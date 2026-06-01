URBIS 2026: Tři dny inovací, které mění fungování měst a obcí

„URBIS se za poslední roky vyprofiloval jako jedna z nejvýznamnějších platforem pro diskuzi o budoucnosti měst a obcí ve střední Evropě. Vytváří prostor, kde se propojuje veřejná správa, byznys, akademická sféra i zahraniční partneři. Letošní ročník potvrzuje, že jeho význam dlouhodobě roste – a to nejen z pohledu počtu partnerů, ale především z hlediska odborného a mezinárodního přesahu. Velký význam má i praktický rozměr veletrhu, protože města a obce dnes hledají konkrétní a realistická řešení, která lze zavádět rychle a efektivně,“ uvedl generální ředitel společnosti Veletrhy Brno Jan Kubata.
Celá akce je soustředěna do pavilonu V, kde návštěvníci najdou dvě programová pódia, přehledně členěnou výstavní plochu, tematické zóny i rozsáhlé ukázky technologií v reálném provozu – uvnitř i ve venkovních demonstračních plochách. Představí se více než 160 vystavovatelů a v rámci programu vystoupí přes 200 domácích i zahraničních řečníků. Veletrh se koná za významné podpory Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva dopravy, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva vnitra, Jihomoravského kraje a statutárního města Brna.
„Letošní účast Brna na veletrhu URBIS je výjimečná tím, že se poprvé prezentujeme jako jeden celek společně s městskými firmami. Ukazujeme konkrétní propojená řešení – od energetiky a dobíjecí infrastruktury Tepláren Brno přes chytré řízení dopravy Brněnských komunikací a technickou infrastrukturu Technických sítí Brno až po digitalizaci mobility DPMB, energetické využití odpadu SAKO Brno a moderní vodárenství Brněnských vodáren a kanalizací. Součástí naší prezentace je také představení práce s daty, umělou inteligencí a podpora talentů, které jsou klíčové pro budoucí rozvoj města. Právě tato provázanost služeb a inovací je základem efektivně fungujícího města. Zároveň platí, že rozvoj Brna nekončí na jeho hranicích – proto systematicky rozvíjíme metropolitní spolupráci a partnerství. Budoucnost chytrých měst totiž stojí na spolupráci napříč institucemi i celým územím,“ sdělil Martin Příborský, zastupitel města Brna pro oblast strategického rozvoje, metropolitní spolupráce a integrovaných územních investic
Přehledné zóny podle klíčových témat měst
Výstavní část je koncipována jako praktický a srozumitelný prostor, ve kterém se návštěvníci snadno orientují podle hlavních témat rozvoje měst a obcí. Plocha je rozdělena do tematických zón zaměřených na mobilitu, bezpečnost, energii a digitalizaci, klima a udržitelnost a sociální inovace. Chybět nebude ani národní konzultační místo, kde mohou zástupci samospráv řešit své konkrétní problémy se specialisty z různých oblastí.
Technologie v reálném provozu
Výrazným rysem akce jsou praktické ukázky technologií, které probíhají po celou dobu veletrhu. Návštěvníci uvidí například autonomní a robotická řešení, chytrou komunální techniku, elektromobilitu, cirkulární a reuse projekty nebo využití virtuální reality pro výcvik první pomoci a krizových reakcí v rámci iniciativy #mocPOmoc. URBIS tak překračuje formát klasické konference a dává účastníkům možnost technologie nejen vidět, ale také si je vyzkoušet a diskutovat jejich reálné využití přímo s odborníky.
Living labs: testování inovací v reálném prostředí měst
Jedním z klíčových témat bude koncept živých laboratoří (Living Labs) – otevřených platforem, kde se inovace testují přímo s uživateli. Diskuze se zaměří na to, jaké podmínky jsou pro jejich fungování klíčové, co nejčastěji brání rozvoji a proč se vyplatí městům, krajům i firmám vytvářet vlastní prostředí pro experimentování a ověřování nových řešení v praxi.
Téma otevřou zástupci European Network of Living Labs (ENoLL) a představeny budou také první české iniciativy sdružené v platformě CZELLAP (Czech Living Lab Platform). Na veletrhu se zároveň představí i spolek BVV Living lab Brno, který ve své expozici ukáže konkrétní pilotní projekty brněnských městských firem.
Konference: od vizí k řešením
Konferenční program URBIS 2026 je rozvržen do tří dnů a kombinuje strategické debaty s velmi praktickými příklady a návody.
Úterý 2. června je věnováno budoucnosti měst, obcí a regionů – strategickému řízení, chytrým investicím, spolupráci v metropolitních územích, sociálním inovacím a odolnosti obcí včetně připravenosti na krizové situace.
Středa 3. června přináší inovace v praxi. Program se zaměřuje na evropské financování, práci s daty, digitální nástroje, agilní pilotování a bezpečnost jako základní vrstvu chytrého města – od veřejného pořádku přes ochranu měkkých cílů až po kybernetickou bezpečnost a ochranu energetické infrastruktury.
Čtvrtek 4. června se soustředí na konkrétní řešení, která lze rychle přenést do praxe – mobilitu, klima, udržitelnost, prevenci vzniku odpadů, práci se zelení a vodou, nové finanční nástroje a meziobecní spolupráci.
Součástí jsou také doprovodné odborné konference, které rozšiřují hlavní program. Patří mezi ně Konference čisté mobility, zaměřená na udržitelnou dopravu, konference Festivaly jako motor ekonomiky, image, komunity a inovací měst a regionů, dále Lídři ve veřejné správě nebo Škola jako motor regionu, která otevírá roli škol v rozvoji obcí.
Třetí den veletrhu se uskuteční také konference k výstavbě Elektrárny Dukovany II, která je největší strategickou investicí České republiky v novodobé historii. „Cílem panelu je otevřeně ukázat, jak probíhá příprava výstavby EDU II ze strany investora, dodavatele, státu, kraje, měst i obcí v dotčeném území. Chceme nabídnout praktický pohled na spolupráci všech zapojených stran, přiblížit dopady projektu století na Jihomoravský kraj, Vysočinu i samotné obce a zároveň ukázat, co vše je potřeba zajistit, aby z výstavby profitoval celý region,“ řekl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Marek Sovka.
Mezinárodní inspirace a podpora pilotních projektů
URBIS 2026 nabídne také silný mezinárodní rozměr a inspiraci ze zahraničí. Do programu se zapojí experti, města a partneři z evropských inovačních ekosystémů, kteří představí konkrétní zkušenosti s rozvojem chytrých měst, agilním pilotováním i testováním technologií. Součástí programu bude také podpora pilotních projektů a zavádění inovací do praxe měst a obcí. Vybrané municipality navíc získají možnost ucházet se o podporu pilotního projektu v hodnotě až 250.000 Kč, který pomůže ověřit nové chytré řešení přímo v reálném provozu. URBIS tak propojí inspiraci, mezinárodní know-how i konkrétní podporu pro obce, které chtějí inovace skutečně realizovat.
Jak řídit moderní města
Významnou součástí programu bude také téma moderního řízení měst a obcí. Diskuze se zaměří na to, jak mohou samosprávy efektivně pracovat s daty, zapojovat občany do rozhodování, využívat umělou inteligenci nebo lépe koordinovat služby a rozvoj území. Program představí konkrétní příklady z českých i zahraničních měst a ukáže, že moderní řízení není jen otázkou technologií, ale především schopnosti propojit strategii, komunikaci a každodenní fungování samosprávy. Důraz bude kladen také na praktická řešení využitelná i pro menší obce a města s omezenými kapacitami.
Platforma pro veřejnou správu i byznys
Přestože je URBIS primárně zaměřen na potřeby měst a obcí, prezentovaná řešení mají široké uplatnění i v soukromém sektoru. Technologie v oblasti bezpečnosti, digitalizace, energetiky, mobility nebo provozního řízení nacházejí využití také v průmyslových areálech, developerských projektech, logistických centrech či rozsáhlých firemních objektech.
Zdroj: BVV