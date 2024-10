Univerzita Tchung-ťi uspořádala v Paříži fórum na téma „Spolupráce a perspektivy trvale udržitelného rozvoje v nové éře"

Paříž 1. října 2024(PROTEXT/PRNewswire) - Dne 27. září se v Paříži ve Francii konalo fórum „Spolupráce a perspektivy trvale udržitelného rozvoje v nové éře", které hostila Univerzita Tchung-ťi (Tongji University) a organizovala Fakulta ekonomie a managementu Univerzity Tchung-ťi (School of Economics and Management of Tongji University, dále jako „Tongji SEM") a Sdružení absolventů Univerzity Tchung-ťi ve Francii (Tongji Alumni France). Fóra se zúčastnil mimo jiné ministerský rada odboru školství čínského velvyslanectví ve Francii Zhou Jiagui, bývalý francouzský ministr dopravy Jean-Baptiste Djebbari a prorektor Univerzity Tchung-ťi Shi Zhenming. K těmto hostům se dále připojila téměř stovka čínských i francouzských odborníků a akademiků z oblasti vzdělávání a podnikání.