Úspěšně proběhl Net5.5G Intelligent IP Network Summit, který zdůraznil, že bezpečné a odolné sítě IP jsou základem nového růstu v éře AI

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  16:55
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Vídeň 15. října 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - V rámci fóra Global Ultra-Broadband Forum (UBBF) 2026 se úspěšně uskutečnil summit Net5.5G Intelligent IP Network Summit. Ve znamení hesla „Bezpečnost a odolnost sítí, chytrý nový růst operátorů" představila společnost GSMA Intelligence poprvé celosvětově svou nově vydanou bílou knihu o kybernetické bezpečnosti. Skupina ITU-T SG13 ve spojení s aliancí WBBA zahájila společnou iniciativu, která vyzývá operátory po celém světě, aby vybudovali bezpečné, odolné síťové základy a zároveň využívali AI pro nové modely monetizace, a účinně tak zmírňovali nově vznikající bezpečnostní rizika éry AI.

Na summitu se zástupci skupiny ITU-T SG13 a společnosti AV-TEST podělili o poznatky o vývoji hrozeb v době nástupu AI. Zdůraznili, že AI zrychlila útoky a zvětšila jejich rozsah, čímž narušila tradiční rovnováhu mezi útokem a obranou. Bezpečnost a odolnost proto musejí být povýšeny na strategickou prioritu a od základu zabudovávány do architektury sítí již při jejich návrhu.

Společnost GSMA Intelligence představila bílou knihu „A target architecture for telecoms cybersecurity" (Cílová architektura kybernetické bezpečnosti v telekomunikacích), která zdůrazňuje dva základní pilíře nezbytné pro moderní telekomunikační sítě: Zaprvé nativní zabezpečení (Native Security), podle něhož má být bezpečnost součástí síťových prvků od návrhu a výroby až po nasazení a provoz, a zadruhé obranu do hloubky, která poskytuje vícevrstvou ochranu členěnou podle domén proti složitým a dlouhodobým hrozbám. Bílá kniha dále s předstihem upozornila na hrozbu dešifrování pomocí kvantových počítačů – útočníci již nyní shromažďují a ukládají šifrovaná data, aby je mohli dešifrovat později. Operátoři proto musejí zavést nové kryptografické algoritmy a postupy kybernetické bezpečnosti, které odolají budoucím útokům kvantových počítačů.

V reakci na to zahájily skupina ITU-T SG13 a aliance WBBA iniciativu „Build Resilient, Secure IP Networks Together" (Budujme společně odolné a bezpečné sítě IP), která vybízí operátory po celém světě, aby posílili bezpečnost a odolnost svých sítí a zajistili tak vysokou spolehlivost a kontinuitu služeb v éře AI.

Leon Wang, prezident produktové řady Data Communication společnosti Huawei, v souvislosti s těmito výzvami uvedl, že AI se z nástroje pro zvyšování efektivity stala motorem monetizace sítí, a dodal, že udržitelný růst vyžaduje bezpečný a odolný základ. John Cai, viceprezident produktové řady Data Communication společnosti Huawei, poté podrobně představil inovované řešení Huawei NG WAN.

Své strategické plány a inovativní postupy v oblasti bezpečnosti a odolnosti sítí a autonomních sítí představili také vedoucí představitelé předních světových operátorů. Prezident fóra IPv6 Forum předal ocenění vynikajícím zástupcům operátorů a egyptskému národnímu regulačnímu úřadu pro telekomunikace (NTRA) udělil cenu „Pioneer of National Network Resilience Policy" (Průkopník národní politiky odolnosti sítí), kterou úřad podle slov Ing. Shamroukha, výkonného prezidenta a generálního ředitele úřadu NTRA, získal za „mimořádné úsilí při budování odolných a bezpečných sítí IP a za rozvoj iniciativ v oblasti online bezpečnosti dětí". Tato ocenění dále posílila shodu v odvětví na principu „zajištění kontinuity služeb díky bezpečnosti a odolnosti a podpora obchodního růstu díky inteligenci sítí".

Úspěch summitu nejen vytyčuje jasnou cestu dalšího vývoje síťové bezpečnosti v éře AI, ale také signalizuje, že globální telekomunikační sítě rychle vstupují do nové inteligentní éry, kterou charakterizuje vysoká kvalita, vysoká bezpečnost a vysoká odolnost.

 

KONTAKT: haoyongliang@huawei.com

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59645.

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