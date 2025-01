Univerzita Hradec Králové vychovává novou generaci IT bezpečnostních specialistů, zkušenosti jim předávají i experti z T-Mobilu

S rostoucí digitalizací roste i význam kybernetické bezpečnosti – podle dat Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) jen v roce 2023 vzrost počet kybernetických incidentů v českých firmách o 80 % a Policie České republiky registrovala ve stejném období přes 19 000 trestných činů v oblasti kyberkriminality – i v loňském roce počet incidentů rostl. Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové (FIM UHK) proto ve spolupráci s NÚKIB již loni na podzim otevřela studijní program Informační a síťová bezpečnost, aby saturovala potřebu pracovního trhu po specialistech na kyberbezpečnost. Program klade důraz na praktickou využitelnost, a proto je vyučován v úzké spolupráci s odborníky působícími na trhu informační bezpečnosti – například ze společnosti T-Mobile.

"Chceme, aby naši absolventi – budoucí bezpečnostní analytici, manažeři nebo třeba architekti kybernetické bezpečnosti, byli připraveni řešit praktické problémy týkající se návrhu, správy a komplexního zabezpečení počítačových sítí a počítačových systémů včetně využití technik řízení bezpečnosti informací a informačního práva týkající se skutečné praxe," říká doc. Mgr. Josef Horálek, Ph.D., odborný garant studijního programu Informační a síťová bezpečnost z FIM UHK. "Při výuce spolupracujeme s experty na bezpečnostní problematiku z T-Mobilu, kteří do výuky přinášejí praktické zkušenosti a poskytují tím studentům velmi cenný pohled doplňující běžnou akademickou agendu."

FIM UHK v programu v současnosti vyučuje 51 studentů. S rostoucí poptávkou po bezpečnostních odbornících je zřejmé, že zájem poroste. To ukázala i návštěvnost a skladba posluchačů přednášek v prvním semestru, kdy byly některé přednášky otevřené i studentům ostatních oborů.

"Bezpečnostních specialistů je velký nedostatek, je potřeba maximálně podpořit každého, kdo se chce oboru bezpečnosti věnovat. Tyto specialisty si firmy často rozeberou už v průběhu jejich studia.Oblast kybernetické bezpečnosti je specifická tím, že jde o multidisciplinární obor. Kombinuje jak znalosti IT technologií a chápaní business procesů, tak i další netechnické oblasti jako řízení rizik, legislativu a další. Bezpečnostní specialista musí být schopen při řešení konkrétních situaci aplikovat znalosti ze všech těchto oblastí, což na něj klade relativně vysoké nároky," vysvětluje Karel Medek, Tribe Technical Lead Protect CZ ze společnosti T-Mobile.

Podle Medka díky EU směrnici NIS2 a přijetí nového zákona o kybernetické bezpečnosti vznikne na českém pracovním trhu instantní poptávka po zhruba 5000 bezpečnostních specialistech. Zákon obsahuje jasné požadavky na výkon bezpečnostních rolí a bude se týkat nejen 6-15 tisíc českých firem, ale v určité míře i jejich subdodavatelů. Poptávka po bezpečnostních specialistech v celé EU jde již nyní do stovek tisíc.

Vzdělávací instituce by na toto měly reagovat, ale zároveň je i profesní povinností a vlastním zájmem bezpečnostních expertů studenty v tomto maximálně podporovat. Dnešní technické vzdělávací instituce nabízí mnoho oborů a předmětů zaměřujících se na tvrdé dovednosti.

"Bezpečnostní obory jsou z principu nevděčné – pochopitelně je málokdo nadšený, že jej upozorníte na nalezenou zranitelnost a následně ho přinutíte ji opravit. A to celé za situace, kdy dotyčný kvůli úzkému technickému zaměření nalezenou zranitelnost nemusí vnímat jako problém. To celé historicky vedlo k obecnému vnímání bezpečnostního experta jako někoho, kdo většinou všechno zdržuje, prodražuje a neustále upozorňuje na potenciální rizika. Naneštěstí jsme v posledních letech byli svědky ekonomických následků bezpečnostních incidentů a díky tomu se tento pohled začíná celkově měnit. Prezentované hrozby začínají být vnímány jako reálný problém ohrožující firmu a nikoli jen jako bezpečnostní paranoia. To pak umožňuje se snáze dohodnout se všemi zainteresovanými stranami a prosadit bezpečnostně akceptovatelný kompromis," říká Karel Medek.

Noví bezpečnostní specialisté tak přicházejí ze školy s jasně nastavenými hodnotami, výbornými technickými znalostmi a porozuměním oboru.

