Úspěšné konání fóra "Dialog v nové éře: čínsko-vietnamská výměna mezi mladými profesionály z médií"

Fórum řídil Informační úřad Státní rady Číny a organizoval Informační úřad vlády Čuangské autonomní oblasti Kuang-si ve spolupráci s Čínským mezikontinentálním komunikačním centrem (CICC) a Hlasem Vietnamu (VOV) za podpory Centra pro mezinárodní komunikaci Kuang-si a rozhlasu a televize Kuang-si.

Zúčastnilo se ho více než 500 zástupců mediálních organizací, univerzit a podniků z obou zemí. Na místě konání v Hanoji byli přítomni Do Hong Quan, místopředseda Ústředního výboru Vietnamské vlastenecké fronty a předseda Vietnamské aliance uměleckých a literárních sdružení; viceprezidenti VOV Ngo Minh Hien a Vu Hai Quang, chargé d'affaires čínského velvyslanectví ve Vietnamu Wang Qun, šéfredaktor CICC Jing Shuiqing a ředitel vládní informační kanceláře Kuang-si Li Pan.

V rámci tématu "Dialog v nové éře" se 12 mladých profesionálů z CGTN, VOV, The World and Vietnam Report, VTCnewspaper, Centra pro mezinárodní komunikaci Kuang-si a Rozhlasu a televize Kuang-si zapojilo do panelových diskuzí spolu se zástupci mediálního a technologického sektoru. Dialog se soustředil na tři klíčová témata: roli mladých mediálních profesionálů v posilování bilaterálního přátelství, integaci průmyslu prostřednictvím médií a výzvy i příležitosti, které do mediálního prostředí přináší umělá inteligence.

Řečníci zdůraznili úlohu médií při posilování vzájemného porozumění a jako mostu mezi oběma národy. Účastníci vyjádřili odhodlání vyprávět příběh čínsko-vietnamské spolupráce, podporovat společný rozvoj a rozvíjet spolupráci v éře zvyšující se digitalizace a umělé inteligence. Fórum podtrhlo význam zapojení mládeže do prohlubování komplexního strategického partnerství a spolupráce mezi Čínou a Vietnamem a budování společné budoucnosti.

Během akce byl oficiálně uveden společný dokumentární film Cesta rozvoje, který vznikl ve spolupráci mezi Rozhlasem a televizí Kuang-si a VOV. Film představuje milníky čínsko-vietnamských vztahů za posledních 75 let. Kromě toho byla zahájena nová iniciativa mediální výměny s názvem "Soudruzi a bratři, společně vstříc budoucnosti", kterou ve spolupráci s předními vietnamskými sdělovacími prostředky zahájilo Centrum pro mezinárodní komunikaci Kuang-si a CICC. V rámci programu uskuteční mediální týmy z obou zemí společné reportážní cesty do Kuang-si, S'-čchuanu a Kuej-čou v Číně a do Hanoje a Ho Či Minova Města ve Vietnamu.

Na dílčím fóru v Nan-ningu se téměř 50 mladých zástupců médií zapojilo do souběžných diskuzí, čímž dále podpořili přeshraniční dialog a posílili společný závazek čínské a vietnamské mládeže k užší spolupráci.

