá spolupracující přístup, kdy spolupracuje s technologickými firmami, výzkumnými institucemi a univerzitami, aby vybudovala sdílený ekosystém AI aplikací podporující kvalitní a udržitelné nasazení ve finančních scénářích.
Pro bezpečnost plateb UnionPay vybudovala inteligentní systém řízení rizik, který výrazně zlepšuje včasnou a účinnou ochranu transakcí. Expertní pravidla rizik generovaná AI nyní dosahují přesnosti 85 procent.
Pokud jde o agentní platební řešení, je UnionPay jedním z prvních průkopníků v odvětví. Jeho služba MCP Agent Payment Service umožňuje uživatelům dokončit celý proces od žádosti až po platbu prostřednictvím konverzační interakce.
V souvislosti s tím, jak Čína pokračuje v rozšiřování bezvízového styku, zavedla společnost UnionPay také služby podporované umělou inteligencí pro příchozí návštěvníky. Prostřednictvím své komplexní digitální platformy, aplikace Nihao China, která byla spuštěná v prosinci 2025, je umělá inteligence využívána pro platební poradenství, vícejazyčný překlad, plánování itineráře a doporučení pro každodenní život, čímž mezinárodním cestovatelům poskytuje plynulejší zážitek.
Od dialogu ke spolupráci: Jak dosáhnout dlouhodobé hodnoty v přeshraničních platbách
Ve své podstatě praxe UnionPay odráží ducha dialogu, který prosazuje i Davos. Spoluprací s místními platebními systémy na různých trzích neusiluje UnionPay o prosazení jediného modelu nebo standardu, ale o nalezení společného základu v rámci rozmanitosti, čímž tvůrčím způsobem buduje otevřenější a inkluzivnější globální platební ekosystém.
Zlepšováním efektivity přeshraničních plateb a snižováním transakčních nákladů podporuje UnionPay regionální ekonomickou cirkulaci a umožňuje širší zapojení malých a středních hráčů, a to zejména na rozvíjejících se trzích. Tento přístup založený na spolupráci a vzájemném prospěchu úzce odpovídá hodnotám, které Světové ekonomické fórum v době nejistoty opakovaně zdůrazňuje.
V budoucnu bude UnionPay i nadále využívat propojenost jako nástroj pro prohloubení multilaterální spolupráce a přispění k otevřenějšímu, inkluzivnějšímu a udržitelnějšímu mezinárodnímu platebnímu ekosystému v souladu se svou vizí „Důvěryhodná spojení, sdílený úspěch".
KONTAKT: oushuting@unionpayintl.com