URBIS 2026 potvrdil pozici nejvýznamnější platformy pro rozvoj měst a obcí

Během tří dnů se Brno stalo místem, kde se setkali představitelé samospráv, státní správy, firem, startupů, univerzit i odborných organizací, aby společně hledali odpovědi na výzvy, kterým budou města a obce v následujících letech čelit. Hlavními tématy se staly odolnost měst, inovace ve veřejné správě, digitalizace, energetika, mobilita, bezpečnost a udržitelnost.
Mezi hlavní hosty slavnostního zahájení patřili první místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, náměstek ministra životního prostředí Petr Štěpánek, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Marek Sovka, zastupitel města Brna pro strategický rozvoj Martin Příborský, vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací ministerstva průmyslu a obchodu Jaromír Wasserbauer, předseda Svazku obcí Metropolitní oblasti a aglomerace ČR (SO MOA) Miroslav Žbánek a místopředseda Sdružení místních samospráv Tomáš Dubský.
Ve svých vystoupeních zdůraznili, že úspěšný rozvoj měst nebude založen pouze na investicích do technologií, ale především na schopnosti spolupracovat napříč institucemi, sdílet zkušenosti a vytvářet prostředí otevřené inovacím.
Rozhovor s generálním ředitelem Veletrhů Brno Janem Kubatou si můžete pustit zde.
Vše pod jednou střechou
Jednou z nejvýraznějších novinek letošního ročníku byl přesun akce do pavilonu V. Kompaktní uspořádání spojilo výstavní část, konferenční program i networkingové aktivity do jednoho prostoru. Součástí pavilonu byly také dvě programové stage, na kterých po celé tři dny probíhal odborný program, diskuze a prezentace inovativních řešení. Návštěvníci i vystavovatelé ocenili zejména přehlednost, lepší orientaci a možnost snadného přesunu mezi jednotlivými částmi programu.
Tematické celky usnadnily orientaci návštěvníků
Výstavní plocha byla nově rozdělena do tematických zón podle klíčových oblastí rozvoje měst a obcí. Návštěvníci tak mohli jednoduše vyhledávat expozice zaměřené na mobilitu, bezpečnost, energetiku a digitalizaci, klima a udržitelnost nebo sociální inovace. Právě toto členění přispělo k větší přehlednosti celé akce a umožnilo efektivněji propojit vystavovatele s návštěvníky, kteří hledali konkrétní řešení pro své projekty. Města a obce tak mohly během jediného dne získat inspiraci i kontakty napříč několika oblastmi svého rozvoje.
Brno představilo sílu městského ekosystému
Jedním z nejvýraznějších prvků letošního ročníku byla společná expozice statutárního města Brna a šesti městských společností, která návštěvníkům představila konkrétní projekty a inovace vznikající v rámci brněnského městského ekosystému. Vůbec poprvé se město a jeho organizace prezentovaly na URBISu v jednotném konceptu, který ukázal, jak mohou jednotlivé městské firmy společně přispívat k modernímu a udržitelnému rozvoji města. Součástí expozice byly společnosti Teplárny Brno, SAKO Brno, Dopravní podnik města Brna, Brněnské komunikace, Technologický park Brno a společnost CD CENTRUM COMS. Návštěvníci se mohli seznámit s projekty zaměřenými na energetiku, cirkulární ekonomiku, chytrou mobilitu, digitalizaci služeb i podporu inovací a podnikání.
Konferenční program – od umělé inteligence po školy budoucnosti
Konferenční program potvrdil, že budoucnost měst se netýká pouze technologií, ale především lidí. Návštěvníci mohli během tří dnů sledovat diskuze o umělé inteligenci, energetické bezpečnosti, klimatické odolnosti, dopravě, kybernetické bezpečnosti i moderním řízení samospráv. Silnou pozornost přitáhla témata Living Labs, agilního pilotování inovací, čisté mobility nebo role škol jako motoru regionálního rozvoje. Výrazným tématem byla bezpečnost a odolnost měst. Diskutovalo se o krizovém řízení, ochraně kritické infrastruktury, energetické bezpečnosti i kybernetických hrozbách.
Předseda Svazku obcí Metropolitní oblasti a aglomerace ČR Miroslav Žbánek hovoří zde.
Další program přinesl mimo jiné debaty o rozvojových příležitostech spojených s výstavbou nového jaderného zdroje v Dukovanech a jeho dopadu na region. Součástí druhého dne bylo také vyhlášení výsledků studentského Hackateenu, jehož účastníci představili řadu zajímavých návrhů zaměřených na zlepšení života ve městech a obcích.
PilotInnCities ukázal cestu od nápadu k realizaci
Velkou pozornost odborné veřejnosti vzbudila prezentace mezinárodního projektu PilotInnCities. Ten představil výsledky tříleté spolupráce partnerů z České republiky, Německa, Maďarska, Rumunska, Srbska a Slovenska zaměřené na agilní pilotování inovací ve městech a obcích. Projekt ukázal konkrétní příklady úspěšného propojení startupů, municipalit a veřejných institucí a představil metodiku, která pomáhá testovat nová řešení v reálném prostředí ještě před jejich plošným zavedením. Účastníci se mohli seznámit s praktickými zkušenostmi jednotlivých partnerských zemí, které ověřovaly nové přístupy v oblastech mobility, energetiky, digitalizace veřejných služeb nebo využití dat pro efektivnější správu měst.
Živé laboratoře mění nápady v realitu
Významnou součástí letošního URBISu bylo také téma Living Labs – živých laboratoří, které umožňují testovat nové technologie přímo v reálném prostředí. Představil se zde spolek BVV Living Lab Brno, jenž postupně proměňuje brněnské výstaviště v prostor pro ověřování inovací v praxi a propojuje firmy, město, univerzity i startupy.
Oproti loňskému roku byl patrný výrazný posun. Zatímco v roce 2025 se projekt nacházel především ve fázi příprav a prvních pilotních aktivit, letos již prezentoval konkrétní výsledky a fungující řešení. Do spolku jsou zapojeny městské firmy Veletrhy Brno, Teplárny Brno, SAKO Brno, Dopravní podnik města Brna, Brněnské komunikace a Technické sítě Brno, zatímco mezi technologické partnery a startupy patří RoboAuto, BringAuto, 3L Robotics, VisionCraft nebo Icontio.
Video se zmocněncem ministra průmyslu a obchodu pro Smart Cities Miroslavem Scheinerem je k dispozici zde.
Technologie, které si bylo možné vyzkoušet
URBIS 2026 nabídl desítky praktických ukázek technologií a inovativních řešení. Velký zájem vzbudily autonomní systémy, chytrá komunální technika, moderní dopravní řešení, projekty zaměřené na cirkulární ekonomiku nebo využití virtuální reality při výuce první pomoci v rámci projektu #mocPOmoc.
Návštěvníci mohli sledovat autonomní vozidla společností BringAuto a RoboAuto, která demonstrovala možnosti budoucí městské mobility a automatizované logistiky. Foodora představila využití autonomních technologií pro městské doručování a ukázala možné využití podobných řešení v každodenním provozu měst. Velkou pozornost vzbudila také společnost Batteree, která prezentovala inovativní přístup k nabíjení a správě bateriových systémů. Projekt #mocPOmoc pak předvedl využití virtuální reality při výuce první pomoci a ukázal, jak lze moderní technologie efektivně využívat ve vzdělávání i prevenci. První pomoc si na veletrhu vyzkoušelo téměř 700 návštěvníků.
Mezi další atraktivní ukázky patřily digitální mapové podklady společnosti CEDA Maps, řešení VisionCraft zaměřená na drony a digitální dvojčata měst, inteligentní dopravní systémy společnosti Yunex, automatizované výdejní boxy OX Point nebo robotické technologie společnosti 3L Robotics.
Národní konzultační místo spojilo experty a samosprávy
Významnou součástí programu bylo také Národní konzultační místo, kde mohli zástupci měst, obcí, firem i startupů konzultovat své projekty se specialisty z ministerstev, státních agentur a odborných institucí. Potvrdilo se, že vedle inspirace a nových technologií hledají samosprávy také konkrétní rady, kontakty a možnosti financování. Právě proto se konzultační místo zařadilo mezi nejnavštěvovanější části veletrhu.
Doprovodné konference rozšířily pohled na rozvoj měst a regionů
URBIS 2026 nebyl pouze veletrhem a konferencí zaměřenou na chytrá města, ale také platformou pro řadu specializovaných odborných setkání. Součástí programu bylo 33 doprovodných akcí věnovaných aktuálním otázkám veřejné správy, mobility, vzdělávání i regionálního rozvoje. Velký zájem vzbudila Konference čisté mobility, která se zaměřila na budoucnost bezemisní dopravy, rozvoj dobíjecí infrastruktury a praktické zkušenosti měst s přechodem na udržitelnější formy dopravy. Konference Festivaly jako motor ekonomiky, image, komunity a inovací měst a regionů představila kulturní a společenské akce jako významný nástroj rozvoje cestovního ruchu, místní ekonomiky i budování identity měst.
Odborníci z celé České republiky se setkali také na konferenci Lídři ve veřejné správě, která nabídla inspiraci v oblasti moderního řízení úřadů, leadershipu a zavádění inovací do fungování veřejných institucí. Velkou pozornost si získala rovněž konference Škola jako motor regionu, která ukázala, jak významnou roli mohou vzdělávací instituce sehrávat při rozvoji komunit, podpoře talentů a posilování konkurenceschopnosti regionů.
Příští ročník společně s veletrhem VODOVODY-KANALIZACE
Letošní ročník potvrdil rostoucí význam URBISu jako národní platformy pro setkávání samospráv, odborníků, firem, startupů i státní správy. Stále více se zde propojuje inspirace s konkrétními projekty, diskuse s praktickými ukázkami a vize s realizací.
Příští ročník se uskuteční ve dnech 8.–10. června 2027 souběžně s veletrhem VODOVODY-KANALIZACE. Organizátoři očekávají další posílení mezinárodního rozměru akce i pokračující rozvoj témat, která budou určovat budoucnost evropských měst a obcí.
Zdroj: BVV
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