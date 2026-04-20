United by Innovation v Ostravě propojí průmysl, výzkum i stát

  15:00
Ostrava 20. dubna 2026 (PROTEXT) - Jak obstát v době rychlých technologických změn včetně AI, geopolitické nejistoty a rostoucích nároků na energetickou a technologickou odolnost? Odpovědi nabídne konference United by Innovation – Den otevřených dveří pro Průmysl 4.0, která se uskuteční 14. května 2026 v prostorách CPIT TL3 na VŠB – Technické univerzitě Ostrava.

Událost každoročně pořádá Národní centrum Průmyslu 4.0, a díky partnerství s VŠB – Technickou univerzitou Ostrava a infrastruktuře testbedu CPIT TL3 ji poprvé přivádí do Moravskoslezského kraje. Cílem je propojit firmy, výzkumné organizace i veřejnou správu a představit na praktických ukázkách a případových studiích, jak lze inovace přenášet do reálné praxe a jaké konkurenční výhody to firmám přináší.

Chceme prakticky představit, jak mohou české firmy uspět v prostředí, které se rychle mění. Nejde jen o technologie samotné, ale o schopnost je správně využít a propojit s byznysem a také využít příležitostí které přináší testbedy a výzkumná sféra,“ říká Robert Keil, ředitel Národního centra Průmyslu 4.0.

Dopolední část programu otevře strategický panel „United by Innovation: jak uspět v nejistém světě“, který se zaměří na klíčové výzvy současného průmyslu – od geopolitických dopadů přes nástup umělé inteligence a pokročilých digitálních technologií až po otázky energetiky, bezpečnosti a dlouhodobé konkurenceschopnosti regionů. Diskuse se bude věnovat také roli Ostravy jako regionu, kde se nové přístupy a technologie testují v praxi.

Do panelu přijali pozvání Radek Martinek (děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky, VŠB – Technická univerzita Ostrava), Eduard Palíšek (generální ředitel, Siemens Česká republika), Adéla Hradilová (předsedkyně představenstva MSIC), Šárka Šimoňáková (1. náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje) a David Navrátil (hlavní ekonom, Česká spořitelna), kteří nabídnou expertní pohled průmyslu, veřejné správy i ekonomiky.

Na strategickou diskusi naváže blok věnovaný propojení výzkumu a průmyslu, který ukáže, jak se inovace skutečně dostávají do firemní praxe. Představí spolupráci testbedů v Praze, Brně a Ostravě i konkrétní projekty realizované s průmyslovými partnery – od využití umělé inteligence až po digitální dvojčata ve výrobě. Důraz bude kladen především na reálné přínosy pro firmy a na to, jak mohou tyto infrastruktury pomoci zrychlit zavádění inovací.

Ostrava dnes představuje silné prostředí pro rozvoj inovací a spolupráci mezi univerzitami a firmami. Díky infrastruktuře, jako je testbed CPIT TL3, dokážeme firmám nabídnout reálné podmínky pro testování a zavádění nových technologií,“ doplňuje Petr Šimoník, proděkan pro spolupráci s průmyslem a komercializaci Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO.

Na konferenci vystoupí také rektor VŠB – Technické univerzity Ostrava Igor Ivan, který uvede odpolední blok zaměřený na praktické aplikace a konkrétní zkušenosti firem. Své případové studie zahrnující široké spektrum průmyslových oblastí představí partneři Národního centra Průmyslu 4.0, společnosti Siemens, Škoda Auto, Conteg, SICK, QPAG, Prima Bilavčík, PHARIS, Deprag CZ, DEL, MURR a Adeon.

Součástí dne budou také komentované prohlídky špičkových laboratoří testbedu CPIT TL3 - Smart Factory, Mobility lab, laboratoře 3D tisku a Health lab, kde si návštěvníci mohou technologie prohlédnout přímo v provozu. Důležitým prvkem je veletrh inovací s prezentací technologických partnerů, expertní konzultace a možnost absolvovat DigiAudit, který firmám pomůže identifikovat příležitosti pro digitalizaci a další rozvoj.

Akce je určena především majitelům firem, manažerům, odborníkům na inovace i zástupcům veřejné správy, kteří hledají konkrétní cesty, jak posílit konkurenceschopnost svých organizací.

Účast je zdarma po registraci, kapacita je omezená.

Registrace a více informací: https://www.ncp40.cz/udalosti/den-otevrenych-dveri-pro-prumysl-40-ostrava 

 

Zdroj: Národní centrum Průmyslu 4.0 

Františkánská zahrada v Praze 1, Novém Městě se nachází uprostřed zástavby města za Václavským náměstím, což umožňuje využít poměrně dobré polohy spojené s teplým místem vhodným k pěstování jarních...

vydáno 20. dubna 2026  16:43

Františkánská zahrada v Praze 1, Novém Městě se nachází uprostřed zástavby města za Václavským náměstím, což umožňuje využít poměrně dobré polohy spojené s teplým místem vhodným k pěstování jarních...

vydáno 20. dubna 2026  16:43

