Úspěšně končí 4. mise ukrajinských stakeholderů v oblasti Smart Industry, přinesla nové perspektivy česko-ukrajinské spolupráce

Významné zastoupení ukrajinského průmyslu a akademické sféry
Mise se účastní klíčoví experti a zástupci předních ukrajinských technologických firem, průmyslových klastrů i akademických institucí. Mezi delegáty, pro které byl odborný program připraven, patřili zástupci průmyslových svazů a klastrů (UCA – Ukrajinská klastrová aliance, APPAU - Asociace podniků průmyslové automatizace Ukrajiny, Sumský strojírenský klastr energetických systémů), akademických pracovišť a EDIH projektů (EDIH "Kyiv Hitech", Národní technická univerzita Ukrajiny „Kyjevský polytechnický institut Igora Sikorského“, Sumská státní univerzita) a také jednotlivých ukrajinských společností (IT-Enterprise, Imperatyv UA, MOTORIMPEX, Pryvatna Drukarnya, SkyAssist, SoftElegance, ITRetail Ltd, Vzuttya Podillya).
Studijní návštěva i spolupráce staví na v minulosti uzavřených memorandech o spolupráci – čtyřstranném Memorandu uzavřeném mezi APPAU, sdružením CzechInno, Industry Clusterem 4.0 a univerzitním ústavem CyberSecurity Hub o česko-ukrajinské spolupráci v oblasti digitálních inovací z roku 2022 a na Česko-ukrajinském memorandu o spolupráci v rámci EDIH projektů z roku 2025.
Od diplomatického přivítání po špičkovou vědu
Mise byla zahájena v pondělí 15. června individuálními příjezdy účastníků z různých míst na Ukrajině, následující dny pak přinesly intenzivní program zaměřený na sdílení technologického know-how: dopoledne středy 17. června patřilo návštěvě pražských testbedů AI Matters TEF na CIIRC ČVUT, kde proběhly prezentace a ukázky praktických školení. Poté se delegace přesunula do Dolních Břežan, kde navštívila testbedy EDIH Brain4Industry.
Čtvrteční program byl věnován brněnským technologickým kapacitám. Účastníci dopoledne navštívili testbedy AI Matters TEF na CEITEC VUT, následovala prezentace tréninkových možností testbedů EDIH Cybersecurity Innovation Hub v prostorách CyberRangeCZ. Den byl zakončen strategickým jednáním s organizátory mise nad nadcházejícími body česko-ukrajinské spolupráce.
Akce se konala za silné vládní podpory – náklady na cestu hradí projektové schéma PROPED 2026 a spolupráci podporuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Cílem mise i celé spolupráce bylo prohloubit vzájemné česko-ukrajinské vztahy v oblasti sdílení pokročilých průmyslových technologií a kyberbezpečnosti a rozvinout nastolené body spolupráce ve společné česko-ukrajinské projekty.
Dohodnuto bylo mj. zapojení ukrajinských účastníků do projektu AI Matters TEF, v jehož rámci si mohou otestovat nová technologická řešení dříve, než do nich investují, a perspektivně i do čtyř českých EDIH projektů (EDIH Cybersecurity Innovation Hub, EDIH CTU, EDIH Brain4Industry a EDIH-DIGIMAT), která krom testování nových technologií nabízejí i vzdělávací a konzultační služby.
Mise se tak stala jedním z dalších bodů pokračující efektivní a velmi perspektivní spolupráce mezi českými a ukrajinskými partnery, která se v nedávné minulosti zúročila na projektech jako je Cyber Jab či na českým státem podporovaných případech obchodní spolupráce mezi českými a ukrajinskými firmami – například na dodávkách chytrých na digitálních technologiích založených řešení, jejichž cílem je zvýšení bezpečnosti veřejných prostranství v ukrajinských městech.
Hlavním organizátorem mise bylo sdružení CzechInno, který akci zaštítilo společně s česko-ukrajinskou platformou Smart Ukraine.
O sdružení CzechInno:
Sdružení CzechInno (CzechInno, z.s.p.o.) je zájmové sdružení založené v r. 2011 k podpoře inovačního podnikání, které působí v roli inovačního matchmakera propojujícího ve svých projektech soukromou, veřejnou a akademickou sféru. Od r. 2015 se specificky zaměřuje na témata související s Průmyslem 4.0 a implementací digitálních inovací do podnikatelské praxe i běžného života.
V r. 2017 se CzechInno stalo zakladatelem Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno, která v roce 2026 sdružuje více než 150 aktérů v oblasti digitálních inovací z 25 zemí, kteří v rámci platformy spolupracují na konkrétních projektech ke zvýšení digitální zralosti podnikání i společnosti. Součástí platformy jsou mj. i všechny české EDIHy (Evropská centra pro digitální inovace), spoluzakladatelem a partnerem jednoho z nichž (EDIH Cybersecurity Innovation Hub) je i sdružení CzechInno.
CzechInno je již tradičním vyhlašovatelem a organizátorem soutěže Vizionáři, jejímž cílem je každoročně oceňovat inovativní počiny v českém podnikání, organizátorem projektu Smart Business Festival s podtitulem Festival chytrého podnikání, série projektů na podporu česko-ukrajinské spolupráce v oblasti digitálních inovací s titulem Smart Ukraine a také každoročních sérií regionálních akcí zaměřených na usnadnění pokročilé digitalizace a zvyšování úrovně kyberbezpečnosti v podnikání i veřejné sféře.
Zdroj: CzechInno, z.s.p.o.