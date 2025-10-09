USNU Nové spaní, s.r.o. otevřelo v Praze nový showroom kvalitního spánku

Nová prodejna nabízí více než jen nákup – zákazníci zde mohou zdarma konzultovat výběr s odborníky na zdravý spánek, kteří jim pomohou vybrat vhodnou matraci či postel podle individuálních potřeb, zdravotního stavu a preferencí.
„Chceme, aby si naši zákazníci mohli vybrat nejen podle designu nebo ceny, ale především podle toho, co jejich tělo skutečně potřebuje. Proto jsme vytvořili prostor, kde si mohou vše vyzkoušet a poradit se s odborníky, kteří spánku rozumějí,“ říká Stanislav Šabršula, jednatel společnosti USNU Nové spaní, s.r.o.
Showroom představuje nejnovější trendy v oblasti zdravého spánku – od přírodních materiálů a ortopedických matrací po moderní postele s nastavitelným roštem či chytrými funkcemi.
Nová pražská prodejna se nachází v Praze na Proseku, a je otevřena každý den od 10:30 do 19 hodin.
O společnosti USNU Nové spaní, s.r.o.
Firma USNU Nové spaní, s.r.o. se dlouhodobě specializuje na kvalitní spánek, zdravé ležení a ergonomii postele. Nabízí široký výběr matrací, postelí, polštářů a ložního vybavení od prověřených českých i evropských výrobců. Cílem společnosti je pomáhat lidem spát lépe, zdravěji a s úsměvem.
Detaily prodejny Praha – Prosek
- Adresa: Prosecká 843/99, Praha 9 – Prosek
- Otevírací doba: Po – Pá: 10:30 – 13:00 a 13:30 – 19:00 So: 9:30 – 12:30 a 13:00 – 18:00
- Kontakt pro prodejnu Praha: +420 732 754 864, e-mail: praha@usnu.cz
- Dostupnost:
– Prodejna je vzdálena cca 1 minutu od stanice metra Prosek (linka C)
– Parkování možné přímo před prodejnou nebo v okolních ulicích
- Přestěhování a rozšíření: – Původně byla prodejna USNU v Praze na adrese Českobrodská 444. Nová adresa má větší prostor a výrazně lepší dostupnost jak městskou hromadnou dopravou, tak autem.
Detaily na webu https://www.usnu.cz/prodejna-praha/
Zdroj: USNU Nové spaní