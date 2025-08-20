Úsek D1 Vyškov - Kroměříž se připravuje na více aut

  12:15
Vyškov 20. srpna 2025 (PROTEXT) - Záplava oranžových vest a hluk těžkých strojů. Na dálnici D1 mezi Vyškovem a Kroměříží, konkrétně mezi kilometry 230 až 246, probíhá oprava povrchu vozovky. Jde o úsek, který zatím není výrazně dopravně zatížen, denně tudy projede asi 20 tisíc aut.

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: "Což se těsně před koncem letošního roku dramaticky změní, protože to je zároveň doba, 19. prosince, kdy budeme pouštět do plného provozu poslední úsek dálnice D1 u Přerova, což znamená, že veškerý ten dopravní proud se převede právě tady na tuto trasu."

A právě z toho důvodu je nutné tyto práce dokončit dřív, než bude celá D1 od Prahy až k polským hranicím definitivně kompletní. Jinak by se mohlo stát, že by se kvůli opravám musela dálnice uzavřít už následující jaro.

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: "Tento cementobetonový povrch má už hodně za sebou, a je postižen skutečně trhlinami. Jsou tady škvíry a podobně. Takže to děláme v letošní stavební sezoně."

Povrch v této části dálnice je starý zhruba dvacet let. Silničáři se tak rozhodli prodloužit jeho životnost minimálně o dalších deset, a to technologií, které se říká blacktopping.

Jakub Lysoněk, stavbyvedoucí, Strabag: "Aktuálně provádíme asfaltovou ložnou vrstvu. Tomuto procesu předcházelo frézování v tloušťce 8,5 centimetrů, následné očištění vozovky původní betonové a lokální vysprávky vozovky, aby se na ni mohla pokládat speciální asfaltová membrána. Ta pomůže tomu, aby se nešířili trhliny z původní betonové vozovky.

Všechno se musí stihnout včas, a tak na stavbu jezdí jedno nákladní auto s asfaltem za druhým. Silnice kompletně uzavřená není, jezdí se v režimu 1+1 pruh. Důležité také je, že po dokončení bude jízda po dálnici mnohem bezpečnější."

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: "Dáváme vozovku, která bude mít následujících 10 let plné technické vlastnosti a hlavně obnovíme tzv. protismykové vlastnosti. V okamžiku, kdy před Vánoci sem pustíme plný dopravní proud, bude to znamenat zásadní skok k bezpečnosti, pokud jde o plynulost, v kapacitě a zároveň taky v bezpečnosti s ohledem na to, jak se postarat o auta, kamiony či jakoukoliv techniku, která má nějakou závadu, a zůstane stát."

Práce podle silničářů skončí nejpozději v první polovině listopadu 2025. Náklady se mají vejít do částky 190 milionů korun.

Zdroj: POLAR televize Ostrava

