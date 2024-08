Úplná uzavírka křižovatky na Ledenické v Českých Budějovicích potrvá do poloviny září

Antonín Krák (SOCDEM), náměstek hejtmana Jihočeského kraje: "Je to zkapacitnění a úprava křižovatky, kterou tam provádíme, je to klasický srubecký přivaděč dálnice. My již od 1. července do 15. září tam máme zavřenou tu křižovatku mezi Ledenickou ulicí a ulicí U Rybníka. Jezdí se tam po vybudované provizorní komunikaci."

Trasa MHD vede přes parkoviště u místního supermarketu a ostatní doprava je vedena po značené objízdné trase.

Antonín Krák (SOCDEM), náměstek hejtmana Jihočeského kraj: "Dále v tomto časovém rozmezí potom mezi 12. 8. až 18. 8. bychom chtěli opravovat povrch cirka 200 metrů, a potom ve směru této úpravy až po křižovatku ve směru na Srubec, tohle by mělo být upraveno, měly bychom to mít do toho 18. srpna hotové. Tyto práce na opravě povrchu budou pak probíhat na základě částečné uzavírky, provoz budeme řídit světelnou signalizací, to znamená, že doufám, že se nám tam nebudou tvořit nějaké kolony."

Při silnějším provozu ráno a odpoledne budou na místě v případě potřeby řídit dopravu zaměstnanci stavební firmy.

Antonín Krák (SOCDEM), náměstek hejtmana Jihočeského kraje: "Nejlepší doba na opravu těchto komunikací je vždycky v letních měsících, kdy jsou města a obce trošku vylidněná, to znamená, že není takový nápor dopravy jako od září až právě do toho června, kdy lidé jezdí do práce, děti do škol a ze škol. To znamená, že i dopravní zátěž není taková, která je, proto využíváme právě ty prázdninové měsíce."

Celkově tato stavba vyjde na téměř 103 milionů korun. Zatím běží práce podle harmonogramu a po nové křižovatce řidiči pravděpodobně pojedou bez omezení od 15. září.

Zdroj: POLAR televize Ostrava