Úplná uzavírka Husovy třídy v Českých Budějovicích potrvá do 4. června, není průjezdná ani Rudolfovská ulice v centru

Lubomír Bureš (ODS), náměstek primátorky Českých Budějovic: "Jedná se o ulici Husova, v tom úseku vlastně mezi odbočkou do ulice Krčínova až na křižovatku s ulicí Vodňanskou, to je ten úsek, který potřebujeme opravit, kde se dělá obnova toho povrchu."

Úplná uzavírka během rekonstrukce se týká opravdu veškeré dopravy.

Lubomír Bureš (ODS), náměstek primátorky Českých Budějovic: "Omezili jsme to do dvou úseků právě z toho důvodu, aby byla zajištěna ta objízdná trasa tou ulicí Otavská, tou převážně jsou vedeny ty objížďky, to je hned přilehlá ulice, takže to není daleko, i proto právě do té Otavské ulice jsou umístěny náhradní zastávky městské hromadné dopravy."

Informace k tomuto dopravnímu omezení najdou řidiči na stránkách českobudějovického magistrátu.

Lubomír Bureš (ODS), náměstek primátorky Českých Budějovic: "Ty etapy vlastně v té křižovatce ulice U Hvízdala se budou lámat kolem 25., 26. května, mělo by dojít k výměně těch etap, vlastně k přeznačení té objízdné trasy."

Ve městě zároveň pokračuje dlouhodobá uzavírka Rudolfovské třídy. Pokud si řidiči trasu dopředu naplánují, nehrozí žádné výrazné zdržení.

Lubomír Bureš (ODS), náměstek primátorky Českých Budějovic: "Uzavírka Rudolfovské třídy a Husovky, to jsou dvě uzavírky, které se vzájemně neovlivňují, není to problém, je to dokonce záměrně, my jsme vlastně čekali s těmi uzavírkami až do té doby, kdy bude zprovozněn obchvat Českých Budějovic po dálnici D3, a na tom běžném provozu je možné vidět, že ve městě nenastal žádný dopravní kolaps."

Pokud vše půjde podle plánu a do pokládky nového asfaltu nezasáhne počasí, měly by práce skončit 4. června.

Zdroj: POLAR televize Ostrava