Up Guizhou představuje úsilí Guizhou o zachování klasických děl a živé kultury

Kuej-jang (Čína) 28. listopadu 2025 (PROTEXT) - Během druhé světové války proti fašismu se vetřelci pokusili zmocnit se exempláře díla Si Ku Quan Shu, tedy "Kompletní knihovny čtyř oddělení literatury", uloženého v pavilonu Wenlan. Aby tuto monumentální klasickou sbírku ochránili, čínští pracovníci na ochranu kulturních památek sbalili svazky a vydali se s nimi na dlouhou cestu na západ. Po několika přesunech nakonec dorazili do města Kuej-jang. Skryta hluboko v jeskyni Dimu po dobu pěti let a osmi měsíců tato rozsáhlá kompilace čínského vědění přečkala válku nedotčena plameny.

Poté, co se José Luis Fonseca Conejo a Gharibmamadova Sabzon dozvěděli o válečném přesunu Univerzity Zhejiang, je začal fascinovat příběh Si Ku Quan Shu, které spolu s univerzitou doputovalo do Guizhou. V touze lépe porozumět tomu, jak kulturní poklady přežily válku, se Sabzon obrátila na svou přítelkyni z Guizhou, Gong Qingmin. Společně začaly zkoumat, jak se tento hornatý region stal během bouřlivého období útočištěm kultury.

Jejich první zastávkou byl lesopark Luchongguan Pass, kde se setkaly se Zhu Jiangem, kurátorem sálu Wenlan v Guiyangu a synem Zhong Haizhena, bývalého ředitele provinční knihovny Guizhou. Na základě jeho vyprávění odhalily neobyčejnou cestu Si Ku Quan Shu napříč provinciemi Zhejiang, Fujian, Jiangxi, Hunan a Guizhou a jeho léta utajení v horách, než se po válce bezpečně vrátilo do Zhejiangu. Poté zamířily do Huaxi v Kuej-jangu, kde se dozvěděly, jak válečné Guizhou poskytovalo útočiště spisovatelům a učencům, včetně Ba Jina, který strávil poklidné dny u řeky Huaxi psaním románu „Zahrada odpočinku“ (Garden of Repose).

V poznávání pokračovaly městskou procházkou Kuej-jangem, během níž objevily historii rozhlasové stanice Guizhou na ulici Diantai. Gong Qingmin také Sabzon a Fonsecu seznámila s koncerty Zhuguang – pozoruhodnou organizací, jež se během války snažila probudit a inspirovat lid Guizhou.

Cesta vyvrcholila malým hudebním setkáním poblíž pavilonu Wenchang. Když se hlasy zvedly v chorálu "Auld Lang Syne", byla Sabzon hluboce dojata a řekla: "Na historii nesmíme nikdy zapomenout. Vzdejme hold statečným duším, které obětovaly vše, a važme si těžce vybojovaného míru, který dnes máme. Společně budujme lepší a inkluzivnější budoucnost."

Zdroj: Up Guizhou

 

PROTEXT

 

28. listopadu 2025  17:55

