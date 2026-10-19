Úrazové pojištění dítěte nemá 40 % rodičů. Považují ho za drahé či zbytečné

Téměř čtvrtinu rodičů, kteří dítěti úrazové pojištění nesjednali, odrazuje jeho cena. Podobně velká skupina (22 %) ho považuje za zbytečné. Nejlevnější dětská pojistka se základním krytím všech úrazových rizik podle srovnání RIXO stojí okolo 200 Kč měsíčně. Pojištění s širším krytím pak v průměru 400-600 Kč za měsíc. Mezi další důvody k jeho nesjednání pak dle průzkumu patří špatná orientace v nabídce nebo přesvědčení, že rodina zvládne finanční dopady zajistit z vlastních prostředků.
Průzkum také ukázal rozdíly v podílu rodičů se sjednaným úrazovým pojištěním dítěte mezi jednotlivými vzdělanostními skupinami. Zatímco mezi respondenty se základním vzděláním má pro svého potomka sjednanou úrazovou pojistku 38 %, mezi vyučenými je to mírně nadpoloviční většina a mezi středoškoláky s maturitou a vysokoškoláky přibližně 59 %.
Přes 622 tisíc dětských úrazů za rok
Zkušenost s úrazem dítěte přitom není ojedinělá. Podle veřejně dostupných údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) bylo v roce 2025 v Česku zaznamenáno více než 622 tisíc úrazů u dětí a mladistvých do 18 let. I více než čtvrtina dotazovaných rodičů (28 %) v průzkumu uvedla, že jejich dítě během posledních dvou let utrpělo úraz, který vyžadoval lékařské ošetření. Až téměř 60 % z nich se pak událo doma nebo při neorganizovaném sportu, zbytek ve škole, školce či zájmovém kroužku.
Ať už se ale dítě zraní v domácím prostředí, při sportu nebo ve škole, ne vždy se rodina může spoléhat na to, že všechny výdaje pokryje veřejné zdravotní pojištění. "Je důležité rozlišovat mezi úhradou zdravotní péče a dalšími finančními dopady úrazu, zejména těmi dlouhodobými. Pokud dítěti zůstane trvalé zdravotní omezení, rodina může potřebovat upravit bydlení, pořídit speciální pomůcky nebo zajistit dlouhodobou péči a rehabilitace. Veřejné zdravotní pojištění nebo sociální systém přitom nemusí všechny související náklady pokrýt," uvádí Andrea Brádlerová ze služby RIXO. A je to právě vlastní úrazové pojištění, které může podle sjednaných rizik tyto náklady uhradit. Vlastní pojistka totiž kromě denního odškodného, denních dávek za hospitalizaci nebo kompenzace za trvalé následky úrazu nabízí i pro pracující rodiče pojištění ošetřování dítěte, které pomáhá dorovnat výpadek příjmu.
I odpovědnost školy má své hranice
Na pojištění sjednané školou nebo sportovním oddílem spoléhá 10 % rodičů, kteří dítěti vlastní úrazovou pojistku nesjednali. Je ale důležité vědět, že taková ochrana se automaticky nevztahuje na všechny situace, do kterých se dítě během dne dostane. "U školních úrazů je zásadní, zda úraz souvisí s výukou nebo přímo školou pořádanou činností. Zranění při tělocviku či na výletě je školním úrazem, běžný pád cestou domů už do této kategorie nespadá," říká Brádlerová.
Pokud se dítě zraní při školní činnosti, měli by rodiče řešit nárok na odškodnění se školou a uchovat lékařské zprávy i doklady o souvisejících výdajích. Důležitý je také zápis do knihy úrazů.
Vlastní pojistka může pomoci i při školním úrazu
Sjednané úrazové pojištění dítěte rozhodně nezbavuje školu odpovědnosti a při úrazu mohou rodiče žádat odškodnění od školy, respektive její pojišťovny. Získat však mohou plnění i z vlastní úrazové pojistky dítěte. "Tyto nároky se vzájemně nevylučují, rodina může obdržet peníze z obou zdrojů," potvrzuje Brádlerová.
Vlastní smlouva navíc může pokrýt i úrazy doma, na hřišti nebo během volnočasových aktivit. Výše plnění se odvíjí od sjednaných rizik, pojistných částek a oceňovacích tabulek konkrétní pojišťovny. U trvalých následků bývá pro jejich posouzení potřeba vyčkat na ustálení zdravotního stavu. Samotná existence pojistky tak ještě neříká, jak vysokou částku rodina obdrží ani kdy.
S novým kroužkem je třeba zkontrolovat i smlouvu
Průzkum zároveň ukazuje, že 39 % rodičů s úrazově pojištěným dítětem neověřuje, zda smlouva zahrnuje jeho sporty a pohybové aktivity. Buď předpokládají, že je pojištění kryje, nebo je kontrola nenapadla. Začátek nového kroužku či přechod k závodnímu sportování je přitom příležitostí ověřit, zda sjednané podmínky odpovídají tomu, čemu se dítě skutečně věnuje. "Při kontrole smlouvy je vhodné projít rozsah krytí, výluky i nastavené pojistné částky," upozorňuje Brádlerová z RIXO. "Pozornost si však zaslouží také to, zda se ochrana vztahuje pouze na úrazy, nebo zahrnuje některé situace spojené s nemocí," dodává. Vedle samotného úrazu totiž může dítě postihnout i vážná nemoc, případně snížená soběstačnost. I tato rizika lze do dětské pojistky zahrnout.
Podle průzkumu sedm z deseti rodičů s úrazově pojištěným dítětem uvádí, že jeho pojistka skutečně některé situace s nemocí zahrnuje. Zbývající rodiče toto krytí sjednané nemají nebo jeho rozsah neznají. Důležitou součástí ochrany dítěte je přitom i pojištění pro případy, kdy se jeho zdravotní stav vlivem úrazu nebo nemoci dlouhodobě zhorší a návrat k běžnému životu je nejistý. "Při výběru dětského pojištění stojí za to sledovat nejen částku za zlomeninu či krátkou hospitalizaci, ale především i výši plnění při závažném onemocnění, trvalých následcích úrazu nebo snížené soběstačnosti. Právě u těchto rizik mohou mít dostatečně nastavené pojistné částky pro finanční jistotu rodiny největší význam," uzavírá Brádlerová.
Průzkum pro RIXO.cz realizovala agentura Ipsos prostřednictvím aplikace Instant Research v září 2026 mezi 1000 respondenty. Výsledky týkající se pojištění vycházejí z odpovědí 600 rodičů s potomky ve věku do 25 let.
Zdroj: RIXO
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59681.