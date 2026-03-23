Urbanity v Tachově postaví 52 nových dostupných nájemních bytů

„V lokalitách, ve kterých působíme, propojujeme výrobu se službami a dalšími funkcemi jako je bydlení, retail a vzdělávání. Tím doplňujeme městskou infrastrukturu a vytváříme živá místa. Důraz při tom klademe na kvalitu prostředí, architekturu, energetickou efektivitu a dlouhodobou udržitelnost,“ vysvětlil Roland Hofman, CEO Urbanity.
Čtvrtina bytů je prioritně určena lidem pracujícím v sociálních službách, bezpečnostních složkách nebo státní správě. Nabídka dalších bytů pak cílí na ty, kteří by jinak na možnost vlastního bydlení nedosáhli, například na lidi do 35 let nebo rodiny s dětmi.
Projekt finančně podpořila Evropská unie a Státní fond podpory investic (SFPI) v rámci svého programu Dostupné nájemní bydlení. Fond tak ocenil dlouhodobý společenský přínos výstavby bytů.
„SFPI podporuje projekty, které reagují na skutečné potřeby regionů. Výstavba nových bytů v Tachově je příkladem spolupráce veřejného a soukromého sektoru, která může pomoci stabilizovat místní pracovní trh a nabídnout kvalitní bydlení lidem, kteří jsou pro fungování měst a obcí klíčoví,“ uvedl ředitel Státního fondu podpory investic Daniel Ryšávka.
Celkem 8 viladomů nabídne byty 1+kk až 3+kk, větší z nich doplněné balkonem či terasou. Byty budou připraveny k okamžitému nastěhování. Kompletní vybavení bude zahrnovat kuchyňské linky se spotřebiči, vestavěné úložné prostory a základní nábytek. Součástí projektu jsou parkovací stání a společné prostory jako kočárkárny a kolárny.
První nájemníci se budou moci nastěhovat na jaře roku 2027. Jejich registraci spustí Urbanity v květnu 2026 na webu bydlenitachov.cz, kde budou pro zájemce rovněž přehledně uvedeny detailní informace o projektu a nájemních podmínkách.
