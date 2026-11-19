"Zájem investorů o naše projekty je velmi silný a výsledky letošního roku to potvrzují. Rok 2025 jsme věnovali konsolidaci a pečlivému výběru příležitostí. Nyní na to navazujeme růstem objemu i počtu projektů, a to při zachování důrazu na kvalitu portfolia," říká David Mazáček, CEO Upvest.
V posledních dvou měsících tohoto roku spouští Upvest nejvíc investičních příležitostí najednou za celou svou historii. Část úpisů již proběhla a další se otevřou do konce prosince. Upvest tak naplňuje svou strategii pro tento rok, která počítala s růstem objemu a počtu nastrukturovaných investičních příležitostí, s prohlubováním spolupráce s developery a s rozšiřováním investorské základny.
Upvest je přední česká investiční real estate platforma zaměřující se na private debt a private equity v oblasti nemovitostí. Investory propojuje s rezidenčními a komerčními realitními projekty od roku 2017. Specializuje se zejména na dluhové financování – investorům nabízí podíl na úvěrech poskytnutých konkrétním developerským projektům. Všechny projekty procházejí důkladnou předinvestiční analýzou. Upvest je součástí Komerční banky a mezinárodní skupiny Société Générale. Od svého založení Upvest investoval 9,3 miliard Kč do projektů v hodnotě přes 72 miliard Kč. Investorům bylo doposud úspěšně vyplaceno 5,9 miliardy Kč.
Zdroj: EMC
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60139.