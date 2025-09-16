Urbanity zveřejnilo svůj další ESG report. Ukazuje, jak se dělá průmyslový development nové generace


  15:46
Praha 16. září 2025 (PROTEXT) - Nemovitostní skupina Urbanity zaměřená na průmyslový development vydala svůj výroční ESG report. Shrnuje v něm své výsledky a pokrok v oblasti environmentální a společenské odpovědnosti za uplynulý rok. Data ukazují, jak je možné ESG principy integrovat do výstavby průmyslových kampusů, tak, aby byly udržitelné, ale také v praxi efektivní pro své uživatele.

„Naše kampusy pro výrobní a logistické firmy navrhujeme tak, aby v centru jejich fungování byli lidé – naši nájemci, jejich zaměstnanci i místní komunity, kteří v těchto areálech denně tráví nejvíc času. To je velký posun ve vnímání, jak má průmyslový development fungovat. ESG reporting pro nás proto není formalita – je to způsob, jak měřit, jaký mají naše projekty dopad na své okolí. A také je to cesta, jak transparentně ukázat, kde se chceme dál zlepšovat,“ říká Roland Hofman, spoluzakladatel a CEO Urbanity.

Vlajkovým projektem Urbanity je průmyslový kampus v Tachově, který získal prestižní certifikaci BREEAM Communities a řadu ocenění včetně Sustainability Star 2024 na Czech & Slovak Sustainability Summitu. V minulém roce byla také zahájena výstavba infrastruktury nového kampusu v Bruntále, který má ambici navázat na úspěch tachovského areálu. V roce 2025 už projekt nabírá konkrétní obrysy a potvrzuje, že Urbanity převádí své vize do praxe.

ESG report Urbanity je zpracovaný s ohledem na ESRS standardy a výpočet emisí je v souladu s GHG protokolem, což je mezinárodně uznávaný systém pro měření dopadů na životní prostředí – zejména emisí skleníkových plynů. V reportu Urbanity je zahrnuto měření 100 % emisí skleníkových plynů Scope 1 i 2 a nově také Scope 3. Tedy nejen všechny přímé emise, které vznikají například při vytápění budov nebo provozu technologií, ale také nepřímé emise související se spotřebou materiálů při stavbě a provozu nemovitostí.

"Odpovědnost za své vlastní provozy bereme velmi vážně. Už v loňském roce jsme rozšířili sběr dat i o tzv. hodnotový řetězec – tedy o dopady, které vznikají u dodavatelů, partnerů nebo při výrobě materiálů, které Urbanity používá. Na detailnějším sledování GHG emisí Scope 3 dále letos pracujeme. Cílem je získat co nejkomplexnější obrázek o tom, jaký vliv má celý ekosystém firmy na životní prostředí a společnost,” vysvětluje Kateřina Šveráková, zodpovědná za celkovou implementaci ESG strategie Urbanity. Hodnototvorný řetězec tvoří přibližně 290 dodavatelů, přičemž 100 % z nich má už dnes ve smlouvách ESG ustanovení.

Urbanity se ESG reportingu ve spolupráci s Frank Bold Advisory věnuje systematicky od roku 2021. V roce 2024 se společnost podruhé umístila v TOP 5 ESG Ratingu Asociace společenské odpovědnosti v kategorii malých a středních podniků – jako první firma ze segmentu real estate.

Celý report je dostupný na webové stránce: https://www.urbanity.cz/cz/o-nas/.

URBANITY je nemovitostní skupina, která působí v segmentu prémiových komerčních nemovitostí. Jejím záměrem je budování průmyslových kampusů nové generace, kde přidanou hodnotu tvoří prostředí výrazně orientované na potřeby a komfort jejich nájemců. Koncept projektů „made by Urbanity“ vychází vstříc individuálním nárokům moderních zaměstnavatelů, a především jejich zaměstnanců, stejně jako požadavkům na ekologickou a energetickou udržitelnost vlastního provozu. Svým komplexním urbanistickým řešením jsou realizace skupiny Urbanity, jež je součástí investiční skupiny M.L.Moran založené roku 1996, na českém trhu ojedinělé a představují budoucnost kultivace průmyslových areálů a brownfieldů pro 21. století.

 

Zdroj: Urbanity

PROTEXT

 

