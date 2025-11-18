Univerzita Karlova podepsala memorandum se Slavia pojišťovnou

Praha 18. listopadu 2025 (PROTEXT) - Memorandum o spolupráci, týkající se komplexního zdravotního pojištění pro zahraniční studenty z tzv. „třetích zemí“, podepsali zástupci Slavia pojišťovny a Univerzity Karlovy. Jeho cílem je usnadnit právě těmto studentům výběr pojištění, které je pro ně nezbytné také kvůli získání víza. Spolupráce mezi pojišťovnou a univerzitou jim nabízí nejenom vyšší komfort při jeho sjednání, ale také větší jistotu při využití zdravotnických zařízení v České republice.

„O naše pojištění mají cizinci velký zájem, protože jim poskytuje atraktivní finanční limity a širokou síť smluvních zdravotnických zařízení, včetně oblíbené on-line aplikace ulekare.cz, kde mohou prostřednictvím e-mailu nebo telefonu probrat svůj zdravotní stav,“ říká generální ředitel Slavia pojišťovny Karel Waisser. Specialisté, zajišťující tuto službu, hovoří několika cizími jazyky a reprezentují odbornosti napříč celým zdravotnictvím.

„Jedná se o službu našim zahraničním studujícím, kterou mohou, ale také samozřejmě nemusejí využít. Univerzita Karlova se snaží maximálně ulehčit veškeré administrativní kroky spojené s jejich studiem u nás. Dodat jim informace o zdravotním pojištění je rozhodně jedním z důležitých kroků k jejich bezproblémovému příjezdu,“ dodává rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková.

Komplexní zdravotní pojištění cizinců Slavia pojišťovny, které je téměř srovnatelné s českým veřejných zdravotním pojištěním, má vysoké limity plnění. Ty v případě zdravotní péče nebo převozu pacienta dosahují až 10 milionů korun (minimálně 400.000 euro). Slavia navíc poskytuje studentům pojištění s benefity a prostřednictvím on-line odkazu, takže kvůli jeho sjednání nemusí nikam chodit. Každý student má možnost využít osobní servis, pokud by potřeboval individuální konzultaci či pomoc se sjednáním pojištění, ať už v češtině nebo v některém ze světových jazyků. Pro ty, kteří preferují pohodlí, je k dispozici i kompletní on-line řešení, kdy lze vše vyřídit rychle a jednoduše na dálku. Slavia pojištění nabízí za příznivou cenu, aby byla kvalitní zdravotní péče dostupná všem zahraničním studentům.

 

O společnosti Slavia pojišťovna a.s.

Slavia pojišťovna, člen skupiny SPGROUP a.s. a expert na neživotní pojištění, staví na dlouholetých zkušenostech z pojišťovnictví, které sahají až do dob rakousko-uherské monarchie, do roku 1868. Je jedinou ryze českou pojišťovnou s tradicí na našem trhu již více než 150 let. Dnes patří mezi Top10 neživotních pojišťoven v České republice a patří mezi lídry v oblasti pojištění cizinců. Dlouhodobě se zaměřuje na zodpovědné řidiče, kterým v rámci autopojištění dokáže nabídnout zajímavé podmínky. Své služby poskytuje fyzickým osobám, živnostníkům, malým a středně velkým firmám, velkým korporacím či obcím a městům. Služby poskytuje i personálním agenturám a cestovním kancelářím. Prostřednictvím 20 poboček a více než stovky kontaktní míst obsluhuje více než 250.000 aktivních klientů. Ti mohou pojištění sjednávat, hlásit pojistné události či poskytovat fotodokumentaci k těmto pojistným událostem i plně online, přes webové stránky či on-line aplikace Slavia pojišťovny.

 

Zdroj: Slavia pojišťovna

 

