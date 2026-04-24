Upvest otevřel českým investorům dveře do slovenských nemovitostí

Projekt Zwirn 2 realizuje YIT ve spolupráci s investiční skupinou RSJ, přičemž obě skupiny disponují rozsáhlými zkušenostmi v oblasti rezidenčního developmentu. Bytový komplex vzniká v bratislavské čtvrti Ružinov a nabídne 283 bytů a 103 apartmánů/ateliérů spolu s garážemi a prostory pro retail v žádané lokalitě blízko centra města. Jde o závěrečnou a největší etapu celého projektu Zwirn, který v dané lokalitě postupně přeměňuje bývalé industriální území v novou obytnou čtvrť.
„Vstup s úvěrovým financováním na slovenský trh je pro nás přirozeným krokem. Bratislava patří k nejdynamičtějším rezidenčním trhům ve střední Evropě a YIT je developer se silnou reputací a zkušenostmi. Jsme rádi, že naši investoři tento krok podpořili s takovým přesvědčením. Rychlost uzavření fundraisingu potvrzuje rostoucí apetit české investorské komunity po kvalitních realitních projektech i mimo domácí trh,“ říká David Mazáček, CEO platformy Upvest.
Investoři mohli do financování projektu vstoupit již od 5000 Kč, čistý výnos (IRR) v závislosti na výši investice dosahuje 6,5–6,7 % p.a. Úroky budou vyplaceny společně s jistinou mezaninového úvěru po dokončení projektu a splacení seniorního úvěru, přičemž očekávaná doba trvání investice je 30 měsíců.
Upvest je přední česká investiční real estate platforma zaměřující se na private debt a private equity v oblasti nemovitostí. Investory propojuje s rezidenčními a komerčními realitními projekty od roku 2017. Specializuje se zejména na dluhové financování – investorům nabízí podíl na úvěrech poskytnutých konkrétním developerským projektům. Všechny projekty procházejí důkladnou předinvestiční analýzou. Upvest je součástí Komerční banky a mezinárodní skupiny Société Générale. Od svého založení Upvest investoval více než 7,9 miliard Kč do projektů v hodnotě přes 59 miliard Kč.
