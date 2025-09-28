Úplná uzavírka ve Studené na Jindřichohradecku potrvá do konce října

Vladimíra Hrušková, ředitelka ŘSD pro Jihočeský kraj: "Na silnici I/23 opravujeme průtah obcí Studenou společně s obcí, která zároveň vyměňuje vodovod a dělá nové chodníky. My tam opravujeme samozřejmě zase asfaltový povrch."
Uzavírka silnice ve směru od Strmilova do Studené je úplná pro veškerou dopravu. Autobusy ale nenabírají velké zpoždění, využívají kratší objízdnou trasu pro osobní dopravu.
Vladimíra Hrušková, ředitelka ŘSD pro Jihočeský kraj: "Práce byly zahájeny už prvního července, takže první etapa už je hotová a nyní se dělá druhá etapa. Bohužel za úplné uzavírky, obě tyto etapy s tím, že v této druhé etapě je možnost pro vozidla do 3,5 tuny využít objízdnou trasu přes místní komunikace."
Objízdná trasa ve Studené není určená pro vozidla nad 3,5 tuny. Nákladní doprava je odkloněná už od Jarošova nad Nežárkou přes Jindřichův Hradec, Kunžak, Dačice a dále na Telč.
Vladimíra Hrušková, ředitelka ŘSD pro Jihočeský kraj: "Samozřejmě s tím, že uděláme nový asfalt, máme i nějakou dobu uzavírku proto, aby se tam provedly nějaké výkopové práce. Vždycky je dobře, když je něco potřeba ze sítí opravit, aby se to opravovalo najednou."
Cena realizace stavby ve Studené vyjde na 20 milionů korun bez DPH a pokud nenastanou komplikace, měla by se silnice otevřít na konci října.
Zdroj: POLAR televize Ostrava