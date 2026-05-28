Upomínej.cz: Čeští živnostníci stráví naháněním faktur zhruba dvě hodiny měsíčně

Autor:
  11:02
Sledovat Metro na Googlu
Praha 28. května 2026 (PROTEXT) - Podle odhadů projektu Upomínej.cz stráví běžný živnostník naháněním neuhrazených faktur zhruba dvě hodiny měsíčně – kontrolou plateb, psaním upomínek a urgencemi po telefonu. V době, kdy evropské studie ukazují, že faktury jsou v průměru hrazeny se zpožděním kolem 16 dní, může několik opožděných plateb u menší firmy okamžitě vyvolat napjaté cash flow a zbytečný stres.

„Mnoho podnikatelů stále řeší správu pohledávek v tabulkách a e-mailech, i když je to v přepočtu stojí víc, než kolik by zaplatili za nástroj, jehož měsíční cena je nižší než jedna jejich fakturovaná hodina,“ říká Jan Bednář, CEO projektu Upomínej.cz. Praxe ukazuje, že ve většině případů nejde o neochotu zaplatit. Faktura zapadne v přeplněné e-mailové schránce, zdrží se ve schvalování nebo obsahuje chybu a bez jasného systému připomínek se na ni prostě zapomene. Mnoho podnikatelů má navíc z upomínání obavy, protože se bojí, že budou působit agresivně. Tím ale z drobné administrativní chyby vzniká skutečné riziko pro finance firmy.

Upomínej.cz na to reaguje jako specializovaná webová aplikace, která automatizuje právě tuto nejméně oblíbenou část fakturace. Doklady lze vystavovat přímo v systému nebo do něj nahrávat faktury z jiných nástrojů, včetně starších neuhrazených. Aplikaci lze používat samostatně i jako nadstavbu nad stávajícím účetním programem. Automaticky hlídá splatnosti, v případě prodlení sama odešle přátelské připomenutí a následně formálnější upomínku e-mailem a SMS. Lze přidat i osobní telefonát, který zajišťuje operátor volající jménem klienta. Platby jsou průběžně párovány podle bankovních pohybů a podnikatel má v jednom rozhraní jasno o tom, co je zaplacené, co se blíží splatnosti a co už je v prodlení. Služba běží na šifrovaném spojení a je hostovaná v rámci EU.

Zdroj: Upomínej.cz

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

Státní zástupkyně zrušila moje trestní stíhání, oznámil liberecký hejtman Půta

Martin Půta po jednání SLK a SPOLU (20. října 2025)

Trestní stíhání, které proti libereckému hejtmanovi Martinu Půtovi zahájila policie v říjnu 2025 proto, že údajně nenahlásil trestný čin, státní zástupkyně ve středu zrušila. Politik o tom informoval...

28. května 2026  13:12,  aktualizováno  13:33

Z požáru střechy školy obvinili svářeče. Neměl připravené místo opravy a šidil dohled

Hasiči Zlínského kraje zlikvidovali požár střechy budovy střední školy v České...

Za loňský požár střechy Střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně může podle policie svářeč, který ji opravoval a nedodržel podmínky požární bezpečnosti. Kriminalisté muže středního věku obvinili...

28. května 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Moravskoslezský kraj podpoří nadané studenty při studiu v zahraničí

ilustrační snímek

Moravskoslezský kraj finančně podpoří mimořádně nadané studenty, kteří chtějí studovat na nejprestižnějších evropských a světových univerzitách. Nový dotační...

28. května 2026  11:45,  aktualizováno  11:45

Žalobce navrhl vazbu pro 11. zadrženého v kauze žhářského útoku na zbrojovku

ilustrační snímek

Státní zástupce navrhl pro posledního zadrženého kvůli březnovému žhářskému útoku na zbrojovku v Pardubicích vazbu. Návrh dnes podal tamnímu okresnímu soudu,...

28. května 2026  11:35,  aktualizováno  11:35

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Galerie v Bludově na Šumpersku představí výstavu grafika Dudka

ilustrační snímek

Venkovní Galerie Adolfa Kašpara v Bludově na Šumpersku představí díla grafika a ilustrátora Josefa Dudka. Expozice nazvaná Zblízka návštěvníkům nabídne...

28. května 2026  11:36,  aktualizováno  11:36

Samosběr jahod v Olomouckém kraji 2026: kdy začnou a kam je nutná rezervace

Samosběr jahod v Prostějově

Po loňské bídné sezoně v Olomouckém kraji, kdy hned dvě velké jahodárny měly výpadek a musely kvůli počasí omezit samosběry, to letos vypadá na pravé hody. Pěstitelé hlásí vydařenou úrodu – ovoce...

28. května 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Olomouc hostí souboj amatérských fotbalistů o Superpohár. Vstupné pomůže dobré věci

Jižní tribuna olomouckého Androva stadionu, ve které jsou byty a skyboxy.

Hrají okresní přebor, tedy až osmou ligu. Ve čtvrtek ale amatérští fotbalisté okusí zázemí a atmosféru prvoligového Androva stadionu v Olomouci, který od 17 hodin hostí finále „olomouckého“...

28. května 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

V odlehlé osadě zůstala bezvládně ležet v mrazu, psí hrdina zachránil paničce život

Pětiapůlletý Ron si vysloužil ocenění za záchranu své majitelky, která loni v...

Pět a půl roku starý kříženec vlčáka a rotvajlera Ron miluje procházky po lese, aportování i plavání. Je výborný hlídač a zároveň obrovský mazel. Psí společník Lenky Svozílkové z Lulče na Vyškovsku...

28. května 2026  13:02

Ve štole Václav v Jílovém u Prahy vznikla důlní via ferrata

ilustrační snímek

Ve štole Václav u Žampachu v Jílovém u Prahy vznikla via ferrata, tedy zajištěná trasa pro lezení. Vede autentickým prostředím historického dolu Pepř a...

28. května 2026  11:27,  aktualizováno  11:27

V Turnově začne rekonstrukce malé vodní elektrárny, skončit by měla do podzimu

ilustrační snímek

V Turnově začne rekonstrukce nefunkční malé vodní elektrárny Shořalý mlýn, která patří městu. Stavební firma dnes převzala staveniště, práce by měly skončit do...

28. května 2026  11:21,  aktualizováno  11:21

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Veřejná prostranství Lipníku nad Bečvou na Přerovsku obsadí kované exponáty

ilustrační snímek

V galerii pod širým nebem se od pátku promění veřejná prostranství v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku. Na náměstí a v jeho okolí bude téměř 30 kovaných exponátů...

28. května 2026  11:18,  aktualizováno  11:18

CRIF: Evropa má vyšší podíl žen v manažerských pozicích, než je světový průměr, vyplývá z analýzy

28. května 2026  12:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.