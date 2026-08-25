Univerzita Sogang otevírá v Soulu program s plným osvobozením od školného pro zahraniční postgraduální studenty oborů STEM

Pro budoucího postgraduálního studenta, který zvažuje přestěhování do Koreje, začíná kalkulace obvykle u školného. Postgraduální škola Univerzity Sogang sází na to, že odstranění této položky z výpočtu – a to zcela, pro definovanou skupinu zahraničních studentů přírodních věd a inženýrství – změní to, kdo se přihlásí a kdo zůstane.
Prostřednictvím programu VYSTOUPAT, PŘEDBĚHNOUT, VYTRVAT od SOGANG mohou oprávnění zahraniční studenti přijatí na obory přírodních věd a inženýrství v rámci Všeobecné postgraduální školy získat stipendium ve výši 50 % školného financované projektem Seoul ANCHOR a dalších 50 % díky stipendiu Globální stipendium od Sogang. Dohromady tyto dvě podpory představují úplné osvobození od školného. Přijímací poplatky a další povinné poplatky nejsou zahrnuty.
Tento program spadá do dílčího projektu 1-2 „Přilákání zahraničních nadaných osob pro pokročilé obory budoucnosti" v rámci projektu Seoul ANCHOR, iniciativy podporované Ministerstvem školství a magistrátem města Soulu.
Více než jen osvobození od školného
Tento program je líčen jako něco víc než pouhá sleva. Kromě osvobození od školného může program SOGANG zvaný VYSTOUPAT, PŘEDBĚHNOUT, VYTRVAT poskytovat granty na badatelskou podporu, pobídky k výzkumu a publikování, granty na zdokonalování znalostí korejštiny, podporu při stážích a další pomoc související s badatelským a kariérním rozvojem.
Cílem je podle univerzity umožnit zahraničním studentům soustředit se na postgraduální studium a výzkum a zároveň se seznámit s akademickým, výzkumným a průmyslovým prostředím v Koreji – s praktickou znalostí, která často rozhoduje o tom, zda zahraniční absolvent dokáže proměnit korejský titul v kariéru v Koreji.
Výzkumná univerzita s jasně stanoveným cílem
Postgraduální škola Univerzity Sogang působí s mottem „Obedire Veritati" – „Buď poslušný pravdě" – a své výzkumně orientované akademické prostředí má v samém srdci Soulu. Její jezuitská vzdělávací tradice klade důraz na precizní vědeckou práci, kritické bádání a hledání poznání, a její postgraduální programy jsou zaměřeny na výchovu výzkumníků, odborníků, inovátorů a globálních vedoucích představitelů.
Postgraduální fakulta nabízí magisterské a doktorské programy na 39 katedrách pokrývajících humanitní, společenské a přírodní vědy, inženýrství i interdisciplinární obory, přičemž úzká spolupráce se školiteli z univerzity je podle popisu univerzity charakteristickým rysem zdejšího postgraduálního studia.
Její akademický dosah přesahuje hranice vlastního vysokoškolského areálu. Univerzita Sogang uplatňuje dohody o výměnných pobytech a vzájemné registraci s dalšími univerzitami v Soulu – díky tomu mohou studenti rozšiřovat své studijní a výzkumné kontakty napříč několika významnými institucemi hlavního města.
Komunita, do které se student zapojí
Na postgraduální škole je v současné době zapsáno více než 2000 studentů, mezi nimiž je přibližně 250 zahraničních studentů z nejrůznějších akademických a kulturních prostředí. Univerzita tuto komunitu prezentuje jako pracovní prostředí pro akademickou výměnu a spolupráci jak v rámci výuky, tak mimo ni.
Základna absolventů je podstatně větší. Univerzita Sogang udělila magisterské tituly přibližně 14.670 absolventům a doktorské tituly 2400 absolventům.
Jak probíhá přijímací řízení
Uchazeči o magisterské studium musí zpravidla disponovat bakalářským titulem; uchazeči o doktorské studium musí zpravidla disponovat jak bakalářským, tak magisterským titulem. V závislosti na katedře mohou uchazeči být povinni předložit výsledky zkoušek z korejštiny, jako je TOPIK, nebo z angličtiny, včetně IELTS či TOEFL. Za určitých podmínek je možné získat výjimku z jazykových zkoušek.
Jazykové znalosti mají také finanční dopad, a to nezávisle na studijním programu v oborech STEM (věda, technologie, inženýrství, matematika). Studenti, kteří splní příslušné požadavky na zkoušku TOPIK nebo zkoušku z angličtiny – včetně IELTS, TOEFL iBT a NEW TEPS – mohou mít nárok na Globální stipendium od Sogang, které pokrývá 30 až 80 procent školného v závislosti na výsledcích jazykových zkoušek a úrovni stipendia.
Výhled do budoucna
Pro zahraniční studenty a jejich rodiny, kteří zvažují postgraduální studium v Koreji, je tato nabídka konkrétní: pokročilá akademická a výzkumná činnost v Soulu, podporovaná školitelstvím od univerzitních pracovníků, akademickými vazbami mezi univerzitami a širokou škálou možností stipendií – a pro vymezenou skupinu studentů přírodních věd a inženýrství navíc bez nutnosti hradit školné na konci studia.
Podrobné informace o podmínkách přijetí, nároku na stipendium a postupu při podávání přihlášek jsou k dispozici v oficiálních pokynech postgraduální školy Univerzity Sogang.
Postgraduální škola Univerzity Sogang