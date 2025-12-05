Úspěšné uvedení do provozu energetické skladovací stanice o výkonu 300 MW/1200 MWh — pohání ji systém PCS o výkonu 1725 kW od společnosti SINEXCEL

Autor:
  16:29
Šen-čen (Čína) 5. prosince 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - První fáze (300 MW/1200 MWh) největší elektrochemické energetické skladovací stanice v Číně, která je poháněná systémem o výkonu 1725kW pro přeměnu energie (PCS) ve velkém měřítku od společnosti SINEXCEL, byla úspěšně uvedena do provozu. Tento milník představuje zásadní krok směrem k plnému provozu, významně zvýší stabilitu sítě a urychlí přijetí čisté energie.

Toto místo je jednou ze dvou projektových lokalit největší elektrochemické stanice pro skladování energie v Číně – 600 MW/2400 MWh. Zahrnuje 240 kontejnerů s bateriemi a 60 jednotek prefabrikovaných kabin. Po dokončení celého projektu vznikne integrovaný model „větrná energie – solární energie – tepelná energie – skladování – přenos", který maximalizuje využití obnovitelné energie a zvýší celkovou flexibilitu systému.

Společnost SINEXCEL (300693.SZ) dodala pro tento projekt 60 prefabrikovaných kabin vybavených 180 jednotkami svého PCS o výkonu 1725kW. PCS dosahuje špičkové účinnosti až 98,5 % a využívá pokročilou technologii více řetězců pro lepší ochranu baterií a podporuje flexibilní konfigurace 1, 2, 4 nebo 8 bateriových řetězců. Jeho kombinovaný výstup AC/DC zjednodušuje ovládání systému a budoucí rozšíření, zatímco skříně s krytím IP54 zajišťují spolehlivý provoz venku. Díky rychlé odezvě 10 ms pro vyvažování sítě v reálném čase splňuje tento produkt hlavní normy v Severní Americe, Evropě, Austrálii, Japonsku a Číně.

Se svou globální působností ve více než 40 zemích a více než 5 000 instalacemi po celém světě nainstalovala společnost SINEXCEL přes 12 GW úložné kapacity a dodává řešení pro aplikace v oblasti energetiky, komerčních a průmyslových objektů a mikrosítí.

Úspěšná účast na těchto významných projektech podtrhuje technickou sílu společnosti SINEXCEL a její trvalé úsilí o zajištění odolnější a udržitelnější energetické budoucnosti.

O společnosti SINEXCEL

Společnost SINEXCEL byla založena v roce 2007 a je průkopníkem v oblasti řešení pro skladování energie, nabíjení elektromobilů a kvalitu elektrické energie. S instalovaným výkonem 12 GW, 140 000 nabíječkami pro elektromobily a téměř 20 miliony ampérů aktivních harmonických filtrů (AHF) spolupracuje společnost SINEXCEL s předními společnostmi v oboru, jako jsou EVE Energy a Schneider Electric, na posílení energetické nezávislosti.

Kontakt: melody_yu@sinexcel.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2838515/image.jpg

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do naší výzvy a poslali své snímky – plné světla, stínů, architektury i nečekané poetiky, kterou dokáže...

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po nich jezdí tramvaje, autobusy a dokonce i nový tříčlánkový trolejbus. Dopravní podnik (DPP) totiž opět...

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku

Five Guys burger

Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného člena. Americký Five Guys však milovníky cenově dostupné stravy příliš nepotěší, mezi pěticí...

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

Okoun je pro něj vrchol rybařiny. Slapy a Orlík zná Honza Hubka jako vlastní kapsu

Okoun je životní rybou Honzy Hubky, také takové kusy umí ulovit.

Rybář Honza Hubka patří mezi osobnosti, které dokážou mluvit o rybaření tak, že vás vtáhnou přímo k vodě. Slapy, Orlík i pražská Vltava jsou jeho druhým domovem a velký okoun jeho životní výzvou.

5. prosince 2025  17:49

Pardubičtí hasiči dělají mikulášské obchůzky, je to letitá tradice

PardubiÄŤtĂ­ hasiÄŤi dÄ›lajĂ­ mikulĂˇĹˇskĂ© obchĹŻzky, je to letitĂˇ tradice

Za Mikuláše, čerta a anděla se převlékají tradičně i hasiči z Pardubic. Letitý zvyk nevynechali ani letos. Obchůzky začali dělat před mnoha lety pro děti...

5. prosince 2025  16:14,  aktualizováno  16:14

Výstava v dole Vojtěch v Příbrami představuje hornické historické betlémy

ilustrační snímek

Historické betlémy z příbramského hornického regionu představuje tradiční výstava Příbramské betlémy, která se koná ode dneška do 4. ledna v areálu dolu...

5. prosince 2025  16:05,  aktualizováno  16:05

Při požáru rodinného domu v Trstěnicích zemřel 65letý muž

ilustrační snímek

Při požáru rodinného domu dnes zemřel v Trstěnicích na Chebsku 65letý muž. Příčiny požáru a okolnosti mužova úmrtí budou vyšetřovat hasiči a policisté....

5. prosince 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Za den oživovali čtyři děti, dvě zemřely. Lékaři porodnice jsou mimo službu

Za den oživovali čtyři děti, dvě zemřely

Porodnice v Litoměřicích prošetřuje resuscitaci čtyř novorozenců v Centru porodní asistence (CPA) během 24 hodin. Dvě miminka zemřela. Lékaři jsou mimo službu. Nemocnice spadá pod Krajskou zdravotní....

5. prosince 2025  13:22,  aktualizováno  17:11

Havlíčkobrodská průmyslová škola používá k výuce simulátor rypadla

HavlĂ­ÄŤkobrodskĂˇ prĹŻmyslovĂˇ Ĺˇkola pouĹľĂ­vĂˇ k vĂ˝uce simulĂˇtor rypadla

Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně v Havlíčkově Brodě pořídila pro výuku unikátní simulátor pásového rypadla, stál přes tři miliony...

5. prosince 2025  15:28,  aktualizováno  15:28

Brno připravuje další etapu protipovodňových opatření na Svitavě

ilustrační snímek

Brno připravuje další etapu stavby protipovodňových opatření, a to ve více než tříkilometrovém úseku okolo Svitavy mezi Maloměřickým a Zderadovým mostem....

5. prosince 2025  15:27,  aktualizováno  15:27

Mikuláš v Brně vítal nové dárce krve, andělské sestřičky mírnily strach z jehel

Ve Fakultní nemocnici Brno měli na Mikuláše speciální odběr v kostýmech. Dárci...

Mikuláš, který dnes rozdává nadílku, hned ráno nastoupil šichtu ve Fakultní nemocnici Brno. Od brzkých ranních hodin tam vítal všechny přicházející dárce krve. Na byrokratické evidenci řádili...

5. prosince 2025  16:52,  aktualizováno  16:52

Lom v Libči přírodní památkou nebude, řešení Trutnovu poradí odborníci

Lom v Libči je oblíbený mezi otužilci i potápěči.

Budoucnost lomu v trutnovské části Libeč je v rukou města. Cenná lokalita se přírodní památkou, jak o to usilovali ekologičtí aktivisté, nestane. Krajský úřad návrh po půl roce zamítl. S řešením...

5. prosince 2025  16:52,  aktualizováno  16:52

Zásahovka vtrhla k zabarikádovanému muži, v bytě měl kanystr s hořlavinou

Policisté zasahují v Chotutické ulici v pražských Malešicích, kde je ve 3.patře...

Po více než třech hodinách vyjednávání se policisté dostali do bytu v pražských Malešicích, kde se zabarikádoval muž a hrozil zapálením budovy. Třiatřicetiletého muže zajistili a předali...

5. prosince 2025  13:22,  aktualizováno  16:39

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Žáci na jarmarku sami vařili, pekli i prodávali. Shání peníze na charitu

Dobročinný adventní jarmark ve Žďáře nad Sázavou se odehrál pod taktovkou...

Hranolky, burgery, kebab, káva, zákusky či palačinky voněly areálem Biskupského gymnázia a Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga ve Žďáře nad Sázavou. Do tradičního Dobročinného adventního...

5. prosince 2025  16:32,  aktualizováno  16:32

V Hradci Králové se srazilo auto s vlakem, nehoda omezila provoz na Pardubice

ilustrační snímek

V Hradci Králové ve čtvrti Farářství se dnes před 11:00 na přejezdu v Kuklenské ulici srazilo osobní auto s vlakem. Nehoda na více než tři hodiny přerušila...

5. prosince 2025  14:43,  aktualizováno  14:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.