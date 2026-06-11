URC Systems představí technologie elektromagnetického boje na veletrhu EUROSATORY 2026

Po dvou letech se tak URC Systems na veletrh vrací, aby představila své nejnovější technologie a řešení zaměřená na detekci, vyhodnocování hrozeb a jejich neutralizaci v elektromagnetickém spektru a na posilování odolnosti kritické infrastruktury.
„EUROSATORY představuje jedinečnou příležitost setkat se s partnery, zákazníky i odbornou veřejností z celého světa. Jsme rádi, že zde můžeme prezentovat české technologie a naše inovativní řešení v oblasti elektromagnetického boje,“ uvedl Václav Řehoř, generální ředitel společnosti.
Více info o veletrhu na stránkách EUROSATORY.
Společnost URC Systems zve všechny zájemce z řad odborné veřejnosti, ozbrojených složek, průmyslu i státní správy k návštěvě svého stánku J-309 v hale 5A.
O společnosti URC Systems
URC Systems vyvíjí a vyrábí pokročilé aplikace a systémy pro elektromagnetický boj a ochranu kritické infrastruktury. Její řešení nacházejí uplatnění v obranném, bezpečnostním i civilním sektoru.
Zdroj: URC Systems