Up Guizhou představuje: role provincie Kuej-čou při ochraně poznání v době války

Aby pochopili historii těchto univerzit během války, cestují José Luis Fonseca Conejo z Kostariky a Gharibmamadova Sabzon z Tádžikistánu, oba studenti Zhejiang University, do provincie Kuej-čou. Pod vedením svého staršího spolužáka Zheng Xiangyiho, studenta ZJU pocházejícího z Kuej-čou, míří do okresu Meitan, aby navštívili bývalý kampus, který během války poskytl Zhejiang University útočiště. Tam se seznamují s těžkostmi, které univerzita na své dlouhé cestě na západ překonala, a s tím, jak ji Meitan po sedm let chránil a podporoval. V tomto klidném jihozápadním městečku si uvědomují, jak obyčejná lidská laskavost pomohla kolébat plamen poznání a poskytla učitelům a studentům bezpečné místo ke studiu, výuce a službě národu.
V cestě pokračují do okresu Fuquan, kde zkoumají válečný přesun Technické vysoké školy Tangshan Národní univerzity Chiao Tung, alma mater rektora ZJU Zhu Kezhena a předchůdkyně dnešní Southwest Jiaotong University, a také příběh přestěhování Institutu železniční správy v Beipingu do Kuej-čou. Objevují také příběhy Mao Yi-shenga a jeho přínosu během Války odporu, čímž získávají plnější představu o tom, jak univerzity přesunuté do Kuej-čou nesly dědictví čínského vysokého školství obdobím převratných změn.
Během celé této cesty Fonseca a Sabzon poznávají odolnost, s jakou pedagogové a studenti Zhejiang University usilovali o poznání uprostřed válečného běsnění, a zažívají štědrost obyvatel Kuej-čou. Především však cítí úctu Číny ke vzdělání, její odhodlání chránit kulturu a víru v hodnoty sdílené celým lidstvem. Na konci cesty Fonseca poznamenává: „Viděl jsem, jak poznání uchované během války dnes jasně září pro budoucnost této země.“
