Usnadnit adaptaci dětského zraku pomáhají na školách nové technologie

První dny po prázdninách: výzva pro celou třídu
"Obecně platí, že žáci jsou po prázdninách fyzicky přítomni, ale psychicky ještě ne," potvrzuje Libor Kožoušek, majitel společnosti VMS VISION. Tento stav je zcela přirozený - děti potřebují čas, než se opět soustředí na učení. Právě proto je důležité první týdny po prázdninách nepodcenit a přizpůsobit výukové metody aktuální situaci. Učitelé se častěji potýkají s tím, že musí zopakovat probranou látku z předprázdninového období, a to způsobem, který žáky skutečně zaujme a vtáhne zpět do školního režimu. Tradičním monologem u tabule to jen těžko půjde.
Gamifikace a interaktivita jako cesta zpět k pozornosti
Moderní interaktivní technologie nabízejí učitelům širokou paletu nástrojů, jak výuku oživit. Podle zkušeností pedagogů patří mezi nejúčinnější metody právě gamifikace - tedy použití herních prvků ve výuce.
"Učitel může využít hry a kvízy spojené s opakováním, například kvíz ze zeměpisu," vysvětluje Kožoušek. Mezi oblíbené aplikace, které učitelé využívají, patří Kahoot!, Wordwall nebo PixWords - aplikace, které dokážou proměnit nudu z opakování látky v soutěživou a zábavnou aktivitu.
Interaktivní tabule umožňují rychle zrekapitulovat učivo pomocí vizuálně atraktivních prezentací, pomocí AI vytvořit výtahy z učebních textů nebo přehrát vzdělávací videa. Díky tomu, že se obsah zobrazuje ve stejné vizuální podobě jako před prázdninami, si žáci lépe vzpomenou na souvislosti.
Nebát se využívat technologické možnosti
"Všeobecně bychom doporučovali, aby se učitelé nebáli využívat bohaté možnosti, které jim interaktivní technologie nabízejí. Svoji výuku tak mohou obohatit o videa, interaktivní hry a skupinové aktivity," radí Kožoušek.
Mezi nejčastěji využívané nástroje patří prezentace, interaktivní cvičení, YouTube videa a aplikace PowerPoint. Klíčem k úspěchu je však individuální přístup každého učitele - zatímco technologie poskytuje hardware, tedy "železo", "ducha" do výuky vnáší každý pedagog sám podle potřeb své třídy.
Interaktivní tabule šetří dětský zrak
Návrat do školy po prázdninách s sebou přináší i návrat k intenzivní zrakové zátěži. A právě zde mohou moderní interaktivní tabule nabídnout významnou výhodu oproti tradičním metodám.
"Studie potvrzují, že dlouhodobé koukání na blízko má významný dopad na vývoj zraku u dětí v školním věku. Oči dětí, které tráví hodně času sledováním blízkých předmětů, dostávají signály k růstu, což vede k prodlužování očního bulvu a tím dochází k nárůstu myopie," vysvětluje MUDr. Andrea Janeková z Očního Centra Praha.
Zatímco při práci s učebnicemi nebo tablety děti sledují obsah z malé vzdálenosti, interaktivní tabule umožňuje zobrazit výukový materiál ve velké velikosti a ve vzdálenosti několika metrů od očí. „Odbornými studiemi je doloženo, že prostředí a životní styl, jako je pobyt venku a na denním světle, hrají významnou roli v zamezení nárůstu dioptrií u dětí. Nejen pro dětský zrak je důležité zaostřování na různé vzdálenosti, což oči více stimuluje a pomáhá to ke zdravému vývoji zraku," doporučuje doktorka Janeková.
Velkoformátové interaktivní displeje tak podporují přirozené střídání zaostřování na blízké i vzdálené objekty během vyučování, což je pro zdravý zrak dětí klíčové. "Interaktivní tabule umožňuje kombinovat různé výukové metody - děti mohou sledovat obsah na tabuli z větší vzdálenosti, pak si něco poznamenat do sešitu, zapojit se do skupinové diskuse. Právě tato variabilita a střídání aktivit přispívá k tomu, že oči nejsou jednostranně zatěžované," uzavírá Kožoušek.
Zdroj: PR Moc agency