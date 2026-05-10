Univar Solutions oznamuje změny ve vedení

Downers Grove (Illinois, USA) 10. května 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Prezident a generální ředitel David Jukes od 1. července 2026 převezme funkci výkonného předsedy představenstva

Společnost Univar Solutions LLC („Univar Solutions" nebo „společnost"), přední globální poskytovatel řešení pro odběratele speciálních ingrediencí a chemických látek, dnes oznámila změny ve vedení, které mají podpořit další růst společnosti a její strategickou transformaci. V rámci pokračujícího zaměření společnosti Univar Solutions na vytváření hodnoty napříč všemi segmenty podnikání přejde její prezident a generální ředitel David Jukes do funkce výkonného předsedy představenstva.

S účinností od 1. července bude výkonný předseda představenstva úzce spolupracovat s vedením společnosti a představenstvem na zajištění strategického dohledu, kontinuity, realizace stanovených cílů a podpory dlouhodobých priorit společnosti. Tato změna odráží důvěru společnosti v sílu jejího manažerského týmu a připravenost na další fázi vytváření hodnot.

V rámci organizační restrukturalizace se společnost Univar Solutions rozděluje do samostatných segmentů zaměřených na potřeby zákazníků:

Distribuce chemikálií a služby: V čele stojí generální ředitel Robert (Bob) Craycraft. Tento segment se zaměřuje na propojení komplexního portfolia chemických produktů s robustní globální logistickou sítí s cílem poskytovat špičkové služby na místní úrovni. Ingredience a specializované produkty: Segment v čele s generálním ředitelem Nicholasem (Nickem) Powellem se věnuje obsluhování vybraných odvětví prostřednictvím prvotřídního portfolia speciálních chemických látek a ingrediencí, podporovaného globální sítí vývojových laboratoří a testovacích kuchyní, s cílem řešit technické výzvy a pomáhat uvádět na trh lepší produkty v kratším čase. ChemPoint: Tento segment bude i nadále pomáhat dodavatelům a zákazníkům objevovat nové příležitosti k růstu prostřednictvím tvorby řešení na vyžádání a multikanálových digitálních marketingových kampaní pro širokou škálu chemických látek a ingrediencí.

Každý z generálních ředitelů bude podléhat přímo představenstvu, což posílí odpovědnost i jasné strategické řízení.

Tato transformace představuje pro společnost Univar Solutions významný milník," uvedl prezident a generální ředitel David Jukes. „Tento krok je vyvrcholením promyšleného nástupnického plánu připraveného v úzké spolupráci s naším představenstvem. Těším se, že se budu i nadále věnovat dlouhodobé strategii, správě a řízení společnosti a rozvoji vnějších vztahů a partnerství společnosti," dodal Jukes.

Každý segment bude fungovat s větší mírou autonomie, odpovědnosti a flexibility, což umožní lépe se zaměřit na potřeby zákazníků, dynamiku trhu a inovace při zachování sdílených podnikových schopností, firemní kultury a hodnot společnosti. V důsledku této transformace přejde Nicholas (Nick) Alexos z pozice výkonného viceprezidenta a finančního ředitele do role člena představenstva společnosti Univar Solutions.

Nick významně přispěl k rozvoji společnosti, zejména během našeho přechodu z veřejně obchodované společnosti na soukromou. Za jeho partnerství jsem velmi vděčný a těším se na další spolupráci s ním jako členem našeho představenstva," dodal Jukes. „Naše lépe zacílená struktura staví na silných stránkách našich platforem, umožňuje našim týmům užší spolupráci se zákazníky a vytváří společnosti lepší podmínky pro konkurenceschopnost a růst napříč různými koncovými trhy. Těším se, až budu moci podporovat náš vedoucí tým při realizaci této další etapy."

Případná další oznámení týkající se vedení společnosti v souvislosti s novou divizní strukturou budou zveřejňována podle potřeby.

O společnosti Univar Solutions

Společnost Univar Solutions je předním globálním distributorem speciálních chemických látek a ingrediencí a zastupuje špičkové portfolio produktů od předních světových výrobců. Díky jedné z největších soukromých dopravních flotil v oboru, rozsáhlému týmu technických obchodních specialistů, bezkonkurenčním logistickým znalostem, hluboké znalosti trhů a regulatorních požadavků, vývoji receptur a formulací i pokročilým digitálním nástrojům má společnost ideální předpoklady k poskytování řešení na míru a služeb s přidanou hodnotou pro širokou škálu trhů, průmyslových odvětví a aplikací. V rámci svého poslání pomáhat udržovat komunity zdravé, zásobené, čisté a bezpečné se Univar Solutions zároveň zavazuje podporovat zákazníky i dodavatele v inovacích a naplňování filozofie „Growing Together". Více informací naleznete na stránkách univarsolutions.com.

Výhledová prohlášení a informace

Toto sdělení obsahuje v souladu s příslušnými právními předpisy „výhledová prohlášení" týkající se finančních a provozních záležitostí souvisejících s podnikáním společnosti. Výhledová prohlášení lze obvykle rozpoznat podle výrazů jako „domnívá se", „očekává", „může", „bude", „měl by", „mohl by", „usiluje", „zamýšlí", „plánuje", „odhaduje", „předpokládá" a dalších obdobných výrazů. Veškerá výhledová prohlášení obsažená v tomto sdělení podléhají tomuto upozornění.

Výhledová prohlášení podléhají známým i neznámým rizikům a nejistotám, z nichž mnohé mohou být mimo kontrolu společnosti a mohou způsobit, že očekávání nebudou naplněna, případně mohou mít podstatný nepříznivý dopad na podnikání společnosti, její finanční situaci, výsledky hospodaření nebo peněžní toky. Přestože jsou tato výhledová prohlášení založena na předpokladech, které vedení společnosti považuje za přiměřené, upozorňujeme, že výhledové informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují záruku budoucích událostí ani výsledků a skutečné události či výsledky se mohou podstatně lišit od těch, které jsou ve výhledových informacích obsaženy nebo z nich vyplývají. Další informace o faktorech, které mohou ovlivnit společnost, naleznete v nejnovější výroční zprávě společnosti a dalších finančních zprávách, včetně informací uvedených v části „Rizikové faktory". Veškerá výhledová prohlášení vyjadřují názory společnosti pouze ke dni vydání tohoto sdělení a společnost nepřebírá žádnou povinnost tato výhledová prohlášení aktualizovat, s výjimkou případů vyžadovaných zákonem.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2975195/Univar_solutions_david_jukes.jpg Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1094780/UnivSol_Logo.jpg

Kontakt: styk s médii: Dwayne Roark, +1 331-777-6031, mediarelations@univarsolutions.com

