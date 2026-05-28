Upomínej.cz: Čeští živnostníci stráví naháněním faktur zhruba dvě hodiny měsíčně

„Mnoho podnikatelů stále řeší správu pohledávek v tabulkách a e-mailech, i když je to v přepočtu stojí víc, než kolik by zaplatili za nástroj, jehož měsíční cena je nižší než jedna jejich fakturovaná hodina,“ říká Jan Bednář, CEO projektu Upomínej.cz. Praxe ukazuje, že ve většině případů nejde o neochotu zaplatit. Faktura zapadne v přeplněné e-mailové schránce, zdrží se ve schvalování nebo obsahuje chybu a bez jasného systému připomínek se na ni prostě zapomene. Mnoho podnikatelů má navíc z upomínání obavy, protože se bojí, že budou působit agresivně. Tím ale z drobné administrativní chyby vzniká skutečné riziko pro finance firmy.
Upomínej.cz na to reaguje jako specializovaná webová aplikace, která automatizuje právě tuto nejméně oblíbenou část fakturace. Doklady lze vystavovat přímo v systému nebo do něj nahrávat faktury z jiných nástrojů, včetně starších neuhrazených. Aplikaci lze používat samostatně i jako nadstavbu nad stávajícím účetním programem. Automaticky hlídá splatnosti, v případě prodlení sama odešle přátelské připomenutí a následně formálnější upomínku e-mailem a SMS. Lze přidat i osobní telefonát, který zajišťuje operátor volající jménem klienta. Platby jsou průběžně párovány podle bankovních pohybů a podnikatel má v jednom rozhraní jasno o tom, co je zaplacené, co se blíží splatnosti a co už je v prodlení. Služba běží na šifrovaném spojení a je hostovaná v rámci EU.
