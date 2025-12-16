Urbanity zahájilo činnost Advisory Boardu. Osobnosti pomůžou formovat expanzi

Advisory Board byla založena za účelem poskytování objektivní reflexe, strategického leadershipu a prostoru pro vedení otevřeného dialogu, který přispěje k formování budoucího směřování skupiny Urbanity a zároveň posílí firemní kulturu vedení v rámci celé společnosti.
„Věřím, že skutečný pokrok se rodí z konstruktivní diskuse. Advisory Board nám umožní společně získat širší perspektivu a vnést do Urbanity nové zkušenosti z různých oborů,“ uvedl Roland Hofman.
Úvodní setkání Advisory Boardu se věnovalo otázkám, které jsou pro Urbanity zásadní. Předmětem debaty byl nejen rozvoj identity Urbanity, její expanze na nové evropské trhy při současném zachování kvality projektů a jejich charakteru, ale také otázka strategického vedení společnosti a posílení vzájemného propojení jednotlivých členů týmu.
Kdo tvoří Advisory Board
Zakladatel Roland Hofman při sestavování Advisory Boardu oslovil výjimečné osobnosti z různých oborů, jejichž dlouholeté zkušenosti přinesou Urbanity možnost získání nové perspektivy pro její transformaci a budoucí růst.
- Linda Zeilina-Cross – zakladatelka International Sustainable Finance Centre (ISFC), expertka na udržitelnost, investice, řízení změn a ESG. Pracovala jako poradkyně významných politiků, velkých správců aktiv, penzijních a evropských investičních fondů. Působí v poradních orgánech EU a mezinárodních institucí zaměřených na klimatickou politiku. Je členkou Royal Society for Arts, Manufactures and Commerce a držitelkou řady mezinárodních ocenění za leadership.
- Eva Le Peutrec – architektka, designérka, urbanistka a spisovatelka s celosvětovou praxí, autorka konceptu „vertical villages“. Navrhla více než 140 projektů na 4 kontinentech: od San Francisca přes Šanghaj až po Jižní Pacifik. Mezi její nejznámější práce patří 26 mrakodrapů, město pro milión lidí, hotel rodiny Lamborghini či stavby určené kultuře.
- Tanja Schug – ekonomická publicistka a zakladatelka Zero Senses se sídlem v Curychu. Specializuje se na leadership, udržitelný rozvoj, intuici v byznysu a strategické pozicování mezinárodních značek v různých odvětvích. Spolupracuje s městem St. Moritz, MAX DUDLER Architects, Jaguar Land Rover či luxusními hotely. Propojuje strategické znalosti a uvažování s hlubokým porozuměním lidem a firemní kultuře.
- Jim Campion – zkušený byznys lídr a executive director v oblasti energetické infrastruktury a čistých technologií. Bývalý CEO Rezolv Energy, financované fondem Actis. Realizoval největší projekty větrné a solární energie v Evropě. Dnes se podílí na vývoji revoluční technologii vodních elektráren. Spolupracuje s mezinárodními institucemi na energetických strategiích a konceptech Smart Cities.
- Rudolf Rentsch – advokát, investor a podnikatel s mezinárodní zkušeností v oblasti investic, průmyslových projektů a energetiky. Zakladatel poradenské skupiny ROSE zaměřené na M&A a podporu investorů při expanzi do zahraničí. Jako investor a spolumajitel řady mezinárodních firem působí v dozorčích a správních radách a věnuje se strategickému řízení, udržitelnosti a rozvoji podnikových struktur.
- Jan Čep – podnikatel a investor s více než 30letou mezinárodní zkušeností v oblasti rozvoje podnikání, marketingu a strategických transakcí napříč obory a světovými regiony. Působí v oblastech nemovitostí, těžby surovin, kulturní revitalizace či zprostředkování a strukturování inovativních obchodů. Věnuje se tzv. humanizaci kapitálu – tedy propojování finančních výsledků s dlouhodobou kulturní a komunitní hodnotou.
URBANITY je nemovitostní skupina, která působí v segmentu prémiových komerčních nemovitostí. Jejím záměrem je budování průmyslových kampusů nové generace, kde přidanou hodnotu tvoří prostředí výrazně orientované na potřeby a komfort jejich nájemců. Koncept projektů „made by Urbanity“ vychází vstříc individuálním nárokům moderních zaměstnavatelů, a především jejich zaměstnanců, stejně jako požadavkům na ekologickou a energetickou udržitelnost vlastního provozu. Svým komplexním urbanistickým řešením jsou realizace skupiny Urbanity, jež je součástí investiční skupiny M. L. Moran založené roku 1996, na českém trhu ojedinělé a představují budoucnost kultivace průmyslových areálů a brownfieldů pro 21. století.
