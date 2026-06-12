URBIS 2026 potvrdil pozici nejvýznamnější platformy pro rozvoj měst a obcí

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  10:52
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Brno 12. června 2026 (PROTEXT) - Veletrh URBIS The Smart Cities Meetup 2026, který se od 2. do 4. června uskutečnil na brněnském výstavišti, znovu ukázal, že patří mezi nejvýznamnější středoevropské akce zaměřené na budoucnost měst, obcí a regionů. Letošní ročník přivítal více než 6000 návštěvníků, 176 vystavovatelů a přes 200 řečníků z České republiky i zahraničí.

Během tří dnů se Brno stalo místem, kde se setkali představitelé samospráv, státní správy, firem, startupů, univerzit i odborných organizací, aby společně hledali odpovědi na výzvy, kterým budou města a obce v následujících letech čelit. Hlavními tématy se staly odolnost měst, inovace ve veřejné správě, digitalizace, energetika, mobilita, bezpečnost a udržitelnost.

Mezi hlavní hosty slavnostního zahájení patřili první místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, náměstek ministra životního prostředí Petr Štěpánek, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Marek Sovka, zastupitel města Brna pro strategický rozvoj Martin Příborský, vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací ministerstva průmyslu a obchodu Jaromír Wasserbauer, předseda Svazku obcí Metropolitní oblasti a aglomerace ČR (SO MOA) Miroslav Žbánek a místopředseda Sdružení místních samospráv Tomáš Dubský.

Ve svých vystoupeních zdůraznili, že úspěšný rozvoj měst nebude založen pouze na investicích do technologií, ale především na schopnosti spolupracovat napříč institucemi, sdílet zkušenosti a vytvářet prostředí otevřené inovacím.

Rozhovor s generálním ředitelem Veletrhů Brno Janem Kubatou si můžete pustit zde.

Vše pod jednou střechou

Jednou z nejvýraznějších novinek letošního ročníku byl přesun akce do pavilonu V. Kompaktní uspořádání spojilo výstavní část, konferenční program i networkingové aktivity do jednoho prostoru. Součástí pavilonu byly také dvě programové stage, na kterých po celé tři dny probíhal odborný program, diskuze a prezentace inovativních řešení. Návštěvníci i vystavovatelé ocenili zejména přehlednost, lepší orientaci a možnost snadného přesunu mezi jednotlivými částmi programu.

Tematické celky usnadnily orientaci návštěvníků

Výstavní plocha byla nově rozdělena do tematických zón podle klíčových oblastí rozvoje měst a obcí. Návštěvníci tak mohli jednoduše vyhledávat expozice zaměřené na mobilitu, bezpečnost, energetiku a digitalizaci, klima a udržitelnost nebo sociální inovace. Právě toto členění přispělo k větší přehlednosti celé akce a umožnilo efektivněji propojit vystavovatele s návštěvníky, kteří hledali konkrétní řešení pro své projekty. Města a obce tak mohly během jediného dne získat inspiraci i kontakty napříč několika oblastmi svého rozvoje.

Brno představilo sílu městského ekosystému

Jedním z nejvýraznějších prvků letošního ročníku byla společná expozice statutárního města Brna a šesti městských společností, která návštěvníkům představila konkrétní projekty a inovace vznikající v rámci brněnského městského ekosystému. Vůbec poprvé se město a jeho organizace prezentovaly na URBISu v jednotném konceptu, který ukázal, jak mohou jednotlivé městské firmy společně přispívat k modernímu a udržitelnému rozvoji města. Součástí expozice byly společnosti Teplárny Brno, SAKO Brno, Dopravní podnik města Brna, Brněnské komunikace, Technologický park Brno a společnost CD CENTRUM COMS. Návštěvníci se mohli seznámit s projekty zaměřenými na energetiku, cirkulární ekonomiku, chytrou mobilitu, digitalizaci služeb i podporu inovací a podnikání.

Konferenční program – od umělé inteligence po školy budoucnosti

Konferenční program potvrdil, že budoucnost měst se netýká pouze technologií, ale především lidí. Návštěvníci mohli během tří dnů sledovat diskuze o umělé inteligenci, energetické bezpečnosti, klimatické odolnosti, dopravě, kybernetické bezpečnosti i moderním řízení samospráv. Silnou pozornost přitáhla témata Living Labs, agilního pilotování inovací, čisté mobility nebo role škol jako motoru regionálního rozvoje. Výrazným tématem byla bezpečnost a odolnost měst. Diskutovalo se o krizovém řízení, ochraně kritické infrastruktury, energetické bezpečnosti i kybernetických hrozbách.

Předseda Svazku obcí Metropolitní oblasti a aglomerace ČR Miroslav Žbánek hovoří zde.

Další program přinesl mimo jiné debaty o rozvojových příležitostech spojených s výstavbou nového jaderného zdroje v Dukovanech a jeho dopadu na region. Součástí druhého dne bylo také vyhlášení výsledků studentského Hackateenu, jehož účastníci představili řadu zajímavých návrhů zaměřených na zlepšení života ve městech a obcích.

PilotInnCities ukázal cestu od nápadu k realizaci

Velkou pozornost odborné veřejnosti vzbudila prezentace mezinárodního projektu PilotInnCities. Ten představil výsledky tříleté spolupráce partnerů z České republiky, Německa, Maďarska, Rumunska, Srbska a Slovenska zaměřené na agilní pilotování inovací ve městech a obcích. Projekt ukázal konkrétní příklady úspěšného propojení startupů, municipalit a veřejných institucí a představil metodiku, která pomáhá testovat nová řešení v reálném prostředí ještě před jejich plošným zavedením. Účastníci se mohli seznámit s praktickými zkušenostmi jednotlivých partnerských zemí, které ověřovaly nové přístupy v oblastech mobility, energetiky, digitalizace veřejných služeb nebo využití dat pro efektivnější správu měst.

Živé laboratoře mění nápady v realitu

Významnou součástí letošního URBISu bylo také téma Living Labs – živých laboratoří, které umožňují testovat nové technologie přímo v reálném prostředí. Představil se zde spolek BVV Living Lab Brno, jenž postupně proměňuje brněnské výstaviště v prostor pro ověřování inovací v praxi a propojuje firmy, město, univerzity i startupy.

Oproti loňskému roku byl patrný výrazný posun. Zatímco v roce 2025 se projekt nacházel především ve fázi příprav a prvních pilotních aktivit, letos již prezentoval konkrétní výsledky a fungující řešení. Do spolku jsou zapojeny městské firmy Veletrhy Brno, Teplárny Brno, SAKO Brno, Dopravní podnik města Brna, Brněnské komunikace a Technické sítě Brno, zatímco mezi technologické partnery a startupy patří RoboAuto, BringAuto, 3L Robotics, VisionCraft nebo Icontio.

Video se zmocněncem ministra průmyslu a obchodu pro Smart Cities Miroslavem Scheinerem je k dispozici zde.

Technologie, které si bylo možné vyzkoušet

URBIS 2026 nabídl desítky praktických ukázek technologií a inovativních řešení. Velký zájem vzbudily autonomní systémy, chytrá komunální technika, moderní dopravní řešení, projekty zaměřené na cirkulární ekonomiku nebo využití virtuální reality při výuce první pomoci v rámci projektu #mocPOmoc.

Návštěvníci mohli sledovat autonomní vozidla společností BringAuto a RoboAuto, která demonstrovala možnosti budoucí městské mobility a automatizované logistiky. Foodora představila využití autonomních technologií pro městské doručování a ukázala možné využití podobných řešení v každodenním provozu měst. Velkou pozornost vzbudila také společnost Batteree, která prezentovala inovativní přístup k nabíjení a správě bateriových systémů. Projekt #mocPOmoc pak předvedl využití virtuální reality při výuce první pomoci a ukázal, jak lze moderní technologie efektivně využívat ve vzdělávání i prevenci. První pomoc si na veletrhu vyzkoušelo téměř 700 návštěvníků.

Mezi další atraktivní ukázky patřily digitální mapové podklady společnosti CEDA Maps, řešení VisionCraft zaměřená na drony a digitální dvojčata měst, inteligentní dopravní systémy společnosti Yunex, automatizované výdejní boxy OX Point nebo robotické technologie společnosti 3L Robotics.

Národní konzultační místo spojilo experty a samosprávy

Významnou součástí programu bylo také Národní konzultační místo, kde mohli zástupci měst, obcí, firem i startupů konzultovat své projekty se specialisty z ministerstev, státních agentur a odborných institucí. Potvrdilo se, že vedle inspirace a nových technologií hledají samosprávy také konkrétní rady, kontakty a možnosti financování. Právě proto se konzultační místo zařadilo mezi nejnavštěvovanější části veletrhu.

Doprovodné konference rozšířily pohled na rozvoj měst a regionů

URBIS 2026 nebyl pouze veletrhem a konferencí zaměřenou na chytrá města, ale také platformou pro řadu specializovaných odborných setkání. Součástí programu bylo 33 doprovodných akcí věnovaných aktuálním otázkám veřejné správy, mobility, vzdělávání i regionálního rozvoje. Velký zájem vzbudila Konference čisté mobility, která se zaměřila na budoucnost bezemisní dopravy, rozvoj dobíjecí infrastruktury a praktické zkušenosti měst s přechodem na udržitelnější formy dopravy. Konference Festivaly jako motor ekonomiky, image, komunity a inovací měst a regionů představila kulturní a společenské akce jako významný nástroj rozvoje cestovního ruchu, místní ekonomiky i budování identity měst.

Odborníci z celé České republiky se setkali také na konferenci Lídři ve veřejné správě, která nabídla inspiraci v oblasti moderního řízení úřadů, leadershipu a zavádění inovací do fungování veřejných institucí. Velkou pozornost si získala rovněž konference Škola jako motor regionu, která ukázala, jak významnou roli mohou vzdělávací instituce sehrávat při rozvoji komunit, podpoře talentů a posilování konkurenceschopnosti regionů.

Příští ročník společně s veletrhem VODOVODY-KANALIZACE

Letošní ročník potvrdil rostoucí význam URBISu jako národní platformy pro setkávání samospráv, odborníků, firem, startupů i státní správy. Stále více se zde propojuje inspirace s konkrétními projekty, diskuse s praktickými ukázkami a vize s realizací.

Příští ročník se uskuteční ve dnech 8.–10. června 2027 souběžně s veletrhem VODOVODY-KANALIZACE. Organizátoři očekávají další posílení mezinárodního rozměru akce i pokračující rozvoj témat, která budou určovat budoucnost evropských měst a obcí.

Zdroj: BVV

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

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